Todo lo que debes saber sobre las ferias de la semana del arte 2026

La semana más importante del arte se celebrará del 4 al 8 de febrero en CDMX: durante estos 5 días, toda la capital se llenara de ferias, exposiciones y todo tipo de eventos especiales que no solo se limitaran a las artes visuales sino que también podrás encontrar lo mejor de la gastronomía, arquitectura, diseño… así que está garantizado que sea lo que sea que te guste, Semana del Arte 2026 tendrá algo que te logre cautivar.

El propósito principal de esta tan esperada semana, es lograr un círculo de artistas, compradores y espectadores que se reúnan de todas partes de méxico y el mundo para mostrar qué presenta la escena para este 2026, lo cual resulta en una enorme fiesta palpable en cualquier rincón del área metropolitana, pero para que no te pierdas de las ferias más relevantes te contamos todo lo que debes saber…

