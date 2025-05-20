El vestido con el que Lady Di brilló en Cannes hace casi 40 años

Poca gente sigue siendo tan influyente hoy en día como Lady Di: su estilo atemporal y elegante nunca pasará de moda. Su rebeldía al desafiar los códigos de vestimenta a los que la realeza británica estaba acostumbrada como el uso de medias en eventos y llevar las uñas pintadas en colores más naturales, hizo de Diana un símbolo de autenticidad, pues ella no iba a seguir las reglas e iba a continuar luciendo un barniz rojo.

Es así como Diana tenía a todos al borde de su asiento cada que asistía a un evento, y el Festival de Cine de Cannes en 1987 no fue la excepción. Toma inspiración para tu siguiente evento, pues los looks que llevó perfectamente podrían adaptarse a esta temporada.