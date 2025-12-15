El inesperado reencuentro de Madonna y Guy Ritchie tras más de 10 años de conflictos

Madonna se reencuentra con su ex esposo Guy Ritchie

Madonna y su exesposo, el director Guy Ritchie, coincidieron en un mismo espacio por primera vez en más de diez años, dejando atrás años de distancia tras su divorcio en 2008.

El reencuentro no fue casual: se dio durante la inauguración de la más reciente exhibición artística de su hijo, Rocco Ritchie, un evento que marcó la primera vez desde su separación en que ambos se mostraron juntos en público.

Madonna and Guy Ritchie pic in 2025. I won. pic.twitter.com/RGP5SEMxRe — Cʜᴇʀʀʏ. 🫐 (@Milkdonna) December 15, 2025

La exhibición, montada en un antiguo almacén reconvertido en espacio cultural, reunió a coleccionistas, críticos y figuras del ambiente artístico. Allí, Rocco presentó una serie de obras que reflejan una búsqueda estética propia, deliberadamente alejada de la fama de sus padres.

Madonna, de 67 años, apareció con su característico pelo rubio platino y lentes de sol de sol, fiel a un estilo. La cantante eligió un traje vintage de Versace y completó su look con un bolso hobo de pelo de becerro con estampado de leopardo de Saint Laurent.

Madonna y su hijo Rocco. (X)

Guy Ritchie, por su parte, mostró una imagen discreta, dando la impresión de apenas haber envejecido con el paso del tiempo.

El clima distendido entre ambos contrastó con los momentos de tensión que vivieron en el pasado, especialmente durante la mediática disputa por la custodia de Rocco que tuvo lugar hace aproximadamente una década.

En marzo de 2016, se informó que la cantante había reconocido la derrota en el proceso legal, luego de aceptar que su hijo, que entonces tenía 15 años, prefería vivir con su padre. Según reveló en ese momento el Mail on Sunday, Madonna habría confesado a su entorno que había “perdido la batalla”, marcando así uno de los capítulos más difíciles de su relación con Ritchie.