Bad Bunny: Su poderoso discurso anti-Trump en los Grammy 2026

¿Qué otros ganadores de los Grammys 2026 hablaron sobre los ataques contra inmigrantes?

“Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando que a veces nos contaminamos, no sé cómo decirlo en inglés", trató de explicar Bad Bunny. "El odio se vuelve poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio, es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia y así es como lo hacemos. Amamos. Por favor, no lo olviden", concluyó el intérepete de "Baile Inolvidable".

Bad Bunny no es el único artista que tocó el tema del odio hacia los inmigrantes en Estados Unidos en la ceremonia de los Grammys, artistas como Olivia Dean, ganadora al Grammy a Mejor Artista Nuevo , tomaron el escenario para hablar sobre la importancia de los inmigrantes para la industria musical. "Estoy parada aquí como la nieta de una inmigrante. No estaría aquí… Soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. Así que, sí, no somos nada el uno sin el otro".

Chappell Roan, la ganadora del año pasado, entregó el Grammy a Mejor Artista Nuevo a Olivia Dean. (Getty Images)

Gloria Estefan también expuso su punto de vista al ganar el premio a "Mejor Álbum Tropical Latino": "No creo que nadie diga que queremos una situación descontrolada en la frontera. Pero lo que está sucediendo no es que se arreste a delincuentes, se trata de personas con familias que han contribuido a este país durante décadas. Niños pequeños... hay cientos de niños en centros de detención. Espero que nuestro gobierno escuche nuestra petición de humanidad, es lo que principalmente necesitamos."

Por otro lado, el rapero Shaboozey y ganador a "Mejor Perfomance Country en Duo/Grupo", agradeció a los inmigrantes: "Gracias por traer aquí su cultura, su música, sus historias y sus tradiciones. Le dan color a Estados Unidos".

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Gloria Estefan and Emilio Estefan accept the Best Tropical Latin Album award for "Raíces" onstage during the 68th GRAMMY Awards Premiere Ceremony at Peacock Theater on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images)

Tanto cantantes como actores de Hollywood han alzado la voz no sólo a través de discursos, sino con el uso de pines que demuestran su apoyo a la campaña "ICE Out" en la alfombra roja.