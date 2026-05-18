Cate Blanchett asegura que el #MeToo “murió rápido” y reabre el debate en Cannes

Durante una conversación en Cannes, Blanchett recordó que hace apenas unos años parecía existir una transformación profunda dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, para la protagonista de Tár, aquella conversación perdió fuerza demasiado rápido. “Todo se apagó muy rápido”, afirmó la actriz al hablar sobre el movimiento que impulsó denuncias masivas contra figuras poderosas de Hollywood y abrió una discusión global sobre abuso de poder y representación femenina.

Cate Blanchett durante su charla en el festival de Cine de Cannes. (Pool/Getty Images)

La declaración resulta especialmente simbólica porque fue precisamente Cannes uno de los grandes escenarios del #MeToo. En 2018, Blanchett encabezó la histórica protesta de 82 mujeres en las escaleras del festival para denunciar la desigualdad de género en el cine y exigir mayor representación femenina detrás de cámaras. Ocho años después, el tono es completamente distinto: menos esperanza y más desencanto.

La actriz también expuso cómo la estructura de poder dentro de los sets sigue siendo profundamente desigual. Blanchett señaló que todavía es común encontrar producciones donde hay “10 mujeres y 75 hombres”, una imagen que, según sus palabras, demuestra que el problema no desapareció, sino que simplemente dejó de ocupar titulares. Más que una polémica aislada, su comentario funciona como una radiografía incómoda de Hollywood en 2026.

