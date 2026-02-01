La edición 68 de los Grammy trajo a Bad Bunny su quinto gramófono dorado por "Mejor Álbum de Música Urbana" con "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". Durante su discurso de aceptación, el reggaetonero compartió un mensaje de apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos y denunció el abuso al que han sido sometidos por la actual administración del presidente Donald Trump.
Bad Bunny: Su poderoso discurso anti-Trump en los Grammy 2026
Bad Bunny denuncia el abuso de ICE en Estados Unidos contra los inmigrantes latinos
Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más recordados relevantes de los Grammys 2026 durante su discurso de aceptación por su Grammy de "Mejor Álbum de Música Urbana" por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS": "Antes de decirle gracias a Dios, voy a decir 'Fuera ICE'", el nombre por el que conocen al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, quienes han estado a cargo de las detenciones y deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos.
"No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos estadounidenses", continuó Benito Martínez, haciendo alusión a la constante campaña de la administración del presidente Donald Trump, quienes llaman de dicha manera a los inmigrantes estadounidenses.
El público recibió el mensaje con una ovación de pie, mostrando su solidaridad ante la denuncia del puertorriqueño.
¿Qué otros ganadores de los Grammys 2026 hablaron sobre los ataques contra inmigrantes?
“Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando que a veces nos contaminamos, no sé cómo decirlo en inglés", trató de explicar Bad Bunny. "El odio se vuelve poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio, es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia y así es como lo hacemos. Amamos. Por favor, no lo olviden", concluyó el intérepete de "Baile Inolvidable".
Bad Bunny no es el único artista que tocó el tema del odio hacia los inmigrantes en Estados Unidos en la ceremonia de los Grammys, artistas como Olivia Dean, ganadora al Grammy a Mejor Artista Nuevo , tomaron el escenario para hablar sobre la importancia de los inmigrantes para la industria musical. "Estoy parada aquí como la nieta de una inmigrante. No estaría aquí… Soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. Así que, sí, no somos nada el uno sin el otro".
Gloria Estefan también expuso su punto de vista al ganar el premio a "Mejor Álbum Tropical Latino": "No creo que nadie diga que queremos una situación descontrolada en la frontera. Pero lo que está sucediendo no es que se arreste a delincuentes, se trata de personas con familias que han contribuido a este país durante décadas. Niños pequeños... hay cientos de niños en centros de detención. Espero que nuestro gobierno escuche nuestra petición de humanidad, es lo que principalmente necesitamos."
Por otro lado, el rapero Shaboozey y ganador a "Mejor Perfomance Country en Duo/Grupo", agradeció a los inmigrantes: "Gracias por traer aquí su cultura, su música, sus historias y sus tradiciones. Le dan color a Estados Unidos".
Tanto cantantes como actores de Hollywood han alzado la voz no sólo a través de discursos, sino con el uso de pines que demuestran su apoyo a la campaña "ICE Out" en la alfombra roja.