Art Basel Qatar 2026: La artista estadounidense Jenny Holzer convierte Doha en poema en movimiento con SONG

La noche cayó sobre Doha con una expectativa poco habitual. El Museo de Arte Islámico se transformó en escenario y cielo abierto para recibir SONG, la nueva comisión a gran escala de la artista estadounidense Jenny Holzer presentada por Art Basel y Visit Qatar.
A nivel del suelo, el público observaba en silencio; arriba, la arquitectura de I. M. Pei se preparaba para convertirse en superficie de escritura, ritmo y luz.
Las luces del lugar se hicieron tenues, al fondo los colores de la bahía de Doha llamaron la atención de todos los presentes. Dos intervenciones simultáneas —una sobre la fachada principal del museo y 700 drones coreografiados atravesaban el cielo nocturno sobre las tranquilas aguas del Golfo Arábigo. No era un espectáculo pirotécnico ni una demostración tecnológica: era una experiencia de contemplación colectiva, donde texto, espacio y tiempo se entrelazarón con el zumbido característico de los drones de fondo.
SONG es una obra sobre la palabra y su persistencia. Holzer construye la pieza a partir de poemas de Mahmoud Darwish, el difunto poeta palestino y figura fundamental de la literatura árabe moderna, y de Nujoom Alghanem, poeta y cineasta emiratí cuya escritura íntima e incisiva dialoga con la experiencia contemporánea del Golfo. Los textos —en árabe e inglés— aparecen como iluminación y como interrupción: frases deslizandose en la arquitectura y flotando sobre el mar.
Desde hace más de cuatro décadas, Jenny Holzer ha llevado el lenguaje al espacio público como un acto político y poético a la vez. Su práctica —que abarca letreros electrónicos, proyecciones monumentales, esculturas y arquitectura— cuestiona al espectador. En SONG, Holzer dialoga con una tradición literaria profundamente ligada a la memoria, el desplazamiento y la voz colectiva.
Esta obra marca además un hito institucional: SONG es la décima comisión del programa de Proyectos Especiales de Art Basel y forma parte de la primera edición de Art Basel Qatar, una feria que busca repensar el formato tradicional desde el espacio público, la arquitectura y el contexto local. Tras su estreno, la pieza permanecerá abierta al público todas las noches como proyección en la fachada principal del Museo de Arte Islámico durante toda la duración de la feria, extendiendo la experiencia más allá de la inauguración .
Art Basel Qatar se presenta así como una plataforma que no solo exhibe arte, sino que lo sitúa en diálogo directo con la ciudad, su historia y su paisaje cultural. En Doha, el arte contemporáneo no se encierra: se proyecta, se lee en voz alta y se comparte bajo el cielo nocturno.