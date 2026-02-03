Ella es Gabriela Ortiz, la compositora mexicana ganadora de 3 Grammys en 2026

Desde su cuenta oficial de Instagram, la ganadora dedica unas primeras palabras respecto a su triunfo:

“¡¡¡Ganamos tres Grammys con Yanga!!!!! (...) Yanga está muy cerca de mi corazón. Nace de mis raíces, de la memoria y de una profunda convicción de que la música puede cargar historia, dignidad y esperanza. (...) Dedico este premio a la música: por reconectarnos con nuestras raíces y con nuestras emociones más profundas, y por darnos una voz en el mundo.”

Gabriela Ortiz: (REUTERS)

Tanto Yanga como Dzonot, son obras que desde las primeras melodías dejan ver muy claramente que para Ortiz, ser mexicana no representa sólo un lugar de nacimiento, representa una identidad entera que se desborda de significado cultural e histórico que decide activamente portar en alto para representar en el extranjero. Su uso de tambores, percusiones y esporádicos pero poderosos coros en español, sumados al diseño gráfico de su portada (conformada por el dibujo de ocho personas nativas en un acomodo piramidal, rodeados de simbolismos prehispánicos como aves y jaguares) se leen como una firma innegable del país del que viene.