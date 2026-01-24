Publicidad

MisRepresented vuelve en Semana del Arte con una exposición sobre memoria y ausencia

MisRepresented presenta La Certeza Irremediable, una exposición post mortem que convierte la memoria, la pausa y la ausencia en una experiencia íntima durante la Semana del Arte.
sáb 24 enero 2026 04:10 PM
PROYECTOS PÚBLICOS_ANNIA_1.png
Vista de MisRepresented. (Annia Mayoral.)

MisRepresented regresa del 24 de enero al 13 de febrero, en el marco de la Semana del Arte, con su segunda edición La Certeza Irremediable, una exposición post mortem de tres artistas contemporáneos mexicanos que invita a ser revisitada desde la memoria y el presente.

La plataforma de arte contemporáneo nonprofit impulsada por Proyectos Públicos presenta en este segundo volumen las obras de José Arellano Fischer, Francisco Fernández Orozco y Óscar Rodríguez, artistas con formaciones sólidas en las artes plásticas y trayectorias que marcaron distintos momentos del arte contemporáneo nacional. La exposición se acompaña de una agenda artística que incluye performances, lecturas y recorridos guiados, pensados no como actividades paralelas, sino como extensiones sensibles de la experiencia expositiva.

Antes de que inicie el movimiento acelerado de Design Week, el curador David Miranda propone una pausa. Un espacio íntimo y deliberadamente lento que gira en torno a una pregunta inevitable: “¿Qué queda de nosotros en los espacios que habitamos, en los objetos que tocamos, en las obras que dejamos atrás? ¿Cómo seremos recordados?”. Una interrogante que conecta a estos artistas desde un territorio común: la memoria, la nostalgia y el valor de aquello que ya no está.

PROYECTOS PÚBLICOS_ANNIA_3.png
MisRepresented y Proyectos Públicos presentan su segunda edición La Certeza Irremediable en vísperas de la Semana del Arte. (Annia Mayoral.)

Este eje conceptual se sostiene dentro de una casa rehabilitada ubicada en General Prim 47, inspirada en la arquitectura del mexicano Carlos Obregón Santacilia. El recorrido doméstico, compuesto por cinco salas, parece haber sido congelado en el tiempo ya que son espacios intencionalmente hacen alusión a momentos específicos y que conducen al espectador a sentir que observa directamente hacia el pasado. La cercanía con las obras genera una relación casi personal, transmitiendo una familiaridad silenciosa y, por momentos, dolorosa, donde las piezas se vuelven contemplativas y despiertan una constante sensación de ausencia y recuerdo.

Comprometidos con la comunidad artística y con la memoria de quienes hicieron estas obras, el proyecto se construyó a partir de una idea clara, el reconocimiento justo a las piezas, a sus creadores pero también a historias familiares. Por ello, Miranda trabajó de manera cercana con hijos, sobrinos y nietos de cada uno de los artistas, lo cual aporta una lectura sensible y rigurosa, y que se refleja en el conocimiento de causa en cada una de las obras expuestas.

PROYECTOS PÚBLICOS_ANNIA_2.png
MisRepresented Volumen II La Certeza Irremediable es una plataforma sin fines de lucro y abierta a todo público. Una convergencia de artistas fundamentales del arte contemporáneo nacional; un cruce entre arquitectura, pintura y escultura; una experiencia donde conviven a través de diferentes actividades, la calma y el duelo, y que se vuelve inmersiva, invitando al espectador a habitar la exposición desde la pausa, la memoria y la reflexión.

Semana del Arte

