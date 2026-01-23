Publicidad

Moda

Giambattista Valli cancela su show una semana antes de presentarse

Giambattista Valli es uno de los desfiles más esperados en Fashion Week, pero esta vez no será parte de la agenda y esta es la razón.
vie 23 enero 2026 06:27 PM
giamba.jpg
Diseñador italiano con un estilo romántico y femenino (via Instagram (@giambattistavalliparis))

El famoso diseñador italiano cancela su show en la Semana de la Moda en París. Se dice que esta decisión fue tomada debido a que la firma de Giambattista está pasando por una crisis económica, por lo que está buscando un nuevo inversionista aparte de Artémis. Aunque muchas personas lo ven como un capricho, en realidad es una decisión totalmente estructurada.

Artémis es uno de los brazos inversionistas de la familia Pinault, dueños de uno de los grupos más grandes de moda y lujo que es el grupo Kering. Ha invertido demasiado en la firma Valli, tomando el control mayoritario para mantener la marca a flote.

¿Por qué Giambattista Valli cancela desfile en Fashion Week?

La marca se iba a presentar en Paris FW, específicamente el 26 de enero, para presentar su colección de primavera-verano 2026. Quién decidió cancelar fue Artémisa, ya que no está siendo rentable para ellos mantener la firma a flote. Ya que ellos empezaron como inversionistas minoritarios y con el paso del tiempo se han convertido en inversionistas mayoritarios.

gv.jpg
Diseños únicos que no podremos olvidar (Black Midi Dress with Veiled Sleeves, $53,000, Giambattista Valli, giambattistavalli.com)

Esta cancelación fue una sorpresa para el mundo de la moda, ya que es bastante inusual que una marca cancele su desfile con tan poco tiempo de antelación. Esto se ha tomado como una señal sé que la firma está pasando por una situación económica muy complicada, y que las pérdidas que han acumulado ya son insostenibles.

gv2.jpg
Encaje y transparencias, the perfect combo (Raspberry Chimera Shawl Long Dress, $117,500, Giambattista Valli, giambattistavalli.com)

Si no se consigue un inversionista a finales de enero, la firma podría dejar de operar. Por lo que es importante encontrar a alguien que pueda aportar capital y nuevas estrategias de financiamiento. No nos gustaría perder a esta gran casa de moda, la cual se enfoca en la alta costura femenina y romántica, que se inclina por el arte y el prestigio.

gv3.jpg
Nos encanta el contraste de colores en este look (Long Gold Laminated Jersey Dress with Bows, $41,500, Giambattista Valli, giambattistavalli.com)
