Giambattista Valli cancela su show una semana antes de presentarse

El famoso diseñador italiano cancela su show en la Semana de la Moda en París. Se dice que esta decisión fue tomada debido a que la firma de Giambattista está pasando por una crisis económica, por lo que está buscando un nuevo inversionista aparte de Artémis. Aunque muchas personas lo ven como un capricho, en realidad es una decisión totalmente estructurada.

Artémis es uno de los brazos inversionistas de la familia Pinault, dueños de uno de los grupos más grandes de moda y lujo que es el grupo Kering. Ha invertido demasiado en la firma Valli, tomando el control mayoritario para mantener la marca a flote.