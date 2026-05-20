El cineasta español Pedro Almodóvar tachó este miércoles de "monstruos" a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin en el Festival de Cannes, donde su nueva película, Amarga Navidad, compite por la Palma de Oro, y reivindicó el deber moral de los artistas de no quedarse callados.
Pedro Almodóvar arremete en el Festival de Cannes contra los "monstruos" como Donald Trump
Pedro Almodóvar alza la voz en Cannes contra Trump y otros 'monstruos'
"Como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales", declaró en rueda de prensa el director manchego, Pedro Almodóvar en Cannes, en alusión a los líderes de Estados Unidos, Israel y Rusia.
"En Europa sí hay leyes. Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump", añadió el director de 76 años, que lucía un pin con el mensaje "Free Palestine".
Para Almodóvar, el artista, "desde su pequeña tribuna [...] debe hablar sin sinónimos, debe hablar a cara descubierta de lo peor que está ocurriéndonos y nos están ocurriendo cosas demasiado terribles cada día", aseguró ante los medios. "Me parece un deber moral", remató el veterano cineasta, quien recientemente puso en duda la calidad actoral de Jacob Elordi.
Javier Bardem señala 'masculinidad tóxica' de Trump y otros líderes mundiales
Hace unos días, el actor español Javier Bardem, que protagoniza otra de las películas en competencia en Cannes, también arremetió contra estos tres dirigentes señalados hoy por Pedro Almodóvar, diciendo que su "masculinidad tóxica" causó miles de muertos.
Bardem, conocido por alzar la voz para defender la causa de Palestina, hablaba del machismo imperante cuando señaló que esa actitud se extiende a Trump, Putin y Netanyahu.
"Los jefazos diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y te voy a bombardear hasta destrozarte'", prosiguió. Es un "comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos", subrayó el esposo de Penélope Cruz.
Almodóvar ya prepara una nueva película en la que volverá al humor negro
Pedro Almodóvar, con su película Amarga Navidad, sobre un director de cine con problemas de inspiración, aspira por séptima vez a la Palma de Oro, un premio que se le resiste pese a tener dos Óscar y el León de Oro de la Mostra de Venecia.
El autor de Todo sobre mi madre y Volver aseguró que nunca ha venido a Cannes con la sensación de ganador. "Los premios son el resultado de esa mezcla tan heterogénea, casi diría demasiado heterogénea, que significa un jurado cada uno de su padre y de su madre", dijo.
"Para mí no es una frustración no haber recibido una Palma de Oro, en absoluto", aseguró el realizador, rodeado de todo su elenco.
Aldomóvar reflexionó también sobre la evolución de su cine, destacando que cada etapa de su carrera ha sido distinta porque siempre va siguiendo lo que le dice su corazón. "Reconozco que he ido ganando en profundidad en este siglo y he ido perdiendo en humor", admitió.
"Aquí afortunadamente recupero partes del humor", añadió, en referencia a su filme protagonizado por la española Bárbara Lennie y el argentino Leonardo Sbaraglia.
Asimismo, reveló que está trabajando un nuevo guión, que rodará en la primavera 2027, en el que le gustaría recuperar una mayor presencia del humor, incluso con tonos de humor negro. "De eso es el guión que estoy terminando", dijo, manteniendo el misterio sobre su próxima producción.
Con información de AFP