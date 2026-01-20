Lourdes Almeida llega a BADA 2026 como artista invitada y referente de la fotografía experimental

El universo visual de Lourdes Almeida

Con más de cinco décadas de trayectoria, Lourdes Almeida ha construido una obra profundamente personal que desborda los límites tradicionales de la fotografía. Reconocida por su exploración pionera con Polaroid experimental, su práctica se caracteriza por una fotografía construida, íntima y lúdica que integra intervenciones manuales, procesos analógicos y referencias a la cultura popular y la iconografía religiosa.

José Manuel Aspiroz, Leni Ibargüengoytia, Ana Spinetto, Daphne Ibargüengoytia, Israel González y Lourdes Almeida, Artista invitada 2026. (Cortesía. )

La obra de Almeida aborda temas como la familia, el linaje femenino, la memoria, la migración y la religiosidad, convirtiendo lo personal en una narrativa visual de alcance colectivo. Su mirada ha influido a generaciones de artistas y ha expandido las posibilidades del lenguaje fotográfico en México, posicionándola como una figura imprescindible dentro de la historia de la fotografía contemporánea nacional.

A lo largo de su carrera, Lourdes Almeida ha participado en más de 300 exposiciones colectivas en México y el extranjero, incluyendo muestras emblemáticas en Alemania y Estados Unidos. Su trabajo ha sido distinguido con premios nacionales e internacionales, como el Premio Camera de la UNESCO por Retrato de familia y múltiples Premios Ariel por su trabajo en cine. Recientemente recibió la Distinción al Mérito Fotográfico otorgada por el INAH y la Secretaría de Cultura, subrayando la vigencia de su legado.

