Lourdes Almeida llega a BADA 2026 como artista invitada y referente de la fotografía experimental

BADA México 2026 anunció la participación de Lourdes Almeida como artista invitada de su próxima edición, una presencia que consolida a la feria como un espacio de diálogo entre trayectorias fundamentales del arte mexicano y nuevas generaciones de creadores.
La fotógrafa, considerada una de las precursoras de la fotografía experimental en el país, encabezará las actividades de la feria que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Campo Marte, en el marco de la Semana del Arte de la Ciudad de México.
Publicidad
El universo visual de Lourdes Almeida
Con más de cinco décadas de trayectoria, Lourdes Almeida ha construido una obra profundamente personal que desborda los límites tradicionales de la fotografía. Reconocida por su exploración pionera con Polaroid experimental, su práctica se caracteriza por una fotografía construida, íntima y lúdica que integra intervenciones manuales, procesos analógicos y referencias a la cultura popular y la iconografía religiosa.
La obra de Almeida aborda temas como la familia, el linaje femenino, la memoria, la migración y la religiosidad, convirtiendo lo personal en una narrativa visual de alcance colectivo. Su mirada ha influido a generaciones de artistas y ha expandido las posibilidades del lenguaje fotográfico en México, posicionándola como una figura imprescindible dentro de la historia de la fotografía contemporánea nacional.
A lo largo de su carrera, Lourdes Almeida ha participado en más de 300 exposiciones colectivas en México y el extranjero, incluyendo muestras emblemáticas en Alemania y Estados Unidos. Su trabajo ha sido distinguido con premios nacionales e internacionales, como el Premio Camera de la UNESCO por Retrato de familia y múltiples Premios Ariel por su trabajo en cine. Recientemente recibió la Distinción al Mérito Fotográfico otorgada por el INAH y la Secretaría de Cultura, subrayando la vigencia de su legado.
Publicidad
Arte para todos: cinco voces emergentes
Junto a la presencia de Lourdes Almeida, BADA México 2026 también será plataforma para el talento joven a través de la convocatoria “Arte para todos”, impulsada por BADA México y Banco Azteca. De entre más de mil propuestas recibidas a lo largo de sus ediciones, fueron seleccionados cinco artistas emergentes que tendrán la oportunidad de exhibir y vender su obra durante la feria, accediendo de forma directa al ecosistema artístico profesional.
Los creadores elegidos para la edición 2026 son Héctor Corral Ruiz, cuya fotografía análoga y estenopeica indaga en la condición humana; Miranda Couture, que trabaja con materiales no convencionales para explorar la memoria; Héczar Gómez Santiago, grabador en linóleo con una narrativa crítica; Ismael Martínez, pintor al óleo enfocado en la expresividad material; y María José Kelly, cuya pintura reinterpreta paisajes urbanos y escenas cotidianas desde lo ficticio.
¿Cuándo y donde ocurre BADA?
BADA México 2026 se celebrará del 5 al 8 de febrero en Campo Marte, consolidándose como una de las plataformas más accesibles y dinámicas del circuito artístico nacional. La feria promueve la venta directa de obra sin intermediarios, el contacto cercano entre artistas y público, y la creación de vínculos duraderos que trascienden los días del evento, reafirmando su compromiso con la democratización del arte en México.