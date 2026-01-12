Ella es Bruna Marquezine, la actriz brasileña y ex de Neymar que conquistó a Shawn Mendes

Bruna Marquezine, la actriz brasileña y ex de Neymar que conquistó a Shawn Mendes

Aunque Bruna y Shawn Mendes se conocieron en 2017 durante el Rock in Rio, la relación no prosperó. Tras años sin contacto, se reencontraron en 2024 durante el Lollapalooza de São Paulo, y su cercanía se consolidó en noviembre de 2025 durante un concierto de Dua Lipa en la misma ciudad.

Recientemente fueron vistos celebrando el Año Nuevo 2026 en Alagoas, Brasil. Aunque hasta el momento Shawn Mendes y Bruna Marquezine no han confirmado oficialmente su relación, se les ha visto juntos en público con la naturalidad de cualquier pareja que está enamorada.

shawn mendes & bruna marquezine in brazil

pic.twitter.com/sPvfErRnxT — 𝓕avs (@favspopculture) January 1, 2026

Más allá de su vida sentimental, Bruna Marquezine es una de las figuras brasileñas con mayor proyección global. Comenzó en la televisión a los cinco años y se consolidó con telenovelas de gran audiencia. Su salto a Hollywood llegó con Blue Beetle y la serie Maldivas de Netflix.

Bruna Marquezine. (Getty Images )

En 2026 lidera el reparto de Amor da Minha Vida en Disney+, donde también ejerce como productora ejecutiva y codirectora, y participa en Velhos Bandidos junto a figuras emblemáticas de

Por otra parte, Bruna ya había estado en el foco mediático por su relación con el futbolista Neymar Jr., la cual duró varios años.