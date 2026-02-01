Justin Bieber y los Grammy: una relación marcada por altibajos

Rechazos entre ambas partes

En la gala de 2021, el cantante decidió no asistir a la ceremonia y optó por pasar la noche con su esposa, Hailey Bieber, en una cita en Beverly Hills. Mientras la gala se llevaba a cabo, la pareja fue vista cenando de manera discreta y cercana, una acción que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento hacia la premiación.

A pesar de que el canadiense terminó recibiendo cuatro estatuillas, lo único que hizo fue publicar fotografías en su cuenta de Instagram con la descripción: "Date night".

Un año después, el panorama volvió a ser tema de conversación. En 2022, Bieber acumuló ocho nominaciones, incluidas algunas de las categorías más relevantes de la noche, pero no obtuvo ningún premio. Este resultado volvió a colocar su vínculo con la Academia en el centro de la discusión pública.

Desde que se volvió padre, Justin Bieber se ha enfocado más en su vida personal. (Instagram/@lilbieber)

Tras años de ausencias, desacuerdos y silencios, Justin Bieber vuelve a abrir un capítulo que durante años estuvo en pausa. Esta vez, su presencia en los premios Grammy se da en un momento distinto: una etapa más discreta y madura, con mayor enfoque en lo personal, pero todavía fuertemente conectado con la industria musical y con el lugar que ocupa dentro de ella.