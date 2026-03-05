Publicidad

Cultura

La historia detrás de la “Silla Mano”: cómo Pedro Friedeberg creó uno de los íconos del arte mexicano

La “Silla Mano” es una de las piezas más reconocibles del arte mexicano contemporáneo. Así nació la obra que convirtió a Pedro Friedeberg en un referente internacional.
jue 05 marzo 2026 01:04 PM
Sillas de Pedro Friedeberg
Sillas de Pedro Friedeberg (Marco Vallejo)

Entre las muchas imágenes que definen el arte mexicano del siglo XX, pocas resultan tan reconocibles como la Silla Mano de Pedro Friedeberg. La pieza, una escultura con forma de mano gigante que funciona como asiento, se convirtió con los años en un símbolo del surrealismo mexicano y en la obra más famosa del artista.

La historia detrás de la escultura comenzó a inicios de la década de 1960, cuando Friedeberg, entonces un joven artista fascinado por la arquitectura fantástica y el surrealismo, buscaba romper con las formas tradicionales del diseño y la escultura. Su interés no era crear un simple objeto funcional, sino una pieza que desafiara la lógica y el sentido común.

La inspiración llegó de manera casi espontánea. Friedeberg imaginó una silla que fuera un objeto cotidiano y una escultura absurda al mismo tiempo. Así surgió la idea de una mano abierta: los dedos funcionarían como respaldo y el centro de la palma sería el asiento. Una forma sencilla, de concepto profundamente provocador para la época.

La primera versión de la pieza fue construida en madera tallada y pintada, con un acabado que acentuaba su carácter escultórico. Desde el inicio llamó la atención por su mezcla de humor, diseño y surrealismo.

IMG_8230.JPG
Pedro Friedeberg junto a una de sus piezas más emblemáticas la Silla Mano. (Archivo. )

La escultura pronto empezó a circular en exposiciones y galerías, convirtiéndose en una de las obras más comentadas dentro del circuito artístico mexicano. Su carácter icónico también se debía a su fuerza visual: una mano gigante convertida en trono surrealista era una imagen imposible de olvidar.

Con el tiempo, la Silla Mano trascendió el mundo del arte para convertirse en un objeto de cultura popular. Versiones de la pieza comenzaron a aparecer en museos, colecciones privadas y espacios públicos, consolidando la reputación de Friedeberg como uno de los artistas más originales de su generación.

La obra también refleja muchas de las obsesiones visuales del artista: el gusto por las formas simbólicas, el juego con la escala y la idea de transformar lo cotidiano en algo fantástico. En el universo creativo de Friedeberg, una simple mano podía convertirse en arquitectura, escultura y mobiliario al mismo tiempo.

Pedro Friedeberg
Pedro Friedeberg (Nick Pettri)

Hoy, décadas después de su creación, la Silla Mano sigue siendo una de las piezas más fotografiadas y reconocidas del arte mexicano contemporáneo. Más que un objeto curioso, se transformó en el emblema de una carrera dedicada a celebrar lo absurdo, lo ornamental y lo imaginativo.

Con la muerte de Pedro Friedeberg, esta obra vuelve a cobrar relevancia como el símbolo perfecto de su legado: un recordatorio de que el arte también puede nacer de una idea simple, siempre que esté impulsada por una imaginación sin límites.

