Harry Styles anuncia nuevo disco: Todo lo que debes saber sobre "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally"

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally", el nuevo disco de Harry Styles?

A través de su cuenta de Instagram, Harry Styles reveló que conoceremos su nueva música el 6 de marzo del 2026, casi cuatro años después desde el último disco de estudio del británico, "Harry's House". Este proyecto marca una nueva etapa en la vida de Harry, pues tras el éxito estratosférico de "Harry's House", que trajo consigo premios importantes como el Grammy y BRIT a Mejor Álbum, el público tiene altas expectativas del sonido y estética que Styles presente ante el mundo.

Este lanzamiento viene después de un largo periodo de pausa musical tras su gira Love On Tour en 2023, durante la cual el artista exploró sus intereses personales como el correr maratones, y sirvió como descanso para recargar energía creativa.

(Instagram: @harrystyles)

El nuevo álbum de Harry Styles

El álbum tendrá 12 canciones que han sido producidas por Kid Harpoon, el responsable de hits como "As It Was", "Falling" y "Adore You" y quien jugó un papel clave en el sonido de Harry Styles después de su álbum debut homónimo.

Además del lanzamiento oficial del álbum, los fans están en espera de conocer la lista de canciones y la presentación del single protagonista de este álbum. Lo que sí se sabe, es que podrán adquirir el disco en distintas versiones: digital, CD, vinil y una edición especial en forma de set limitado que incluye una cámara fotográfica análoga para capturar sus mejores momentos.

Harry Styles podría regresar a la música tras dos años ausente. (X)

Entre otros temas importantes, sale a colación si esta nueva era podría incluir una gira mundial, y qué países estaría visitando como parte de su itinerario.