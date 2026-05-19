El mexicano Bruno Santamaría Razo debuta en Cannes con la película iniciática ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’

'Seis meses en el edificio rosa con azul', la ópera prima de Bruno Santamaría Razo debuta en la Semana de la Crítica en Cannes

A medio camino entre la ficción y el documental, la película Seis meses en el edificio rosa con azul del director mexicano Bruno Santamaría Razo explora una época atravesada por el miedo, la desinformación y el estigma alrededor del sida y la homosexualidad, pero también los silencios familiares y aquello que los niños perciben incluso cuando los adultos intentan protegerlos.

El director mexicano Bruno Santamaría Razo debuta en Cannes con la película 'Seis meses en el edificio rosa con azul' (Instagram / Bruno Santamaría Razo)

"La ficción apareció como una forma de acercarme a una verdad emocional relacionada con un periodo de mi infancia que no lograba entender", explicó Santamaría, quien en 2026 cumple 40 años, en entrevista con AFP en Cannes.

Santamaría comenzó entonces a entrevistar a su familia, a revisar fotografías, videos caseros y álbumes familiares en busca de respuestas sobre el diagnóstico de VIH que recibió su padre cuando él era un niño. Pero la memoria estaba llena de vacíos.

"Había muchos huecos, y empecé a llenarlos con imaginación", explica el cineasta, que terminó construyendo escenas y personajes ficticios inspirados en recuerdos reales.

El director mexicano Bruno Santamaría Razo debuta en Cannes con la película 'Seis meses en el edificio rosa con azul' (Instagram / Bruno Santamaría Razo)

Ese juego entre realidad e invención atraviesa toda la película, filmada en parte en la misma escuela donde estudió de niño y con personas de su entorno real participando en el rodaje.