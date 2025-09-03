La biopic de Madonna está en marcha, la actriz Julia Garner confirma que será ‘La Reina del Pop’

La biopic de Madonna está en marcha y estos son los artistas involucrados

El título provisional de la biopic es ¿Quién es esa chica?, en homenaje a la película y canción de Madonna de 1987. Aunque originalmente se pensó como largometraje, todo indica que el proyecto se convertirá en una miniserie producida por Netflix.

Julia Garner y Madonna (Instagram / Julia Garner)

Madonna encabeza el proyecto como directora y co-guionista, asegurando una visión íntima y personal de su vida. El cineasta Shawn Levy, reconocido por Deadpool y Wolverine, se ha incorporado como productor ejecutivo.

Aunque Universal Pictures estuvo vinculado en etapas iniciales, el proyecto fue retirado por el estudio en 2023, y desde entonces Netflix ha tomado las riendas. Se espera que la serie se estrene exclusivamente en esa plataforma, aunque aún no hay fecha oficial.

Madonna detuvo la preproducción de su biopic para dedicarse a The Celebration Tour (Instagram)

Julia Garner fue seleccionada para el papel de Madonna en 2022, tras una audición que incluyó canto y baile frente a la propia “Reina del Pop”.

“Tuve que convencerla de que merecía estar en esa sala”, comentó la actriz en el pódcast SmartLess, al recordar cómo se preparó para el reto sin formación previa en danza.

Con 31 años de edad, Julia Garner audicionó frente a Madonna para conseguir el papel de 'La Reina del Pop' (Larry Busacca/Getty Images)

En distintas ocasiones, Julia ha hablado con entusiasmo sobre el proyecto, y ha asegurado que está más que lista para encarnar a una de las figuras más influyentes del pop mundial.