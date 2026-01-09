'K-Pop Demon Hunters': el fenómeno animado que une idols, demonios y cultura pop global

Sin embargo Sony, su productora original, no tuvo tanta fe en el proyecto y antes de lanzarse al vacío, decidió vender los derechos totales de la propiedad intelectual a la plataforma de streaming en la que se volvió el contenido más visto y donde se detonó el fenómeno completo.

Tras su estreno en Netflix, K-Pop Demon Hunters escaló rápidamente en visualizaciones y conversación en redes sociales. Fan arts, covers musicales, teorías y clips virales convirtieron a la película en un fenómeno transmedia que conecta con audiencias jóvenes en Asia, América Latina, Europa y Estados Unidos.

K Pop Demon Hunters llega a los espectadores en un innegable momento de crisis para los estudios enfocados en la animación. Disney se ha enfrascado en resucitar sus clásicos en versiones Live Action con mejores y peores resultados pero ninguna película que se puedan insertar en el mainstream, Incluso al ser las protagonistas unas heroínas con superpoderes, también se podría decir que esta historia va pasos adelante de las propuestas que Marvel o DC han puesto en los últimos cinco años en la pantalla.



