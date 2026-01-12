Ella es Bruna Marquezine, la actriz brasileña y ex de Neymar que conquistó a Shawn Mendes

Shawn Mendes, el joven cantante canadiense de 27 años llegó a Brasil a comienzos de noviembre para participar en la COP30 en Belém.
Lo que parecía una visita breve se transformó en semanas de estancia, y todo apunta a que la razón es Bruna Marquezine, la actriz brasileña que se ha convertido en su nueva compañera sentimental.
Bruna Marquezine, la actriz brasileña y ex de Neymar que conquistó a Shawn Mendes
Aunque Bruna y Shawn Mendes se conocieron en 2017 durante el Rock in Rio, la relación no prosperó. Tras años sin contacto, se reencontraron en 2024 durante el Lollapalooza de São Paulo, y su cercanía se consolidó en noviembre de 2025 durante un concierto de Dua Lipa en la misma ciudad.
Recientemente fueron vistos celebrando el Año Nuevo 2026 en Alagoas, Brasil. Aunque hasta el momento Shawn Mendes y Bruna Marquezine no han confirmado oficialmente su relación, se les ha visto juntos en público con la naturalidad de cualquier pareja que está enamorada.
Más allá de su vida sentimental, Bruna Marquezine es una de las figuras brasileñas con mayor proyección global. Comenzó en la televisión a los cinco años y se consolidó con telenovelas de gran audiencia. Su salto a Hollywood llegó con Blue Beetle y la serie Maldivas de Netflix.
En 2026 lidera el reparto de Amor da Minha Vida en Disney+, donde también ejerce como productora ejecutiva y codirectora, y participa en Velhos Bandidos junto a figuras emblemáticas de
Por otra parte, Bruna ya había estado en el foco mediático por su relación con el futbolista Neymar Jr., la cual duró varios años.
Bruna Marquezine y Neymar: un romance mediático que marcó Brasil
Bruna Marquezine y Neymar Jr. comenzaron su relación en 2012, cuando ella tenía apenas 16 años y él 20. La pareja llevó su relación con periodos de acercamiento y separación durante varios años, convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas del espectáculo brasileño.
Su romance incluyó viajes, apariciones en eventos públicos y constantes muestras de afecto en redes sociales, consolidando a Marquezine como una figura mediática ligada al astro del fútbol.
El noviazgo se extendió de manera intermitente hasta 2018, año en que ambos confirmaron su ruptura definitiva. A pesar de la separación, Bruna y Neymar mantienen una relación cordial y su historia sigue siendo un referente de romances mediáticos en Brasil.