Feria Material estrena nueva sede con 76 nuevos expositores, así llega a su edición número 12

La Feria Material inicia una nueva etapa con su duodécima edición al anunciar el cambio de sede a Maravilla Studios, un espacio de gran escala ubicado en la colonia Atlampa. Del 5 al 8 de febrero de 2026, la feria se integra nuevamente a la Semana del Arte de la Ciudad de México con una propuesta que amplía su alcance expositivo y refuerza su papel como plataforma clave del arte contemporáneo.
Tras tres ediciones en Expo Reforma, la llegada a Maravilla Studios representa una decisión estratégica. El nuevo recinto permite repensar la experiencia de visita, los recorridos y la relación entre obra, público y ciudad. Ubicado en el área de Santa María la Ribera, el espacio fortalece la conexión de Material con una Ciudad de México en constante transformación cultural.