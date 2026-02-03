Publicidad

Cultura

Ella es Gabriela Ortiz, la compositora mexicana ganadora de 3 Grammys en 2026

En la edición de los Premios Grammys 2026, Gabriela Ortiz puso a México en alto con sus tres estatuillas: Mejor interpretación coral, Mejor recopilación clásica y Mejor composición clásica contemporánea.
mar 03 febrero 2026 10:37 AM
Gabriela-Ortiz-1.jpg

Durante la edición número sesenta y ocho de los premios Grammy, los más célebres de la industria musical global, la compositora mexicana Gabriela Ortiz fue la ganadora de los tres premios a los que estaba nominada: Mejor interpretación coral y Mejor recopilación clásica por Yanga y de Mejor composición clásica contemporánea por la obra Dzonot.

Con este gran hecho, Ortiz consolida su presencia en los Grammy al ganar premios en dos ediciones consecutivas, ya que en 2025 conquistó la categoría de Mejor composición clásica contemporánea por Revolución diamantina y competía en las categorías Mejor compendio clásico y Mejor interpretación orquestal.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la ganadora dedica unas primeras palabras respecto a su triunfo:

“¡¡¡Ganamos tres Grammys con Yanga!!!!! (...) Yanga está muy cerca de mi corazón. Nace de mis raíces, de la memoria y de una profunda convicción de que la música puede cargar historia, dignidad y esperanza. (...) Dedico este premio a la música: por reconectarnos con nuestras raíces y con nuestras emociones más profundas, y por darnos una voz en el mundo.”

The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Gabriela Ortiz: (REUTERS)

Tanto Yanga como Dzonot, son obras que desde las primeras melodías dejan ver muy claramente que para Ortiz, ser mexicana no representa sólo un lugar de nacimiento, representa una identidad entera que se desborda de significado cultural e histórico que decide activamente portar en alto para representar en el extranjero. Su uso de tambores, percusiones y esporádicos pero poderosos coros en español, sumados al diseño gráfico de su portada (conformada por el dibujo de ocho personas nativas en un acomodo piramidal, rodeados de simbolismos prehispánicos como aves y jaguares) se leen como una firma innegable del país del que viene.

Dicha lista de honores no hace más que reconocer la relevancia y la larga trayectoria de Ortiz en la escena de la música clásica contemporánea; nacida en la Ciudad de México, a mediados de los años sesentas, comenzó a seguir su pasión por este arte desde un gusto inculcado por ambos padres, para después poder estudiar una licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música donde fue discípula de Federico Ibarra, y en el Taller de Composición del Conservatorio Nacional de Música bajo la guía de Mario Lavista.

684853f7b891a386064fc02a_Yanga article image.jpeg
Gabriela Ortiz junto a Gustavo Dudamel. (Cortesía. )

Este largo camino la ha llevado a estar hoy en día en residencias importantes en Europa durante la temporada 2025–26 con instituciones como la Filharmonia Orchestra (Londres), el Concertgebouw (Ámsterdam) y el Palau de la Música Catalana (Barcelona), donde participa en múltiples conciertos y proyectos de composición. Siendo así una inspiración y orgullo para todos los mexicanos.

Premios Grammy

