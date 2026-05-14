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Espectáculos

Vin Diesel y la hija de Paul Walker emocionan en Cannes durante homenaje a 'Rápido y Furioso'

Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes al abrazar a Meadow Walker tras la proyección de ‘Rápido y Furioso’ y recordar a su amigo Paul Walker.
jue 14 mayo 2026 12:44 PM
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La saga de 'Rápidos y Furiosos' fue homenajeada en Cannes. (Getty Images)
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Vin Diesel y la hija de Paul Walker emocionan en Cannes durante homenaje a 'Rápido y Furioso'

El encuentro ocurrió en el Palais des Festivals durante una función de medianoche dedicada a celebrar el aniversario de la franquicia. Frente al público y parte del elenco original, Vin Diesel recordó la profunda amistad que lo unía a Walker.

“Es tan difícil para mí verla porque hay tantos momentos en este filme que ustedes ven, que yo veo de manera diferente”, confesó. “La escena que tú ves, yo la veo como el momento en que Pablo me dijo que tenía una hija de un año, y estábamos en el coche rodando una escena, y eso dio lugar a una franquicia de momentos sobre la familia”, aseguró.

Vin Diesel también le dedicó unas emotivas palabras a Meadow que no tardaron en hacerse virales: “La persona que no iba a dejarme venir aquí solo para representar esa hermandad es Meadow Walker”, dijo el actor.

"The Fast And The Furious" 25th Anniversary Cannes Midnight Screening
La saga de 'Rápidos y Furiosos' fue homenajeada en Cannes. (Getty Images)

Las imágenes del abrazo recorrieron redes sociales y medios internacionales casi de inmediato. Meadow Walker, quien además es ahijada de Vin Diesel, ha mantenido una relación cercana con el actor desde la muerte de su padre en 2013. Incluso fue Diesel quien la acompañó al altar durante su boda en 2021, consolidando el vínculo familiar que nació dentro de la saga cinematográfica.

“Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza, y sé que él estaría muy orgulloso de ti”, agregó.

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Cannes rindió homenaje a los 25 años de 'Rápidos y Furiosos'

La proyección especial de Rápidos y Furiosos reunió en Cannes a figuras clave de la franquicia, entre ellas Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y el productor Neal H. Moritz.

Durante su discurso, el actor habló sobre la importancia de la “familia”, concepto que se volvió central dentro y fuera de las películas. También recordó cómo Paul Walker ayudó a construir el corazón emocional de la saga, algo que el público respondió con una ovación.

"The Fast And The Furious" 25th Anniversary Cannes Midnight Screening
La saga de 'Rápidos y Furiosos' fue homenajeada en Cannes. (Getty Images)

El homenaje tuvo un tono especialmente nostálgico porque Meadow Walker actualmente tiene la misma edad que tenía su padre cuando filmó la primera entrega, detalle que Vin Diesel mencionó visiblemente conmovido.

A más de una década después de la muerte de Paul Walker en un accidente automovilístico, su figura sigue siendo una parte esencial del universo de Rápidos y Furiosos. Meadow Walker incluso participó con un cameo en Fast X, reforzando el vínculo de la familia Walker con la franquicia.

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