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Cultura

Quién es Misty Copeland, la histórica bailarina que sorprendió en los Oscars 2026

Primera bailarina afroamericana principal del American Ballet Theatre, Misty Copeland hizo historia en el ballet y volvió a los reflectores tras su aparición en los Oscars 2026.
lun 16 marzo 2026 01:44 PM
Jason Wu - Front Row & Backstage - February 2024 New York Fashion Week: The Shows
Misty Copeland es una de las bailarinas estadounidenses más emblemáticas de las últimas décadas. (Jamie McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows)

La aparición de Misty Copeland en los Oscars 2026 se convirtió en uno de los momentos más elegantes de la ceremonia. La bailarina estadounidense subió al escenario durante el número musical de Sinners, donde ejecutó un breve pero poderoso solo de ballet que recordó al público que la danza clásica aún tiene un lugar en la mayor vitrina del entretenimiento mundial.

Su participación no fue solo un momento estético: también volvió a colocar en el centro de la conversación cultural a una de las figuras más influyentes del ballet contemporáneo.

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La primera bailarina afroamericana principal del American Ballet Theatre

En 2015, Copeland hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ser nombrada bailarina principal del American Ballet Theatre, una de las compañías de danza clásica más prestigiosas del mundo.

El nombramiento fue un momento histórico dentro de una disciplina que durante décadas fue criticada por su falta de diversidad. La presencia de Copeland en la cima de una compañía de élite rompió barreras raciales en el ballet y abrió una nueva conversación sobre representación dentro de las artes escénicas.

Desde entonces, Copeland se ha convertido en una figura cultural que trasciende el escenario: ha sido autora de libros, conferencista y defensora de la inclusión en la danza.

98th Oscars - Backstage
Misty Copeland previo a su presentación en los premios Oscar 2026. (Handout/The Academy via Getty Images)

Un ascenso improbable en el mundo del ballet

A diferencia de la mayoría de bailarinas clásicas, Copeland no comenzó su formación desde la infancia. Creció en California y descubrió el ballet a los 13 años, una edad considerada tardía dentro de la disciplina. Sin embargo, su talento fue evidente desde el inicio. En pocos años pasó de ser una estudiante principiante a una de las promesas más comentadas del ballet estadounidense.

Su ascenso dentro del American Ballet Theatre fue igual de meteórico:

  • 2001: se integra al cuerpo de baile

  • 2007: es promovida a solista

  • 2015: se convierte en bailarina principal

Ese recorrido la transformó en una de las historias de superación más inspiradoras dentro del mundo de la danza.

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Un ícono cultural más allá del ballet

Con el tiempo, Copeland se convirtió en algo más que una estrella del ballet. Su figura ha aparecido en campañas de moda, proyectos editoriales y programas educativos que buscan acercar la danza clásica a nuevas audiencias.

También ha hablado abiertamente sobre temas como el racismo en el ballet, la presión física que enfrentan las bailarinas y la necesidad de transformar las instituciones culturales para que reflejen mejor la diversidad del mundo contemporáneo.

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Misty Copeland en el escenario. (Cortesía. )

El regreso al centro del escenario

Su aparición en los Oscars 2026 llega además después de haber pasado por una cirugía de cadera, un procedimiento que mantuvo en pausa su actividad escénica durante un tiempo.

Por eso, verla bailar nuevamente —aunque fuera por unos minutos— tuvo un peso simbólico importante. En un escenario dominado por estrellas de cine, Copeland recordó que el ballet sigue siendo una de las formas más puras y exigentes del arte escénico.

Y que su historia, marcada por la perseverancia y la ruptura de barreras, todavía tiene nuevos capítulos por escribir.

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Premios Oscar

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