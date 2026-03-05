La historia detrás de la “Silla Mano”: cómo Pedro Friedeberg creó uno de los íconos del arte mexicano

Con el tiempo, la Silla Mano trascendió el mundo del arte para convertirse en un objeto de cultura popular. Versiones de la pieza comenzaron a aparecer en museos, colecciones privadas y espacios públicos, consolidando la reputación de Friedeberg como uno de los artistas más originales de su generación.

La obra también refleja muchas de las obsesiones visuales del artista: el gusto por las formas simbólicas, el juego con la escala y la idea de transformar lo cotidiano en algo fantástico. En el universo creativo de Friedeberg, una simple mano podía convertirse en arquitectura, escultura y mobiliario al mismo tiempo.

Pedro Friedeberg (Nick Pettri)

Hoy, décadas después de su creación, la Silla Mano sigue siendo una de las piezas más fotografiadas y reconocidas del arte mexicano contemporáneo. Más que un objeto curioso, se transformó en el emblema de una carrera dedicada a celebrar lo absurdo, lo ornamental y lo imaginativo.

Con la muerte de Pedro Friedeberg, esta obra vuelve a cobrar relevancia como el símbolo perfecto de su legado: un recordatorio de que el arte también puede nacer de una idea simple, siempre que esté impulsada por una imaginación sin límites.

