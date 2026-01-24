MisRepresented vuelve en Semana del Arte con una exposición sobre memoria y ausencia

MisRepresented regresa del 24 de enero al 13 de febrero, en el marco de la Semana del Arte, con su segunda edición La Certeza Irremediable, una exposición post mortem de tres artistas contemporáneos mexicanos que invita a ser revisitada desde la memoria y el presente.
La plataforma de arte contemporáneo nonprofit impulsada por Proyectos Públicos presenta en este segundo volumen las obras de José Arellano Fischer, Francisco Fernández Orozco y Óscar Rodríguez, artistas con formaciones sólidas en las artes plásticas y trayectorias que marcaron distintos momentos del arte contemporáneo nacional. La exposición se acompaña de una agenda artística que incluye performances, lecturas y recorridos guiados, pensados no como actividades paralelas, sino como extensiones sensibles de la experiencia expositiva.