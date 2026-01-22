Publicidad

Cultura

Feria Material estrena nueva sede con 76 nuevos expositores, así llega a su edición número 12

La Feria Material celebra su edición 12 con una nueva sede en Atlampa, 76 expositores internacionales y un programa que expande el diálogo entre arte, ciudad y comunidad.
jue 22 enero 2026 05:17 PM
MaterialSocios_F12_Maravilla-48.jpg
Isa Castilla, socia y directora de desarrollo; Brett Schultz, cofundador, socio y director de Material; y Marcos Ruiz, socio y director de programación. (Cortesía Material. )

La Feria Material inicia una nueva etapa con su duodécima edición al anunciar el cambio de sede a Maravilla Studios, un espacio de gran escala ubicado en la colonia Atlampa. Del 5 al 8 de febrero de 2026, la feria se integra nuevamente a la Semana del Arte de la Ciudad de México con una propuesta que amplía su alcance expositivo y refuerza su papel como plataforma clave del arte contemporáneo.

Tras tres ediciones en Expo Reforma, la llegada a Maravilla Studios representa una decisión estratégica. El nuevo recinto permite repensar la experiencia de visita, los recorridos y la relación entre obra, público y ciudad. Ubicado en el área de Santa María la Ribera, el espacio fortalece la conexión de Material con una Ciudad de México en constante transformación cultural.

La edición 2026 reunirá a 76 expositores provenientes de 21 países y 38 ciudades, con una fuerte presencia latinoamericana: más de la mitad de las galerías participantes provienen de la región. La propuesta expositiva se distribuirá en cinco salas, consolidando una curaduría que dialoga entre generaciones, contextos y prácticas artísticas diversas.

42c73d83-b0b2-ec41-4185-63644e527d57.jpeg
Directores y fundadores de Feria Material. (Cortesía. )

Entre los principales highlights se encuentra Material Monday, que abrirá la Semana del Arte el lunes 2 de febrero con un circuito de inauguraciones simultáneas en más de 14 espacios de la ciudad, además de transporte gratuito y la tradicional fiesta de arranque. Esta jornada se ha convertido en uno de los momentos más dinámicos del calendario artístico capitalino.

El programa IMMATERIAL, dedicado al performance y curado por Michelangelo Miccolis, celebrará su novena edición con activaciones en Casa del Lago. Destaca el estreno en América Latina de MOOD RING (temor teflon) del artista australiano Ivan Cheng, así como la participación de Jessy Bulbo en colaboración con Adriana Lara, expandiendo los límites entre feria, ciudad y arte en vivo.

Dentro de Maravilla Studios, el programa de charlas VOCAL fomentará conversaciones abiertas sobre coleccionismo, patronatos e instituciones culturales, mientras que el International Visitors Program, realizado en conjunto con Salón ACME, propiciará diálogos críticos entre agentes del arte mexicano e internacional bajo el eje “Crisis de confianza: Reimaginar la convivencia”.

MaterialSocios_F12_Maravilla-73.jpg
Socios de Feria Material. (Cortesía. )

La feria también apuesta por nuevas audiencias con Mini Material, un programa dirigido a infancias y familias que este año contará con Meme del Real y Gina Jaramillo, además de una sólida agenda de premios, mentorías y residencias que refuerzan el compromiso de Material con el desarrollo de proyectos independientes y emergentes.

Feria Material Vol. 12 se llevará a cabo en Maravilla Studios (Fresno 315, Atlampa). La inauguración será el jueves 5 de febrero de 5 a 8 pm, y el público podrá visitarla del viernes 6 al domingo 8 de febrero. Los boletos están disponibles en línea y en taquilla, con descuentos para estudiantes y entrada gratuita para niñxs menores de 12 años. Más información y programación completa en material-fair.com.

Semana del Arte

