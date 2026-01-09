'La vida es': la película mexicana de Lorena Villarreal llega al prestigioso Göteborg Film Festival

El cine mexicano continúa ampliando su presencia en el circuito internacional. La vida es, dirigida por la cineasta mexicana Lorena Villarreal, fue seleccionada en el Göteborg Film Festival, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Europa y un escaparate clave para el cine de autor contemporáneo.

La participación en Gotemburgo marca un nuevo capítulo para la película, que ya había tenido un destacado estreno mundial en América Latina. Tras su paso por el Festival de Mar del Plata, la cinta sigue consolidando una trayectoria que la posiciona dentro del mapa global de producciones latinoamericanas con una voz propia.

