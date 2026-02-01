Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Justin Bieber y los Grammy: una relación marcada por altibajos

Nominaciones cuestionadas, faltas de reconocimiento y decisiones personales han marcado la relación cambiante de Justin Bieber con los premios de la música.
dom 01 febrero 2026 06:05 PM
Justin-Bieber
Justin Bieber, una de las figuras más esperadas de la noche en los Grammy. (Getty Images)

Este domingo, Justin Bieber se presentará en la gala de los Premios Grammy después de cuatro años sin pisar los escenarios. El anuncio que ha alegrado a los beliebers (fans del artista), quienes han esperado este momento desde que el cantante decidió hacer una pausa en su carrera para priorizar su salud y su vida personal.

Esto simboliza también una nueva etapa en la compleja relación del cantante canadiense con la Academia de la Grabación. A pesar de que Bieber es uno de los artistas más influyentes de su generación y ha acumulado múltiples nominaciones, su vínculo con esta premiación ha estado marcado por desacuerdos públicos y decisiones que lo mantuvieron distanciado de ella durante años.

Publicidad

Los primeros conflictos de Bieber con los Grammy

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2012, cuando su álbum Believe no recibió ninguna nominación a pesar del gran éxito comercial que tuvo. La ausencia fue tan notoria que su entonces mánager, Scooter Braun, expresó abiertamente su molestia y aseguró que la Academia había cometido un error. En su cuenta de X (en ese entonces Twitter), publicó una serie de comentarios, incluyendo: “Esta vez se merecía un reconocimiento y la verdad es que no tengo nada positivo que decir sobre una decisión con la que no estoy de acuerdo”.

Bieber no asistió a la gala y, en su lugar, intentó hacer una transmisión en vivo para sus fans al mismo tiempo de la premiación. Sin embargo, terminó fallando por la gran cantidad de personas que estaban intentando unirse.

Justin-Bieber-Scooter-Braun
El empresario Scooter Braun, expresó críticas públicas hacia la Academia de Grabación en 2012. (Getty Images)

Publicidad

Changes, el álbum que generó un roce más con la Academia

En 2020, la tensión resurgió cuando su álbum Changes fue nominado en categorías de pop y no de R&B. Justin Bieber expresó su inconformidad a través de una publicación de Instagram, argumentando que había creado un álbum de R&B y que su propuesta musical no había sido evaluada correctamente. En su comunicado el cantante mencionó: “Que no esté en esa categoría resulta extraño, considerando que desde los acordes y las melodías hasta el estilo vocal y la batería de hip hop elegida, ¡es innegable e inconfundiblemente un álbum de R&B!”.

Aunque agradeció las nominaciones, sus declaraciones desataron un intenso debate en redes sociales, algunos usuarios señalaron que sus quejas evidenciaban un privilegio dentro de la industria, especialmente en un contexto donde artistas afroamericanos del género R&B habían sido históricamente ignorados por la Academia.

Statement-de-Justin
Esta fue la declaración completa que Justin hizo en su cuenta de Instagram. (Instagram/@lilbieber)

Publicidad

Rechazos entre ambas partes

En la gala de 2021, el cantante decidió no asistir a la ceremonia y optó por pasar la noche con su esposa, Hailey Bieber, en una cita en Beverly Hills. Mientras la gala se llevaba a cabo, la pareja fue vista cenando de manera discreta y cercana, una acción que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento hacia la premiación.

A pesar de que el canadiense terminó recibiendo cuatro estatuillas, lo único que hizo fue publicar fotografías en su cuenta de Instagram con la descripción: "Date night".

Un año después, el panorama volvió a ser tema de conversación. En 2022, Bieber acumuló ocho nominaciones, incluidas algunas de las categorías más relevantes de la noche, pero no obtuvo ningún premio. Este resultado volvió a colocar su vínculo con la Academia en el centro de la discusión pública.

Justin-Bieber-Bebé
Desde que se volvió padre, Justin Bieber se ha enfocado más en su vida personal. (Instagram/@lilbieber)

Tras años de ausencias, desacuerdos y silencios, Justin Bieber vuelve a abrir un capítulo que durante años estuvo en pausa. Esta vez, su presencia en los premios Grammy se da en un momento distinto: una etapa más discreta y madura, con mayor enfoque en lo personal, pero todavía fuertemente conectado con la industria musical y con el lugar que ocupa dentro de ella.

Tags

Justin Bieber Premios Grammy

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad