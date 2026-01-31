Grammys 2026: El regreso de Justin Bieber, el momento de Bad Bunny, Álbum del Año histórico y todo lo que debes saber

Grammys 2026: Un Álbum del Año histórico

Una de las categorías más importantes de la noche, el Grammy del álbum del año tiene potencial de ser histórico de varias maneras.

Por un lado, ninguno de los ocho nominados ha conquistado este gramófono, a pesar de que la lista cuenta artistas consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

Bad Bunny aspira a Álbum del Año (Emma McIntyre/Getty Images)

Pero de paso, favoritos como Lamar o Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.

Si GNX triunfa, Kendrick Lamar se convertiría en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario.

Si el DeBÍ TiRAR MáS FOToS del Conejo Malo se impone, se tratará del primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.

Canciones multilingües del año

Tres de las ocho nominadas a Mejor Canción del Año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammys.

Las contagiosas "Golden", del fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop, y "APT", de ROSÉ & Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.

"Golden" de la película 'Las guerreras del k-pop' aspira a Canción del Año (Cortesía. )

Bad Bunny podría también coronarse como el primer artista en ganar un Grammy con una canción en español gracias a su caribeño "DTMF".