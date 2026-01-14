Jennifer Lawrence habla de su maternidad y por qué se considera una "stay-at-home mom"

Jennifer Lawrence y su rutina poco convencional en Hollywood

Con su característico humor, Jennifer Lawrence habló de su maternidad y vida como mujer de familia a manera de hacerle entender al mundo que las mujeres son capaces de equilibrar el trabajo y la familia.

Tras decidir convertirse en madre y esposa, su rutina ha cambiado drásticamente hacia algo que podría considerarse "anti-Hollywood", o poco convencional dentro de la industria del cine.

Su vida pacífica se basa en evitar hacer entrevistas nocturnas para buscar dormirse temprano, tener un rato de buena lectura, y ser una madre ejemplar para sus hijos.

Durante su participación en el podcast "SmartLess", confesó incluso que rechazó una invitación a una fiesta navideña porque el horario era demasiado tarde. "No puedes estar cruda con un bebé de nueve meses o con un niño de tres años", afirmó.

Revelan los primeros detalles de la boda de Jennifer Lawrence y su ahora esposo, el galerista Cooke Maroney. (Rich Fury/Getty Images)

Su balance entre la vida familiar y laboral

Jennifer explicó que los periodos intensos de trabajo, los cuales suelen ser tres meses de filmación continua y semanas de giras de promoción, representan no más de una pequeña fracción de su año, por lo que la gran mayoría del tiempo la dedica a centrarse en la educación de sus hijos, el tiempo con su esposo y la vida familiar en general.

Según ella, fuera de los picos laborales, su rutina es tranquila y enfocada en su hogar, por lo que eso la lleva a ser más "madre de casa" que actriz.

Jennifer Lawrence. Cannes Film Festival 2023

Su humor y honestidad muestran a una mujer que disfruta plenamente de su maternidad sin renunciar por completo a su carrera artística.