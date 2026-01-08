Tras el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban se revela la "estresante" disputa que casi rompe el acuerdo final

Tras casi 20 años de matrimonio, Nicole Kidman Keith Urban se divorciaron oficialmente en enero de 2026, pero lo que en un principio parecía un proceso relativamente discreto terminó revelando una intensa y estresante disputa por la custodia de sus dos hijas adolescentes, Sunday y Faith, que terminó siendo el principal punto de fricción antes de alcanzar un acuerdo.
Aunque la pareja presentó su separación en septiembre de 2025 bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”, fuentes cercanas a Page Six aseguran que el tema de la custodia de Sunday Rose de 17 años y Faith de 15, se convirtió en un obstáculo clave durante las negociaciones, obligando a ambas partes a defender con firmeza sus posiciones antes de llegar a un consenso.
Según documentos obtenidos por el medio estadounidense, la actriz insistió en tener custodia principal de las adolescentes, argumentando que, debido a la naturaleza de la carrera de Urban y su apretada agenda de giras, ella podía ofrecer un entorno más estable, con posibilidad de que las adolescentes la acompañaran incluso en algunos de sus rodajes.
“Fue un momento especialmente estresante para Nicole”, explicó una fuente cercana.
“Después de casi 20 años de matrimonio, ella conoce perfectamente lo terco que puede ser Keith. Estaba ansiosa y angustiada, porque no parecía dispuesto a ceder”, añadió el informante.
Una segunda fuente dijo a Daily Mail que la logística y los horarios de trabajo de Keith Urban fueron un factor determinante a la hora de definir los detalles del acuerdo de custodia con Nicole Kidman, asegurando un equilibrio práctico entre la vida profesional de ambos y el bienestar de las niñas.
Finalmente, el acuerdo se estableció de esta manera: Kidman tendrá a sus hijas Sunday y Faith durante 306 días del año, mientras que Urban las tendrá durante 59 días, cada dos fines de semana desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche.
Así se dividieron las propiedades de Nicole Kidman y Keith Urban tras su divorcio
El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban no solo implicó la custodia de sus hijas, sino también la repartición de un impresionante portafolio de propiedades valorado en varios millones de dólares.
La pareja, que durante su matrimonio acumuló residencias en distintos puntos del mundo, llegó a un acuerdo que refleja tanto la equidad como la prioridad por el bienestar de sus hijas adolescentes.
Según documentos judiciales y fuentes cercanas, la actriz de Big little lies se quedó con la residencia principal en Nashville, donde sus hijas pasarán la mayor parte del tiempo, mientras que el cantante mantiene la propiedad como base para sus giras y compromisos musicales.
Además, se acordó que la actriz conservaría otros inmuebles en Estados Unidos que le ofrecen comodidad y estabilidad para su trabajo en cine y televisión.
Por su parte, el cantante recibió la mansión de Beverly Hills y su apartamento en Manhattan, espacios que utilizaba como refugio durante sus estancias en Los Ángeles y Nueva York.
Esta división permitió a cada uno mantener independencia financiera y flexibilidad para su estilo de vida, a la vez que se priorizó que las hijas tuvieran un hogar centralizado con Nicole Kidman.
La pareja también acordó que la administración y mantenimiento de las propiedades se realizará de manera separada, eliminando cualquier obligación económica cruzada y evitando conflictos posteriores.
Este arreglo, aunque fruto de largas negociaciones, fue descrito por allegados como “justo y práctico”, permitiendo a Nicole Kidman y Keith Urban enfocarse en sus carreras y en el bienestar de Sunday Rose y Faith, sin que los bienes materiales se convirtieran en un nuevo punto de conflicto entre los ahora ex esposos.