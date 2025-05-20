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Moda

El vestido con el que Lady Di brilló en Cannes hace casi 40 años

El estilo de Diana Spencer continúa siendo un referente en la moda, aún 39 años después. En 1987 conquistó el Festival Internacional de Cine de Cannes con un look atemporal y lleno de clase
dom 24 mayo 2026 03:25 PM
Lady Di
La princesa Diana en un vestido azul de Catherine Walker. (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get)

Poca gente sigue siendo tan influyente hoy en día como Lady Di: su estilo atemporal y elegante nunca pasará de moda. Su rebeldía al desafiar los códigos de vestimenta a los que la realeza británica estaba acostumbrada como el uso de medias en eventos y llevar las uñas pintadas en colores más naturales, hizo de Diana un símbolo de autenticidad, pues ella no iba a seguir las reglas e iba a continuar luciendo un barniz rojo.

Es así como Diana tenía a todos al borde de su asiento cada que asistía a un evento, y el Festival de Cine de Cannes en 1987 no fue la excepción. Toma inspiración para tu siguiente evento, pues los looks que llevó perfectamente podrían adaptarse a esta temporada.

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El vestido azul con el que Lady Di deslumbró en la alfombra roja de Cannes hace casi 40 años

El mundo de la moda está lleno de referencias y fue así como Diana Spencer se inspiró en otra royal para crea su look: la icónica Grace Kelly. En To Catch a Thief de Alfred Hitchcock, la actriz lleva un vestido azul de gasa, con un chal a juego muy similar al que Lady Di eligió para la alfombra roja.

Diana
Lady Di, en un vestido por Catherine Walker durante el Festival de Cine de Cannes. (Anwar Hussein/WireImage)

Con un vestido de tul transparente strapless y un pañuelo enrollado alrededor del cuello, la princesa del pueblo eclipsó a su paso por la alfombra roja . La joyería de plata con zafiros complementó perfectamente el look.

Un referente en tiempos actuales

Después de ese look glamouroso, varias celebs han intentado recrear este momento con diferentes siluetas de vestidos y un pañuelo al cuello, una de las tendencias más fuertes para llevar en alguno de tus eventos.

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Los vestidos con pañuelo al cuello son una tendencia para los eventos formales. (Vestido Mrs. Arteaga, $4,200, The Are, www.theare.com)

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El look de Lady Di antes de la gala de Cannes

Antes de asistir a la premiere de alguna película, los invitados al Festival se pasean por las calles de Cannes con looks que van calentando motores para lo que llevarán en la alfombra roja. Lady Di llevó un blazer blanco cruzado, completamente abrochado sobre un vestido de rayas, donde el protagonismo se lo llevó la falda globo que asomaba por debajo del saco.

Diseñado por Catherine Walker, es un vestido que sin duda alguna no ha pasado de moda, pues las faldas globo y los blazers cruzados son tendencia en pleno 2025.

Diana
Diana lució un vestido con falda en globo que queremos en nuestro clóset. (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get)
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Lady Di Festival de Cannes

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