Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes 2026 durante el homenaje por el 25 aniversario de Rápidos y Furiosos. El actor no pudo contener las lágrimas al abrazar a Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, antes de la proyección especial de la primera película de la saga.
Vin Diesel y la hija de Paul Walker emocionan en Cannes durante homenaje a 'Rápido y Furioso'
Vin Diesel y la hija de Paul Walker emocionan en Cannes durante homenaje a 'Rápido y Furioso'
El encuentro ocurrió en el Palais des Festivals durante una función de medianoche dedicada a celebrar el aniversario de la franquicia. Frente al público y parte del elenco original, Vin Diesel recordó la profunda amistad que lo unía a Walker.
“Es tan difícil para mí verla porque hay tantos momentos en este filme que ustedes ven, que yo veo de manera diferente”, confesó. “La escena que tú ves, yo la veo como el momento en que Pablo me dijo que tenía una hija de un año, y estábamos en el coche rodando una escena, y eso dio lugar a una franquicia de momentos sobre la familia”, aseguró.
Vin Diesel gives Paul Walker’s daughter, Meadow Walker, an emotional hug as “The Fast and the Furious” celebrates its 25th anniversary with a screening at #Cannes . https://t.co/1hm9JvyKKP pic.twitter.com/wRZXs2K5Mr
— Variety (@Variety) May 14, 2026
Vin Diesel también le dedicó unas emotivas palabras a Meadow que no tardaron en hacerse virales: “La persona que no iba a dejarme venir aquí solo para representar esa hermandad es Meadow Walker”, dijo el actor.
Las imágenes del abrazo recorrieron redes sociales y medios internacionales casi de inmediato. Meadow Walker, quien además es ahijada de Vin Diesel, ha mantenido una relación cercana con el actor desde la muerte de su padre en 2013. Incluso fue Diesel quien la acompañó al altar durante su boda en 2021, consolidando el vínculo familiar que nació dentro de la saga cinematográfica.
“Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza, y sé que él estaría muy orgulloso de ti”, agregó.
Cannes rindió homenaje a los 25 años de 'Rápidos y Furiosos'
La proyección especial de Rápidos y Furiosos reunió en Cannes a figuras clave de la franquicia, entre ellas Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y el productor Neal H. Moritz.
Durante su discurso, el actor habló sobre la importancia de la “familia”, concepto que se volvió central dentro y fuera de las películas. También recordó cómo Paul Walker ayudó a construir el corazón emocional de la saga, algo que el público respondió con una ovación.
El homenaje tuvo un tono especialmente nostálgico porque Meadow Walker actualmente tiene la misma edad que tenía su padre cuando filmó la primera entrega, detalle que Vin Diesel mencionó visiblemente conmovido.
A más de una década después de la muerte de Paul Walker en un accidente automovilístico, su figura sigue siendo una parte esencial del universo de Rápidos y Furiosos. Meadow Walker incluso participó con un cameo en Fast X, reforzando el vínculo de la familia Walker con la franquicia.