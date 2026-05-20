Pedro Almodóvar arremete en el Festival de Cannes contra los "monstruos" como Donald Trump

Pedro Almodóvar alza la voz en Cannes contra Trump y otros 'monstruos'

"Como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales", declaró en rueda de prensa el director manchego, Pedro Almodóvar en Cannes, en alusión a los líderes de Estados Unidos, Israel y Rusia.

Pedro Almodóvar alza la voz en Cannes contra los 'monstruos' como Donald Trump (ANNA KURTH)

"En Europa sí hay leyes. Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump", añadió el director de 76 años, que lucía un pin con el mensaje "Free Palestine".

Para Almodóvar, el artista, "desde su pequeña tribuna [...] debe hablar sin sinónimos, debe hablar a cara descubierta de lo peor que está ocurriéndonos y nos están ocurriendo cosas demasiado terribles cada día", aseguró ante los medios. "Me parece un deber moral", remató el veterano cineasta, quien recientemente puso en duda la calidad actoral de Jacob Elordi.