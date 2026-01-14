Jennifer Lawrence habla de su maternidad y por qué se considera una "stay-at-home mom"
La actriz sorprendió al revelar que, a pesar de su exitosa carrera en Hollywood, se identifica más como una "mamá en casa", reflexionando sobre la maternidad bajo los reflectores y su equilibrio trabajo-casa.
Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar y una de las actrices más reconocidas de su generación, ha dado de qué hablar tras una declaración muy personal.
A sus 35 años, se identifica mayormente como una "stay-at-home mom" a pesar de su aún activa carrera en el cine.
Jennifer Lawrence y su rutina poco convencional en Hollywood
Con su característico humor, Jennifer Lawrence habló de su maternidad y vida como mujer de familia a manera de hacerle entender al mundo que las mujeres son capaces de equilibrar el trabajo y la familia.
Tras decidir convertirse en madre y esposa, su rutina ha cambiado drásticamente hacia algo que podría considerarse "anti-Hollywood", o poco convencional dentro de la industria del cine.
Su vida pacífica se basa en evitar hacer entrevistas nocturnas para buscar dormirse temprano, tener un rato de buena lectura, y ser una madre ejemplar para sus hijos.
Durante su participación en el podcast "SmartLess", confesó incluso que rechazó una invitación a una fiesta navideña porque el horario era demasiado tarde. "No puedes estar cruda con un bebé de nueve meses o con un niño de tres años", afirmó.
Su balance entre la vida familiar y laboral
Jennifer explicó que los periodos intensos de trabajo, los cuales suelen ser tres meses de filmación continua y semanas de giras de promoción, representan no más de una pequeña fracción de su año, por lo que la gran mayoría del tiempo la dedica a centrarse en la educación de sus hijos, el tiempo con su esposo y la vida familiar en general.
Según ella, fuera de los picos laborales, su rutina es tranquila y enfocada en su hogar, por lo que eso la lleva a ser más "madre de casa" que actriz.
Su humor y honestidad muestran a una mujer que disfruta plenamente de su maternidad sin renunciar por completo a su carrera artística.
¿Quiénes conforman la familia de Jennifer Lawrence?
La estrella de películas como The Hunger Games y, más recientemente, Die My Love está casada con el director de arte Cooke Maroney desde el 2019, con quien tiene dos hijos: CyMaroney de 3 años y un niño nacido 2025 que no ha sido presentado oficialmente al público.
Durante la entrevista, habló con mucho cariño de su esposo, y cómo su personalidad altamente organizada ha jugado un papel clave en el mantenimiento de una rutina estable para su familia, lo que los ayuda a equilibrar su roles como pareja y padres.
Lawrence confirmó que, aunque su trabajo sigue siendo importante, los momentos del día a día con sus hijos y su vida en casa han tomado el protagonismo en su vida.
Jennifer Lawrence demuestra que ser una súper estrella de Hollywood no tiene que estar peleado con encontrar satisfacción en una vida familiar sencilla, y pone sobre la mesa la conversación que muy pocas celebridades han decidido tener: la vida familia puede ser tan valiosa, o incluso más, que el glamour de los paparazzis y alfombras rojas.