MisRepresented vuelve en Semana del Arte con una exposición sobre memoria y ausencia

Antes de que inicie el movimiento acelerado de Design Week, el curador David Miranda propone una pausa. Un espacio íntimo y deliberadamente lento que gira en torno a una pregunta inevitable: “¿Qué queda de nosotros en los espacios que habitamos, en los objetos que tocamos, en las obras que dejamos atrás? ¿Cómo seremos recordados?”. Una interrogante que conecta a estos artistas desde un territorio común: la memoria, la nostalgia y el valor de aquello que ya no está.

MisRepresented y Proyectos Públicos presentan su segunda edición La Certeza Irremediable en vísperas de la Semana del Arte. (Annia Mayoral.)

Este eje conceptual se sostiene dentro de una casa rehabilitada ubicada en General Prim 47, inspirada en la arquitectura del mexicano Carlos Obregón Santacilia. El recorrido doméstico, compuesto por cinco salas, parece haber sido congelado en el tiempo ya que son espacios intencionalmente hacen alusión a momentos específicos y que conducen al espectador a sentir que observa directamente hacia el pasado. La cercanía con las obras genera una relación casi personal, transmitiendo una familiaridad silenciosa y, por momentos, dolorosa, donde las piezas se vuelven contemplativas y despiertan una constante sensación de ausencia y recuerdo.

