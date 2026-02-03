Art Basel Qatar 2026: La artista estadounidense Jenny Holzer convierte Doha en poema en movimiento con SONG

Desde hace más de cuatro décadas, Jenny Holzer ha llevado el lenguaje al espacio público como un acto político y poético a la vez. Su práctica —que abarca letreros electrónicos, proyecciones monumentales, esculturas y arquitectura— cuestiona al espectador. En SONG, Holzer dialoga con una tradición literaria profundamente ligada a la memoria, el desplazamiento y la voz colectiva.

Vista del Museo de Arte islámico en Doha. (Jonathan Saldaña.)

Esta obra marca además un hito institucional: SONG es la décima comisión del programa de Proyectos Especiales de Art Basel y forma parte de la primera edición de Art Basel Qatar, una feria que busca repensar el formato tradicional desde el espacio público, la arquitectura y el contexto local. Tras su estreno, la pieza permanecerá abierta al público todas las noches como proyección en la fachada principal del Museo de Arte Islámico durante toda la duración de la feria, extendiendo la experiencia más allá de la inauguración .

Art Basel Qatar se presenta así como una plataforma que no solo exhibe arte, sino que lo sitúa en diálogo directo con la ciudad, su historia y su paisaje cultural. En Doha, el arte contemporáneo no se encierra: se proyecta, se lee en voz alta y se comparte bajo el cielo nocturno.

