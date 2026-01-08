Tras el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban se revela la "estresante" disputa que casi rompe el acuerdo final

La disputa por la custodia de sus hijas casi rompe el acuerdo de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

Aunque la pareja presentó su separación en septiembre de 2025 bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”, fuentes cercanas a Page Six aseguran que el tema de la custodia de Sunday Rose de 17 años y Faith de 15, se convirtió en un obstáculo clave durante las negociaciones, obligando a ambas partes a defender con firmeza sus posiciones antes de llegar a un consenso.

Nicole Kidman junto a sus hijas, Sunday y Faith. (Dominique Charriau/Getty Images)

Según documentos obtenidos por el medio estadounidense, la actriz insistió en tener custodia principal de las adolescentes, argumentando que, debido a la naturaleza de la carrera de Urban y su apretada agenda de giras, ella podía ofrecer un entorno más estable, con posibilidad de que las adolescentes la acompañaran incluso en algunos de sus rodajes.

“Fue un momento especialmente estresante para Nicole”, explicó una fuente cercana.

“Después de casi 20 años de matrimonio, ella conoce perfectamente lo terco que puede ser Keith. Estaba ansiosa y angustiada, porque no parecía dispuesto a ceder”, añadió el informante.

Sunday Rose y Faith son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban. (Getty Images)

Una segunda fuente dijo a Daily Mail que la logística y los horarios de trabajo de Keith Urban fueron un factor determinante a la hora de definir los detalles del acuerdo de custodia con Nicole Kidman, asegurando un equilibrio práctico entre la vida profesional de ambos y el bienestar de las niñas.

Finalmente, el acuerdo se estableció de esta manera: Kidman tendrá a sus hijas Sunday y Faith durante 306 días del año, mientras que Urban las tendrá durante 59 días, cada dos fines de semana desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche.