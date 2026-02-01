Ha iniciado la 68.ª edición de los Premios Grammy en la Crypto.com Arena de Los Ángeles con Trevor Noah como anfitrión y con artistas como Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Rosé, Bruno Mars y Pharrell Williams presentando sus canciones en vivo. Durante la ceremonia se estregarán los premios a las categorías principales.
Grammys 2026: conoce la lista completa de ganadores en vivo
Los artistas más nominados de la noche son Kendrick Lamar con 9 nominaciones, incluyendo Álbum del año, seguido por Lady Gaga con 7 nominaciones, y Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas cada uno con 6 nominaciones.
Aquí te diremos, en vivo, qué artistas se llevan un gramófono de la Recording Academy a casa, así como los nominados de cada una de las categorías premiadas durante la ceremonia.
Todos los ganadores de los Grammys 2026 EN VIVO
Mejor Álbum de Rap
Kendrick Lamar - GNX - GANADOR
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
GloRilla - GLORIOUS
JID - God Does Like Ugly
Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean - GANADORA
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR
J Balvin - Mixteip
Feid - FERXXO VOL X: Sagrado
Nicki Nicole - NAIKI
Trueno - EUB DELUXE
Yandel - SINFÓNICO — En Vivo
Mejor Álbum de Country Contemporáneo
Jelly Roll - Beautifully Broken - GANADOR
Kelsea Ballerini - Patterns
Tyler Childers - Snipe Hunter
Eric Church - Evangeline Vs. The Machine
Miranda Lambert - Postcards From Texas
Mejor Álbum Vocal de Pop
Lady Gaga – MAYHEM - GANADORA
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
Miley Cyrus - Something Beautiful
Teddy Swims - I've Tried Everything But Therapy — Part 2
Mejor Interpretación Pop Solista
Lola Young – Messy - GANADORA
Justin Bieber – DAISIES
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Canción del Año
Billie Eilish – WILDFLOWER - GANADORA
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
ROSÉ y Bruno Mars – APT
Bad Bunny – DtMF
HUNTR/X – Golden de Kpop Demon Hunters
Kendrick Lamar y SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild