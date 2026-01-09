Publicidad

Cultura

'K-Pop Demon Hunters': el fenómeno animado que une idols, demonios y cultura pop global

La animación de Netflix que mezcla K-pop, acción sobrenatural y estética idol se consolida como uno de los fenómenos pop más singulares y comentados del momento.
vie 09 enero 2026 08:48 AM
K POP DEMON HUNTERS.jpg
Still de K Pop Demon Hunters. (Cortesía. )

K-Pop Demon Hunters no es solo una película animada: su análisis amerita colocarla en la categoría de fenómeno y un manifiesto del pop contemporáneo. Con idols que combaten demonios entre conciertos y coreografías, la cinta condensa obsesiones actuales como la estética digital, la cultura fandom, el poder global del K-pop en una narrativa tan vibrante como autoconsciente y una insaciable búsqueda de los espectadores por una concreta renovación de las narrativas audiovisuales.

El proyecto nació como una idea híbrida que buscaba unir el lenguaje de la animación occidental con la mitología, el ritmo y el imaginario del K-pop. Desde su concepción, la película apostó por romper moldes, alejándose de los relatos clásicos del género para construir una historia donde la fama, la identidad y el sacrificio conviven con lo sobrenatural.

Sin embargo Sony, su productora original, no tuvo tanta fe en el proyecto y antes de lanzarse al vacío, decidió vender los derechos totales de la propiedad intelectual a la plataforma de streaming en la que se volvió el contenido más visto y donde se detonó el fenómeno completo.

KPOP DEMON HUNTERS
Fotograma de la cinta K pop Demon Hunters. (NETFLIX)

Tras su estreno en Netflix, K-Pop Demon Hunters escaló rápidamente en visualizaciones y conversación en redes sociales. Fan arts, covers musicales, teorías y clips virales convirtieron a la película en un fenómeno transmedia que conecta con audiencias jóvenes en Asia, América Latina, Europa y Estados Unidos.

K Pop Demon Hunters llega a los espectadores en un innegable momento de crisis para los estudios enfocados en la animación. Disney se ha enfrascado en resucitar sus clásicos en versiones Live Action con mejores y peores resultados pero ninguna película que se puedan insertar en el mainstream, Incluso al ser las protagonistas unas heroínas con superpoderes, también se podría decir que esta historia va pasos adelante de las propuestas que Marvel o DC han puesto en los últimos cinco años en la pantalla.


La música no acompaña la historia: la impulsa. El soundtrack combina pop coreano, electrónica y baladas emocionales diseñadas como auténticos hits idol. Detrás hay compositores y productores ligados a la industria del K-pop, lo que explica por qué varias canciones trascendieron la película y encontraron vida propia en plataformas de streaming.

Golden, que es la canción principal de la cinta es un fenóimeno independiente. Las redes sociales se han volcado en cobers, memes, challenge y trends en la que la poderosa canción es la protagonista absoluta. Además ha capitalizado nominaciones a los premios más importantes y ya cuenta con su primera estatuilla en los Critics Choice Awards.

KPOP DEMON HUNTERS
Fotograma de la cinta Kpop Demond Hunters. (NETFLIX)

La cinta fue desarrollada por Sony Pictures Animation, dirigida por Maggie Kang junto a Chris Appelhans, una dupla que apostó por una estética estilizada, personajes carismáticos y una narrativa ágil. El resultado es una obra que se siente global sin perder identidad cultural.

Gracias a su propuesta visual, su integración musical y su impacto cultural, K-Pop Demon Hunters aparece como una seria candidata en la conversación de premios de animación y música original. Más allá de los galardones, su mayor logro es haber redefinido lo que una película animada pop puede ser hoy.

