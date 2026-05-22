Estilista de Fátima Bosch da su versión tras acusación de agresión a Miss Venezuela en Cannes

Giovanni Laguna aseguró que nunca golpeó a la modelo y afirmó que todo habría sido “un show” organizado por ella para exhibirlo públicamente. Sus declaraciones surgieron después de que diversos videos grabados dentro de un hotel durante el Festival de Cannes se viralizaran en redes sociales.

“Yo estoy aquí para contarles desde la verdad, desde el amor, desde el respeto a la mujer, desde el respeto a mi persona, a mi familia, a mis amigos. Y estoy aquí para decirles con totalmente honestidad todo lo que pasó”, aseguró el estilista.

“Cuando ella sale de la habitación, ella sale totalmente grabándome con el teléfono, diciéndome y amenazándome que ella iba a hacer todo para que todo el mundo viera la clase de persona que yo era. Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí”, agregó.

Giovanni Laguna aseguró que las lesiones de Andrea del Val ocurrieron accidentalmente durante un forcejeo dentro de la habitación. Según su versión, intentó quitarle el celular mientras ella grababa y, en medio del movimiento, ambos tropezaron con una cámara y un trípode. El estilista sostiene que fue la estructura del equipo la que terminó provocándole las heridas en el rostro a la modelo venezolana.

“Cuando yo le quito el teléfono, me tropiezo con esta luz, y justo estos dos cositos que ustedes están viendo aquí, porque esto es de metal. Cuando yo me voy encima de ella, esto se va hasta su cara. Estos dos cositos le hicieron lo que le hicieron”, mencionó.

En otra parte de su mensaje, Giovanni Laguna insistió en que no cometió ninguna agresión contra Andrea del Val y rechazó categóricamente las acusaciones en su contra. El estilista sostuvo que todo se trató de un accidente ocurrido durante el forcejeo y aseguró que nunca tuvo intención de lastimarla.

“Les juro yo, Giovanni Laguna, yo no hice absolutamente nada de lo que se dice. Por eso estoy en libertad, gracias a las autoridades de aquí de Francia, gracias a las autoridades de Canes, gracias a mi abogado, gracias al juez, a la jueza, gracias a los que estuvieron conmigo escuchándome", dijo.