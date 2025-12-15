Rocco Ritchie y el desafío de construir una carrera artística bajo un apellido público

Rocco Ritchie ha comenzado a trazar una carrera en el ámbito de la pintura contemporánea mientras lidia con una atención pública inevitable. Hijo de Madonna y del cineasta Guy Ritchie, su trabajo se ha presentado en distintas galerías europeas y estadounidenses, en un intento por establecerse dentro del circuito artístico más allá de su origen familiar.
Formado en academias de arte en Europa, Ritchie ha participado en exposiciones en ciudades como Londres, París y Nueva York. Su recorrido ha sido constante, aunque todavía en una etapa temprana, con muestras que reflejan un proceso de búsqueda más que una propuesta plenamente consolidada. Su presencia en galerías responde tanto al interés por su obra como al contexto mediático que rodea su nombre.