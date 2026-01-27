Todo lo que debes saber sobre las ferias de la semana del arte 2026

La semana más importante del arte se celebrará del 4 al 8 de febrero en CDMX: durante estos 5 días, toda la capital se llenara de ferias, exposiciones y todo tipo de eventos especiales que no solo se limitaran a las artes visuales sino que también podrás encontrar lo mejor de la gastronomía, arquitectura, diseño… así que está garantizado que sea lo que sea que te guste, Semana del Arte 2026 tendrá algo que te logre cautivar.
El propósito principal de esta tan esperada semana, es lograr un círculo de artistas, compradores y espectadores que se reúnan de todas partes de méxico y el mundo para mostrar qué presenta la escena para este 2026, lo cual resulta en una enorme fiesta palpable en cualquier rincón del área metropolitana, pero para que no te pierdas de las ferias más relevantes te contamos todo lo que debes saber…
Zona Maco
Los pioneros en la semana del arte dividen su evento en 5 secciones principales: Arte Contemporáneo, Diseño y Diseño Emergente, Foto, Salón de Anticuario y el más nuevo, Forma, que combina arte y diseño con objetos y muebles coleccionables.
Lugar:
Centro Banamex Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo Hipódromo de las Américas, CDMX, 11610.
Horarios (Publico General):
Miércoles 4 de febrero De 17:00 a 20:00hrs Jueves 5 de febrero De 13:00 a 20:00 hrs Viernes 6 de febrero De 13:00 a 20:00 hrsSábado 7 de febrero De 12:00 a 20:00 hrsDomingo 8 de febrero De 11:00 a 18:00 hrs
Precios:
Acceso de apertura para público general (miércoles) $570.00 mxn
Acceso por día para público general (jueves a domingo) $475.00 mxn
Acceso por 4 días para público general $1,600.00 mxn
Acceso por día para estudiantes/INAPAM $370.00 mxn
Acceso por 4 días para estudiantes/INAPAM $1,200. 00 mxn
Acceso Pase Platino (5 días) $6,300.00 mxn
Feria Material
La 12ª edición reúne a 78 expositores de 21 países y reafirma su prestigio a través de una sólida propuesta curatorial, presentaciones de alta calidad y un dinámico programa público que incluye charlas, performances y proyectos especiales.
Lugar:
Maravilla Studios. Fresno 315, Puerta 1 Col. Atlampa, Del. Cuauhtémoc Ciudad de México, 06450
Horario:
Jueves 5 de febrero (Noche de Inauguración) 17:00 – 20:00
Viernes 6 de febrero 12:00–20:00
Sábado 7 de febrero 12:00–20:00
Domingo 8 de febrero 12:00–19:00
Precios:
Acceso completo $750.00 mxn
Acceso a noche de inauguración (jueves) $500.00 mxn
Acceso por día $320.00 mxn
Salón ACME
Desde hace doce ediciones, impulsa a creadores emergentes en diálogo con agentes establecidos, su propuesta curada se estructura en las secciones Convocatoria, Estado, Bodega, Proyectos, Sala y Patio, consolidando una comunidad activa de artistas, curadores y coleccionistas.
Lugar:
Proyectos Públicos. General Prim 30, Col. Juárez , Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06600.
Horario:
Jueves 5 de febrero 16:00-19:00
Viernes 6 de febrero 11:00-16:00
Sábado 7 de febrero 11:00-16:00
Domingo 8 de febrero 11:00-18:00
Precios:
Acceso General $450.00 mxn
BADA
Para su sexta edición reúne a más de 200 artistas independientes y propone una experiencia cercana y accesible para descubrir y adquirir arte directamente de sus creadores, sin intermediarios, la feria se complementa con una experiencia gastronómica en terraza con vista a la cancha de polo.
Lugar:
Jardines de Campo Marte. Avenida Paseo de la Reforma s/n, Colonia Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México
Horario:
Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de 11:00 a 20:00
Domingo 8 de 11:00 a 17:00
Precios:
Preventa 2x1 hasta el 30 de enero $350.00 mxn
Acceso general $400.00 mxn
Acceso estudiantes/INAPAM/discapacitados (solo en taquilla) $250.00 mxn