Justin Bieber y los Grammy: una relación marcada por altibajos

Este domingo, Justin Bieber se presentará en la gala de los Premios Grammy después de cuatro años sin pisar los escenarios. El anuncio que ha alegrado a los beliebers (fans del artista), quienes han esperado este momento desde que el cantante decidió hacer una pausa en su carrera para priorizar su salud y su vida personal.
Esto simboliza también una nueva etapa en la compleja relación del cantante canadiense con la Academia de la Grabación. A pesar de que Bieber es uno de los artistas más influyentes de su generación y ha acumulado múltiples nominaciones, su vínculo con esta premiación ha estado marcado por desacuerdos públicos y decisiones que lo mantuvieron distanciado de ella durante años.