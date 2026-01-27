Kanye West pide perdón por sus acciones "nazis y antisemitas" y habla de su bipolaridad

Kanye West pide perdón por sus acciones "nazis y antisemitas"

El músico de 48 años, quien en los últimos años ha perdido seguidores y jugosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas, lanzó la canción "Heil Hitler" el pasado 8 de mayo, en el aniversario 80 de la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de su visa para Australia.

West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en su mensaje el periódico las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado.

"Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control", escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.