Alejandro G. Iñárritu presentó en la Cineteca Nacional Chapultepec el libro conmemorativo de Amores Perros, como parte de las celebraciones por el 25 aniversario de la cinta que marcó un antes y un después en el cine mexicano contemporáneo.
Durante una conversación con la escritora Wendy Guerra y el realizador Fernando Llanos, el cineasta recordó el proceso creativo detrás de su ópera prima y definió el libro como una especie de radiografía emocional y artística de aquella etapa de su vida.
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Alejandro G. Iñárritu revive la historia de Amores Perros a 25 años de su estreno
A 25 años del estreno de Amores Perros, Alejandro G. Iñárritu volvió a mirar hacia la película que transformó su carrera y marcó un punto de quiebre en el cine mexicano contemporáneo. El realizador presentó un libro conmemorativo en la Cineteca Nacional Chapultepec, donde compartió recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el proceso creativo detrás de su ópera prima.
“Para mí, el cine es parte de mi vida; no es mi vida. Mi vida ha sido más grande que el cine, y me encanta aprender y eso me lo ha permitido el cine. Para mí, este libro es la posibilidad de compartir mi proceso, quién era yo en ese proceso”, expresó el director.
“Esa película la filmé de una manera que no haría ahora, con un equipo con el que filmé cuatro cintas. Fue darle un orden a una memoria que siempre aparecía como nube negra y luego como una nube blanca”, comentó.
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Un libro que revive el detrás de cámaras de Amores Perros
La publicación reúne fotografías inéditas del rodaje y del detrás de cámaras captadas por Rodrigo Prieto, además de material visual, testimonios del elenco y relatos del propio Iñárritu sobre la realización de la película.
El libro también incluye textos escritos por figuras cercanas al cineasta, como el escritor Jorge Volpi, Wendy Guerra y los directores Denis Villeneuve y Walter Salles.
Iñárritu recordó que, en aquella época, no existía la conciencia de documentar visualmente cada momento del rodaje como sucede actualmente: “Fue increíble descubrir que hoy en día hay todo un equipo de marketing dentro de las películas, pero en esa época teníamos un fotógrafo del sindicato y nunca hubo una conciencia de capturar algo fijo”, relató.
El realizador explicó que muchas de las imágenes fueron encontradas años después entre archivos almacenados en Los Ángeles y México.
“En unas bodegas en Los Ángeles y en México descubrí fotos que, si bien no eran estéticamente cuidadas, sí había momentos muy hermosos, que se notaban sinceros. La gente que se suma es porque de alguna manera entiende este proceso y nos comparte su entendimiento de la película”, añadió.
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Un aniversario que reunió al elenco y nuevas generaciones de cineastas
El evento contó con la presencia de actrices como Adriana Barraza y Vanessa Bauche, quienes participaron en la icónica película estrenada en el año 2000 durante el Festival de Cannes.
Además de compartir anécdotas sobre la filmación, Iñárritu respondió preguntas de jóvenes estudiantes de cine que asistieron al conversatorio.
Horas antes de la presentación, el cineasta firmó ejemplares del libro en una librería del sur de la Ciudad de México.
Al finalizar la charla, los asistentes pudieron ver una pieza audiovisual dedicada al rodaje de una de las escenas más emblemáticas de la película: el accidente automovilístico que conecta las historias deAmores Perros: “Nunca pensé en el futuro. Una película como Amores Perros se hace a carne viva, con el corazón presente. Gracias a Dios, nadie pensaba en otra cosa”, concluyó el director.