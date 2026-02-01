Publicidad

Espectáculos

Grammys 2026: conoce la lista completa de ganadores en vivo

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son los artistas más nominados de la 68.ª edición de los Premios Grammy.
dom 01 febrero 2026 07:25 PM
Lista-ganadores-Grammys-2026-en-vivo
Los Grammys 2026 han comenzado con una alfombra roja donde artistas como Lady Gaga, Bruno Mars y Justin Bieber han desfilado. (Getty Images)

Ha iniciado la 68.ª edición de los Premios Grammy en la Crypto.com Arena de Los Ángeles con Trevor Noah como anfitrión y con artistas como Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Rosé, Bruno Mars y Pharrell Williams presentando sus canciones en vivo. Durante la ceremonia se estregarán los premios a las categorías principales.

Los artistas más nominados de la noche son Kendrick Lamar con 9 nominaciones, incluyendo Álbum del año, seguido por Lady Gaga con 7 nominaciones, y Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas cada uno con 6 nominaciones.

Aquí te diremos, en vivo, qué artistas se llevan un gramófono de la Recording Academy a casa, así como los nominados de cada una de las categorías premiadas durante la ceremonia.

Todos los ganadores de los Grammys 2026 EN VIVO

Mejor Álbum de Rap

Kendrick Lamar - GNX - GANADOR
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
GloRilla - GLORIOUS
JID - God Does Like Ugly
Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA

Kendrick-Lamar
Kendrick Lamar ganó Mejor Álbum Rap. (Getty Images)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean - GANADORA
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Olivia-Dean
Chappell Roan, la ganadora del año pasado, entregó el Grammy a Mejor Artista Nuevo a Olivia Dean. (Getty Images)

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR
J Balvin - Mixteip
Feid - FERXXO VOL X: Sagrado
Nicki Nicole - NAIKI
Trueno - EUB DELUXE
Yandel - SINFÓNICO — En Vivo

Bad-Bunny
En su discurso de aceptación, Bad Bunny invitó a cambiar el odio por amor y mostró su apoyo al movimiento ICE Out. (Getty Images)

Mejor Álbum de Country Contemporáneo

Jelly Roll - Beautifully Broken - GANADOR
Kelsea Ballerini - Patterns
Tyler Childers - Snipe Hunter
Eric Church - Evangeline Vs. The Machine
Miranda Lambert - Postcards From Texas

Jelly-Roll
Jelly Roll agradeció a su esposa, Bunnie Xo, por su apoyo. (Getty Images)

Mejor Álbum Vocal de Pop

Lady Gaga – MAYHEM - GANADORA
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
Miley Cyrus - Something Beautiful
Teddy Swims - I've Tried Everything But Therapy — Part 2

Lady-Gaga
Lady Gaga venció a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Miley Cyrus y Teddy Swims. (Getty Images)

Mejor Interpretación Pop Solista

Lola Young – Messy - GANADORA
Justin Bieber – DAISIES
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway

Lola-Young
Una de las sorpresas de la noche ha sido la victoria de Lola Young con Messy sobre Manchild de Sabrina Carpenter, The Subway de Chappell Roan, DAISIES de Justin Bieber y Disease de Lady Gaga. (Getty Images)

Canción del Año

Billie Eilish – WILDFLOWER - GANADORA
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
ROSÉ y Bruno Mars – APT
Bad Bunny – DtMF
HUNTR/X – Golden de Kpop Demon Hunters
Kendrick Lamar y SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild

