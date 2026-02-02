La noche del domingo, durante la ceremonia de los Premios Grammy , la canción Golden de Huntr/x se coronó como la primera canción de k-pop en ganar una estatuilla. El tema obtuvo el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, marcando un hito histórico para el género y para su creciente presencia en la industria musical global. Aunque otros artistas coreanos habían sido nominados en ediciones anteriores, ninguno había logrado este reconocimiento dentro de la ceremonia principal de la Academia de la Grabación, lo que convierte a este triunfo en un momento clave para la evolución y validación del k-pop en escenarios internacionales.
'Golden', la primera canción de k-pop que gana un Grammy
¿Por qué Golden hizo historia en los Grammys?
Huntr/x, el grupo ficticio de la película 'K-Pop Demon Hunters', hizo historia al convertirse en el primer grupo de k-pop en ganar un Grammy.
Con la creciente fama del género en los últimos años, hubo grupos que estuvieron muy cerca de lograrlo, pero no lo consiguieron. Uno de ellos fue BTS, quienes obtuvieron cinco nominaciones en ediciones previas, sin llevarse la estatuilla.
Un caso más reciente es el de Rosé (integrante de BLACKPINK), quien, gracias a su colaboración con Bruno Mars en la canción 'APT.', consiguió tres nominaciones en esta misma edición de los premios; sin embargo, tampoco logró ganar.
Al competir con producciones de alto perfil como 'Tron: Ares', 'Elton John: Never Too Late' y 'Sinners', la victoria de 'Golden' adquiere mayor relevancia para un género que ha ganado una presencia cada vez más fuerte dentro de la industria musical global.
El papel de K-Pop Demon Hunters en el éxito de la canción
Es bien sabido que la película fue un fenómeno global y obtuvo reconocimiento no solo por sus aspectos cinematográficos, sino también por su propuesta musical.
Se convirtió en la película más vista de Netflix, y sus canciones (particularmente la ganadora) se posicionaron en los charts, alcanzando el primer lugar del Billboard Hot 100. Además, la cinta obtuvo nominaciones importantes en esta temporada de premios, como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original en los Oscar.
El éxito fue tal que incluso contó con reestrenos en cines, incluyendo funciones sing-along.
Resulta difícil determinar hasta qué punto la película impulsó el éxito de 'Golden' o si ocurrió a la inversa, ya que ambos fenómenos están estrechamente ligados y difícilmente podrían entenderse por separado. Sin embargo, el impacto fue tan claro que hace sentido que 'Golden' se haya consolidado como la primera canción de k-pop en ganar un Grammy.
¿Golden es realmente k-pop?
En redes sociales ha surgido un debate que cuestiona si la victoria de 'Golden' puede considerarse propiamente k-pop, ya que se trata de un grupo ficticio y de una canción creada para una película. Además, las intérpretes (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami) no son idols formadas dentro de la industria tradicional del k-pop.
No obstante, distintos críticos musicales han clasificado la canción dentro del género por varios factores: la producción estuvo a cargo de figuras clave del k-pop, como The Black Label, sello surcoreano que incluye a Teddy Park, productor de BLACKPINK; gran parte del equipo creativo es de origen surcoreano; y el sonido de la canción sigue estructuras, estéticas y dinámicas características del k-pop contemporáneo, desde la composición hasta su ejecución visual y conceptual.
El triunfo de 'Golden' abre una nueva etapa para el k-pop dentro de los premios internacionales más importantes. No solo es la primera canción en ganar un Grammy, sino que también pone de manifiesto cómo el género ha trascendido fronteras culturales y comerciales.
Además, la victoria en una categoría técnica y creativa (como la de canción para medios visuales) muestra que la industria musical y la Academia de la Grabación están reconociendo el valor artístico y la influencia de la música coreana más allá de lo comercial.