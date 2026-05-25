El Papa que quiere frenar a Silicon Valley: León XIV convierte la inteligencia artificial en batalla moral

Más que un documento religioso, el texto funciona como un manifiesto político y cultural. León XIV sostiene que el desarrollo acelerado de la IA amenaza con redefinir el trabajo, la dignidad humana y hasta la capacidad de distinguir la verdad en un ecosistema dominado por algoritmos. El Vaticano advierte que el problema ya no es futurista: la automatización y la concentración tecnológica están modificando la vida cotidiana mucho más rápido de lo que los gobiernos pueden regular.

El Papa León XIV ldurante una visita a Mónaco. (PLS Monaco Pool/Getty Images)

El gesto también tiene una fuerte carga simbólica. León XIV retomó la tradición de Pope Leo XIII y su histórica encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 durante la revolución industrial. Si aquel documento abordó la explotación obrera provocada por las fábricas, el nuevo Papa plantea que la revolución digital está creando otra forma de desigualdad: monopolios tecnológicos capaces de controlar datos, empleo y narrativa pública.

La encíclica incluso va más allá del terreno económico. León XIV alertó sobre armas autónomas, sistemas fuera del control humano y campañas masivas de desinformación impulsadas por IA. En uno de los momentos más duros del documento, comparó el avance desregulado de esta tecnología con una nueva “Torre de Babel”: una civilización obsesionada con el progreso, pero desconectada de cualquier límite moral.

