Alejandro G. Iñárritu revive la historia de ‘Amores Perros’ a 25 años de su estreno

Un libro que revive el detrás de cámaras de Amores Perros

La publicación reúne fotografías inéditas del rodaje y del detrás de cámaras captadas por Rodrigo Prieto, además de material visual, testimonios del elenco y relatos del propio Iñárritu sobre la realización de la película.

El director de cine, Alejandro González Iñárritu, compartiendo el presidium con la poeta cubana Wendy Guerra y con su homólogo Fernando Llanos, conversó con seguidores de su obra en la Cineteca de Chapultepec. (Pedro Anza)

El libro también incluye textos escritos por figuras cercanas al cineasta, como el escritor Jorge Volpi, Wendy Guerra y los directores Denis Villeneuve y Walter Salles.

Iñárritu recordó que, en aquella época, no existía la conciencia de documentar visualmente cada momento del rodaje como sucede actualmente: “Fue increíble descubrir que hoy en día hay todo un equipo de marketing dentro de las películas, pero en esa época teníamos un fotógrafo del sindicato y nunca hubo una conciencia de capturar algo fijo”, relató.

El director de cine, Alejandro González Iñárritu, compartiendo el presidium con la poeta cubana Wendy Guerra y con su homólogo Fernando Llanos, conversó con seguidores de su obra en la Cineteca de Chapultepec. (Pedro Anza)

El realizador explicó que muchas de las imágenes fueron encontradas años después entre archivos almacenados en Los Ángeles y México.

“En unas bodegas en Los Ángeles y en México descubrí fotos que, si bien no eran estéticamente cuidadas, sí había momentos muy hermosos, que se notaban sinceros. La gente que se suma es porque de alguna manera entiende este proceso y nos comparte su entendimiento de la película”, añadió.