Feria Material estrena nueva sede con 76 nuevos expositores, así llega a su edición número 12

La edición 2026 reunirá a 76 expositores provenientes de 21 países y 38 ciudades, con una fuerte presencia latinoamericana: más de la mitad de las galerías participantes provienen de la región. La propuesta expositiva se distribuirá en cinco salas, consolidando una curaduría que dialoga entre generaciones, contextos y prácticas artísticas diversas.

Directores y fundadores de Feria Material. (Cortesía. )

Entre los principales highlights se encuentra Material Monday, que abrirá la Semana del Arte el lunes 2 de febrero con un circuito de inauguraciones simultáneas en más de 14 espacios de la ciudad, además de transporte gratuito y la tradicional fiesta de arranque. Esta jornada se ha convertido en uno de los momentos más dinámicos del calendario artístico capitalino.

El programa IMMATERIAL, dedicado al performance y curado por Michelangelo Miccolis, celebrará su novena edición con activaciones en Casa del Lago. Destaca el estreno en América Latina de MOOD RING (temor teflon) del artista australiano Ivan Cheng, así como la participación de Jessy Bulbo en colaboración con Adriana Lara, expandiendo los límites entre feria, ciudad y arte en vivo.

