Cultura

'La vida es': la película mexicana de Lorena Villarreal llega al prestigioso Göteborg Film Festival

La directora mexicana Lorena Villarreal consolida su proyección internacional con 'La vida es', seleccionada en el Göteborg Film Festival, una de las plataformas clave del cine de autor en Europa.
vie 09 enero 2026 11:03 AM
LaVidaEs.jpg
Lorena Villarreal junto a sus protagonistas. (Cortesía Tulip Pictures. )

El cine mexicano continúa ampliando su presencia en el circuito internacional. La vida es, dirigida por la cineasta mexicana Lorena Villarreal, fue seleccionada en el Göteborg Film Festival, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Europa y un escaparate clave para el cine de autor contemporáneo.

La participación en Gotemburgo marca un nuevo capítulo para la película, que ya había tenido un destacado estreno mundial en América Latina. Tras su paso por el Festival de Mar del Plata, la cinta sigue consolidando una trayectoria que la posiciona dentro del mapa global de producciones latinoamericanas con una voz propia.

La vida es propone una mirada honesta y profundamente contemporánea sobre los vínculos humanos. Protagonizada por Paulina García, Natalia Plascencia y Naian González Norvind, la película sigue a tres mujeres en distintas etapas de la vida que enfrentan crisis personales, afectivas y familiares, explorando el paso del tiempo y la necesidad de reinventarse.

LaVidaEs_2.jpg
Natalia Plascencia y Naian González Norvind protagonistas de la cinta La vida es. (Cortesía. )

La selección en el Göteborg Film Festival refuerza el diálogo de la película con públicos internacionales y confirma el interés del circuito europeo por narrativas íntimas, autorales y con perspectiva de género. El festival sueco es reconocido por su curaduría exigente y por impulsar nuevas voces del cine contemporáneo.

Directora, guionista y productora, Lorena Villarreal ha construido una filmografía reconocida por su sensibilidad y su enfoque en personajes femeninos complejos. Con La vida es, su tercera película, la cineasta afianza una mirada que combina realismo emocional y exploración estética con una identidad clara.

LaVidaEs_Lorena V.png
La directora Lorena Villarreal en el set de La vida es. (Cortesía Tulip Pictures. )

Con esta selección, esta cinta continúa fortaleciendo su camino por festivales internacionales y se perfila como una de las producciones mexicanas más relevantes de su generación. Su estreno comercial en México está previsto para el primer semestre de 2026, cerrando un recorrido que confirma el momento sólido del cine nacional dirigido por mujeres.

Cine

