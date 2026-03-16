Quién es Misty Copeland, la histórica bailarina que sorprendió en los Oscars 2026

La primera bailarina afroamericana principal del American Ballet Theatre

En 2015, Copeland hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ser nombrada bailarina principal del American Ballet Theatre, una de las compañías de danza clásica más prestigiosas del mundo.

El nombramiento fue un momento histórico dentro de una disciplina que durante décadas fue criticada por su falta de diversidad. La presencia de Copeland en la cima de una compañía de élite rompió barreras raciales en el ballet y abrió una nueva conversación sobre representación dentro de las artes escénicas.

Desde entonces, Copeland se ha convertido en una figura cultural que trasciende el escenario: ha sido autora de libros, conferencista y defensora de la inclusión en la danza.

Misty Copeland previo a su presentación en los premios Oscar 2026. (Handout/The Academy via Getty Images)

Un ascenso improbable en el mundo del ballet

A diferencia de la mayoría de bailarinas clásicas, Copeland no comenzó su formación desde la infancia. Creció en California y descubrió el ballet a los 13 años, una edad considerada tardía dentro de la disciplina. Sin embargo, su talento fue evidente desde el inicio. En pocos años pasó de ser una estudiante principiante a una de las promesas más comentadas del ballet estadounidense.

Su ascenso dentro del American Ballet Theatre fue igual de meteórico:

2001: se integra al cuerpo de baile

2007: es promovida a solista

2015: se convierte en bailarina principal

Ese recorrido la transformó en una de las historias de superación más inspiradoras dentro del mundo de la danza.