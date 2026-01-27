Bárbara Sánchez-Kane es parte de CHANEL Next Prize 2026

Chanel Next Prixe otorgó un premio de 100,000 euros en su tercera edición a diez artistas, entre los cuales está una mexicana. Este es un premio de mucho prestigio, el cual le da diversos beneficios y acompañamiento a los artistas emergentes que lo ganan. En este caso les ofrecen un programa de mentorías con una duración de dos años, el cual consiste en brindarles recursos para que puedan expandir sus prácticas y que generen una buena red de conexiones.
Además, es un orgullo que dentro de los ganadores está la diseñadora mexicana de moda Barbara Sánchez-Kane, la cual es conocida por fusionar su diseño experimental con la postura política que la caracteriza. Ha formado parte de eventos de moda reconocidos, desde la semana de la moda en Nueva York, hasta eventos en Milán y en México.
¿Quién es Bárbara Sánchez Kane?
Barbara es una diseñadora que pone el nombre de México en alto, aparte de confeccionar y crear garments, también enfoca su talento en otro tipo de arte como lo ha sido la escultura y la creación de diversas obras artísticas, las cuales siempre cuentan con un significado profundo. Todas sus obras han sido presentadas en diferentes partes del mundo, desde el 2019 hasta la actualidad, ha colaborado con marcas reconocidas como Gucci y Citizen.
Esta gran artista también cuenta con proyectos en colaboración con más artistas como lo es el video de prêt-à-patria, en el cual se encargó de la dirección, guion, dirección creativa y diseño de vestuario. Este video y colección son basados en la patria mexicana, con diseños inspirados en la milicia, dándole un toque tabú, pero que representa la escancia de sus diseños y raíces mexicanas.
Su fuerte son los diseños masculinos y siempre tomando en cuenta la cultura mexicana. La mayoría de las colecciones exitosas que ha tenido, son representando la esencia mexicana como lo es su colección Men Without Fear, la cual fue su debut en la New York Fashion Week en 2018, este marco un antes y un después en su carrera, llevándola hasta el instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.
¿Qué es el Chanel Next Prize?
Se trata de un premio internacional creado por la maison CHANEL que se creó con el objetivo de apoyar a artistas y creadores emergentes que están redefiniendo el futuro de la cultura contemporánea. Este reconocimiento se centra en disciplinas como el cine, artes visuales, música, danza, teatro y otras formas de expresión artística innovadoras.
Más que un premio tradicional, CHANEL Next Prize funciona como una plataforma de impulso creativo, pues los artistas seleccionados reciben un apoyo económico significativo, así como acceso a mentoría, recursos y una red global de expertos y referentes culturales. Esto es con el fin de desarrollar nuevos proyectos con mayor libertad creativa y visibilidad internacional.
CHANEL busca así reafirmar su vínculo con la cultura y las artes, apostando por el talento emergente que marcará el rumbo creativo del futuro.
Ellos fueron los ganadores del Chanel Next Prize
Este año, los ganadores son de diez países diferentes y la selección no solo es para las artes visuales, también para la música, cine y danza. Álvaro Urbano, artista y escultor español; Bárbara Sánchez-Kane, diseñadora y artista mexicana que cuestiona las estructuras de poder y género; Marco da Silva Ferreira,bailarín y coreógrafo; Pol Taburet, pintor francés; Ambrose Akinmusire, talentoso trompetista de jazz estadounidense; Ayoung Kim, artista que explora los mundos digitales a través de formas híbridas y es nacida en Korea del Sur;la coreógrafa y artista Andrea Peña; Emeka Ogboh, artista de instalaciones y sonido nigeriano mejor conocido por sus paisajes sonoros de la vida en Lagos; Pan Daijing, artista musical donde el sonido es parte fundamental de su obra y Payal Kapadia, cineasta fueron los galardonados por la maison.