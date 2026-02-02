'Golden', la primera canción de k-pop que gana un Grammy

¿Por qué Golden hizo historia en los Grammys?

Huntr/x, el grupo ficticio de la película 'K-Pop Demon Hunters', hizo historia al convertirse en el primer grupo de k-pop en ganar un Grammy.

Con la creciente fama del género en los últimos años, hubo grupos que estuvieron muy cerca de lograrlo, pero no lo consiguieron. Uno de ellos fue BTS, quienes obtuvieron cinco nominaciones en ediciones previas, sin llevarse la estatuilla.

Un caso más reciente es el de Rosé (integrante de BLACKPINK), quien, gracias a su colaboración con Bruno Mars en la canción 'APT.', consiguió tres nominaciones en esta misma edición de los premios; sin embargo, tampoco logró ganar.

Al competir con producciones de alto perfil como 'Tron: Ares', 'Elton John: Never Too Late' y 'Sinners', la victoria de 'Golden' adquiere mayor relevancia para un género que ha ganado una presencia cada vez más fuerte dentro de la industria musical global.