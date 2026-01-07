Las 12 películas más esperadas este 2026

Doce estrenos que nos urge ver en 2026

"La misteriosa mirada del flamenco" (16 de enero), Diego Céspedes

Pronto podremos ver en cines la aclamada ópera prima de Céspedes, situada en las minas de Chile en los años ochenta, donde vemos la historia de Lidia, una niña de once años que crece en una familia queer. Los culpan por propagar una misteriosa enfermedad que dicen que se contagia con la mirada cuando un hombre se enamora de otro, en una conversación que gira en torno a los prejuicios, violencia y familia.

La misteriosa mirada del flamenco (16 de enero), Diego Céspedes (IMDb)

"Wuthering Heights" (12 de febrero), Emerald Fennell

No cabe duda de que este es uno de los estrenos más esperados del año. Desde el trailer que rompió el internet, sabemos que la interpretación de Emerarld Fennell del clásico de Emily Brontë va a dar mucho de qué hablar. Con Margot Robbie y Jacob Elordi como los protagonistas, y el soundtrack hecho por Charli XCX, sin duda el año arranca con todo.

Wuthering Heights (12 de febrero), Emerald Fennell (IMDb)

"The drama" (9 de abril), Kristoffer Borgli

Zendaya, Robert Pattinson... un romance que toma un giro inesperado. ¿Necesitamos decir más? No se sabe mucho aún de esta película, pero con ese cast, no cabe duda de que estaremos en la sala de cine el 9 de abril.