Vin Diesel y la hija de Paul Walker emocionan en Cannes durante homenaje a 'Rápido y Furioso'

El encuentro ocurrió en el Palais des Festivals durante una función de medianoche dedicada a celebrar el aniversario de la franquicia. Frente al público y parte del elenco original, Vin Diesel recordó la profunda amistad que lo unía a Walker.

“Es tan difícil para mí verla porque hay tantos momentos en este filme que ustedes ven, que yo veo de manera diferente”, confesó. “La escena que tú ves, yo la veo como el momento en que Pablo me dijo que tenía una hija de un año, y estábamos en el coche rodando una escena, y eso dio lugar a una franquicia de momentos sobre la familia”, aseguró.



Vin Diesel gives Paul Walker’s daughter, Meadow Walker, an emotional hug as “The Fast and the Furious” celebrates its 25th anniversary with a screening at #Cannes . https://t.co/1hm9JvyKKP pic.twitter.com/wRZXs2K5Mr — Variety (@Variety) May 14, 2026

Vin Diesel también le dedicó unas emotivas palabras a Meadow que no tardaron en hacerse virales: “La persona que no iba a dejarme venir aquí solo para representar esa hermandad es Meadow Walker”, dijo el actor.

La saga de 'Rápidos y Furiosos' fue homenajeada en Cannes. (Getty Images)

Las imágenes del abrazo recorrieron redes sociales y medios internacionales casi de inmediato. Meadow Walker, quien además es ahijada de Vin Diesel, ha mantenido una relación cercana con el actor desde la muerte de su padre en 2013. Incluso fue Diesel quien la acompañó al altar durante su boda en 2021, consolidando el vínculo familiar que nació dentro de la saga cinematográfica.

“Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza, y sé que él estaría muy orgulloso de ti”, agregó.