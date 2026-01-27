Bárbara Sánchez-Kane es parte de CHANEL Next Prize 2026

¿Quién es Bárbara Sánchez Kane?

Barbara es una diseñadora que pone el nombre de México en alto, aparte de confeccionar y crear garments, también enfoca su talento en otro tipo de arte como lo ha sido la escultura y la creación de diversas obras artísticas, las cuales siempre cuentan con un significado profundo. Todas sus obras han sido presentadas en diferentes partes del mundo, desde el 2019 hasta la actualidad, ha colaborado con marcas reconocidas como Gucci y Citizen.

Diseños creativos y masculinos (FLECHADO BIKER, $874 USD, SÁNCHEZ-KANE, shop.sanchez-kane.com)

Esta gran artista también cuenta con proyectos en colaboración con más artistas como lo es el video de prêt-à-patria, en el cual se encargó de la dirección, guion, dirección creativa y diseño de vestuario. Este video y colección son basados en la patria mexicana, con diseños inspirados en la milicia, dándole un toque tabú, pero que representa la escancia de sus diseños y raíces mexicanas.

Su fuerte son los diseños masculinos y siempre tomando en cuenta la cultura mexicana. La mayoría de las colecciones exitosas que ha tenido, son representando la esencia mexicana como lo es su colección Men Without Fear, la cual fue su debut en la New York Fashion Week en 2018, este marco un antes y un después en su carrera, llevándola hasta el instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.