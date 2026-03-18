Beatriz Simón convierte la limpieza en arte: una rebelión íntima contra lo invisible

“Quería hacer una limpieza interior, abrir un clóset, sacar todo y dejar entrar lo nuevo. Pero entendí que eso no era tan simple”, explica la artista. Ese impulso inicial derivó en una investigación profunda sobre materiales, historia del arte y, sobre todo, sobre aquello que rara vez se nombra: el mantenimiento.

Beatriz Simón, artista. (Jonathan Saldaña.)

La estética de lo que nadie quiere ver

Inspirada en el Manifesto for Maintenance Art de Mierle Laderman Ukeles, Simón retoma la idea de dignificar el trabajo doméstico y lo traduce a su propio lenguaje contemporáneo.

La operación es tan simple como radical: agrandar lo mínimo, visibilizar lo ignorado. “Tú limpias con una fibra pequeña y siempre la ves sucia, con asco. Pero cuando la presento en gran formato, es como si esos materiales nos cuestionaran”. El polvo —ese residuo inevitable— se convierte en protagonista.

“El polvo lo limpias y no desaparece, solo lo mueves. Pero sin polvo no hay vida”. En esa contradicción vive la potencia de la obra: lo que rechazamos es, en realidad, esencial.

El hogar como campo de batalla simbólico

El núcleo conceptual de la exposición está en el espacio doméstico, particularmente la cocina, entendida como un territorio donde ocurre mucho más que lo evidente.

Una de las piezas replica el piso de su propia cocina, convirtiéndolo en una superficie simbólica donde se condensan dinámicas familiares, afectivas y sociales. “Ahí se cocina todo: la comida, pero también la familia, las emociones, los valores”.

Autorretrato, pieza realizada con jabón en barra para ropa. (Cortesía.)

Simón no romantiza el hogar, pero tampoco lo desecha. Lo reconfigura. “Es dignificar el trabajo de la casa. No es una carga: es lo que sostiene nuestras vidas”.

Feminismo sin estridencias, pero con profundidad

Aunque su obra dialoga directamente con el feminismo, Simón se aleja de posturas confrontativas para proponer una reflexión más amplia. “No es una exposición en contra de los hombres. Es una conciencia humana”. Su crítica apunta tanto a las estructuras históricas como a las dinámicas actuales, donde el trabajo doméstico sigue recayendo —en gran medida— sobre las mujeres.

“Cuando las mujeres salieron a trabajar, los hombres dijeron: perfecto… pero también haces la casa”. Sin embargo, su enfoque no se queda en la denuncia. “La mujer tiene que darse su lugar. Y también dárselo a otras mujeres”.

