Aunque estamos en plena temporada de premios saboreando lo mejor que nos dejó el cine en 2025, eso no quita la gran emoción por los grandes estrenos que nos esperan este año (que conocemos hasta ahora).
Las 12 películas más esperadas este 2026
Doce estrenos que nos urge ver en 2026
"La misteriosa mirada del flamenco" (16 de enero), Diego Céspedes
Pronto podremos ver en cines la aclamada ópera prima de Céspedes, situada en las minas de Chile en los años ochenta, donde vemos la historia de Lidia, una niña de once años que crece en una familia queer. Los culpan por propagar una misteriosa enfermedad que dicen que se contagia con la mirada cuando un hombre se enamora de otro, en una conversación que gira en torno a los prejuicios, violencia y familia.
"Wuthering Heights" (12 de febrero), Emerald Fennell
No cabe duda de que este es uno de los estrenos más esperados del año. Desde el trailer que rompió el internet, sabemos que la interpretación de Emerarld Fennell del clásico de Emily Brontë va a dar mucho de qué hablar. Con Margot Robbie y Jacob Elordi como los protagonistas, y el soundtrack hecho por Charli XCX, sin duda el año arranca con todo.
"The drama" (9 de abril), Kristoffer Borgli
Zendaya, Robert Pattinson... un romance que toma un giro inesperado. ¿Necesitamos decir más? No se sabe mucho aún de esta película, pero con ese cast, no cabe duda de que estaremos en la sala de cine el 9 de abril.
"Michael" (24 de abril), Antoine Fuqua
El biopic del rey del pop por fin llega. Interpretada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael, cuenta la historia de una de las leyendas más grandes de la música, desde sus días en los Jackson 5 hasta su ascenso global. Sin duda es un proyecto ambicioso, ya que se trata de un personaje con gran controversia. Cabe recalcar que la familia de Michael Jackson cooperó totalmente en la realización de la película, lo cual ha puesto en duda la veracidad de la cinta.
"Devil Wears Prada 2" (30 de abril), David Frankel
Una de las más esperadas… y también de las más controversiales. El regreso de una de las películas más queridas de los 2000 tiene a los fans nerviosos, pues mucho ha cambiado en el mundo de las revistas y la moda desde su estreno, y adaptarla al mundo actual no será tarea fácil. Sólo quedará dejarnos sorprender con el regreso de Miranda Priestley y Andy Sachs.
"En el camino" (mayo), David Pablos
Dirigida por David Pablos y producida por Diego Luna, esta cinta arrasó en Venecia y Morelia, y seguramente también lo hará una vez que llegue a las salas de cine. Situada en el norte de México, sigue la historia de Veneno y Muñeco en un mundo de camioneros, lleno de deseo, emoción, peligro y una exploración interesante sobre la masculinidad y la sexualidad.
"La Odisea" (17 de julio), Christopher Nolan
Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page y Mia Goth dirigidos por Christopher Nolan en uno de los proyectos más grandes y ambiciosos del año, con animatrónica masiva en vez de CGI para representar a sus figuras míticas, y filmada totalmente en cámaras IMAX. Seas fan del cine o no, esta película va a estar en boca de todos. El trailer ya rompió récords y estamos seguros de que la película no se va a quedar atrás.
"La bola negra" (octubre), Javier Calvo y Javier Ambrossi
La obra inacabada de Federico García Lorca toma vida en manos de “Los Javis” y es ya una de las películas más esperadas de este año. Su reparto está encabezado por Guitarricadelafuente, Carlos González y Miguel Bernadeau, y también cuenta con papeles secundarios de Glenn Close, Lola Dueñas y Penélope Cruz, en donde se explora entre los años 1932, 1937 y 2017 las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales.
"The Digger" (2 de octubre), Alejandro G. Iñárritu
Llega una de las duplas más esperadas del cine: Iñárritu y Tom Cruise, en una película que será, para sorpresa de muchos, una comedia dramática. Cruise interpreta a un hombre rico y poderoso que se adentra en la misión de demostrar que es el salvador de la humanidad tras un desastre que él mismo provocó. Promete por su tono dividido entre humor y catástrofe.
"Dune: parte tres" (18 de diciembre), Denis Villeneuve
Después de dos años de espera e incertidumbre, la tercera y última entrega de Denis Villeneuve de esta saga promete ser inolvidable. Además del regreso de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Rebecca Ferguson, Robert Pattinson se suma al cast como Scytale, el antagonista.
"Werwulf" (25 de diciembre), Robert Eggers
El director lo describe como “lo más oscuro que ha escrito”. Después del éxito de su interpretación de Nosferatu, ahora regresa con otro de los villanos sobrenaturales más queridos de la historia: El hombre lobo, y qué mejor que hacerlo de la mano de sus favoritos: Lily Rose-Depp, Aaron Taylor-Johnson y Willem Dafoe.
"México 86", Gabriel Ripstein
Gabriel Ripstein y Diego Luna unen fuerzas en esta película que, con humor negro, narra la campaña de México para conseguir la sede del Mundial de 1986. Además, viene como anillo al dedo justo en el año en que México es uno de los anfitriones de este gran evento otra vez, y aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, se especula que será alrededor del verano.