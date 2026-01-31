Grammys 2026: El regreso de Justin Bieber, el momento de Bad Bunny, Álbum del Año histórico y todo lo que debes saber

Además de celebrar mucha música, la entrega de los Grammys 2026 podría convertirse en un episodio histórico para algunas de las estrellas que se darán cita en la 68ª edición que tiene lugar este domingo en Los Ángeles.
Desde el regreso de Justin Bieber a la ceremonia o el gran momento que vive Bad Bunny, quien llega como uno de los favoritos de la noche, a continuación te presentamos una guía con las claves para la gala organizada por la Academia de la Grabación.
Grammys 2026: Un Álbum del Año histórico
Una de las categorías más importantes de la noche, el Grammy del álbum del año tiene potencial de ser histórico de varias maneras.
Por un lado, ninguno de los ocho nominados ha conquistado este gramófono, a pesar de que la lista cuenta artistas consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.
Pero de paso, favoritos como Lamar o Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.
Si GNX triunfa, Kendrick Lamar se convertiría en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario.
Si el DeBÍ TiRAR MáS FOToS del Conejo Malo se impone, se tratará del primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.
Canciones multilingües del año
Tres de las ocho nominadas a Mejor Canción del Año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammys.
Las contagiosas "Golden", del fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop, y "APT", de ROSÉ & Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.
Bad Bunny podría también coronarse como el primer artista en ganar un Grammy con una canción en español gracias a su caribeño "DTMF".
Justin Bieber regresa a los Grammys y será parte de un show inolvidable
Entre las estrellas que animarán la noche en el teatro Crypto.com está confirmada la participación de Justin Bieber, quien compite por cuatro Grammys este domingo, incluyendo el de Álbum del Año gracias a Swag, su primer disco de estudio en cuatro años, que lanzó sorpresivamente en julio.
La superestrella de 31 años padece el síndrome de Ramsay Hunt, una rara condición neurológica que parcialmente paraliza su rostro, lo que lo obligó a cancelar la última parte de su gira el año pasado.
Bieber, quien saltó a la fama aún adolescente en 2009, encabezará una de las noches del festival californiano de Coachella en abril.
Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Clipse también actuarán el domingo, confirmaron los organizadores.
Nuevas categorías de los Premios Grammy
La Academia de la Grabación entrega decenas de premios cada año. Para esta edición agregaron dos nuevas categorías a la plantilla, y eliminaron una, para un total de 95.
Una estatuilla premiará el Mejor Álbum Tradicional de Country en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno estaba imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.
Así la categoría de Mejor Álbum Country ahora pasa a llamarse Mejor Álbum Country Contemporáneo.
La otra novedad es la de Mejor Portada de un Álbum.
"Estas adiciones refuerzan el compromiso de la Academia de la Grabación de reconocer un espectro más amplio del arte y honrar las variadas formas en que se crea y experimenta la música", dijo la Academia.
El último cambio fue la consolidación de las categorías para mejor paquete de grabación y mejor paquete en caja o edición especial limitada en una única, llamada mejor paquete de grabación.
¿Dónde y a qué hora ver los Grammys 2026?
En México, la ceremonia de entrega de los Premios Grammy será transmitida por el canal de paga TNT y la plataforma de streaming HBO Max, a partir de las 6:00 de la tarde de este domingo 1 de febrero.