La biopic de Madonna está en marcha, la actriz Julia Garner confirma que será ‘La Reina del Pop’

La actriz Julia Garner confirmó que sí interpretará a Madonna en la biopic que la cantante detuvo para realizar su gira ‘The Celebration Tour’.
mié 03 septiembre 2025 08:44 PM
Julia Garner y Madonna
Julia Garner confirma que la biopic de Madonna está en marcha

El proyecto de la biopic de Madonna está en marcha, según confirmó la actriz Julia Garner, quien interpretará a “La Reina del Pop” en la historia autobiográfica que la cantante de 67 años comenzó a escribir y puso en pausa para dedicar sus energías a concebir y salir de gira con The Celebration Tour, tras vencer un grave problema de salud.

Julia Garner confirma que será ‘La Reina del Pop’ en la biopic de Madonna

Julia Garner conocida por su papel en Inventando a Anna y recientemente vista como Silver Surfer en Los Cuatro Fantásticos, confirmó de manera oficial en una entrevista con W Magazine que dará vida a Madonna en la esperada biopic sobre “La Reina del Pop”.

El anuncio marca la reactivación de un proyecto que había estado en pausa desde 2023, y que ahora regresa con fuerza bajo la dirección de la propia artista. “No puedo decir mucho al respecto, pero sí, es un trabajo en progreso”, aseguró la actriz de 31 años a la publicación.

Madonna y Julia Garner
Madonna se ha mantenido en contacto con Julia Garner desde que se anunció que ella la interpretaría en su biopic

La biopic de Madonna está en marcha y estos son los artistas involucrados

El título provisional de la biopic es ¿Quién es esa chica?, en homenaje a la película y canción de Madonna de 1987. Aunque originalmente se pensó como largometraje, todo indica que el proyecto se convertirá en una miniserie producida por Netflix.

Julia Garner y Madonna
Julia Garner y Madonna

Madonna encabeza el proyecto como directora y co-guionista, asegurando una visión íntima y personal de su vida. El cineasta Shawn Levy, reconocido por Deadpool y Wolverine, se ha incorporado como productor ejecutivo.

Aunque Universal Pictures estuvo vinculado en etapas iniciales, el proyecto fue retirado por el estudio en 2023, y desde entonces Netflix ha tomado las riendas. Se espera que la serie se estrene exclusivamente en esa plataforma, aunque aún no hay fecha oficial.

alberto-guerra.jpg
Madonna detuvo la preproducción de su biopic para dedicarse a The Celebration Tour

Julia Garner fue seleccionada para el papel de Madonna en 2022, tras una audición que incluyó canto y baile frente a la propia “Reina del Pop”.

“Tuve que convencerla de que merecía estar en esa sala”, comentó la actriz en el pódcast SmartLess, al recordar cómo se preparó para el reto sin formación previa en danza.

Julia Garner
Con 31 años de edad, Julia Garner audicionó frente a Madonna para conseguir el papel de 'La Reina del Pop'

En distintas ocasiones, Julia ha hablado con entusiasmo sobre el proyecto, y ha asegurado que está más que lista para encarnar a una de las figuras más influyentes del pop mundial.

Madonna se enfrenta a su más grande reto: llevar su propia historia a la pantalla

Madonna ha estado profundamente involucrada en el desarrollo de su biopic. Aunque la producción se detuvo temporalmente por The Celebration Tour, la cantante retomó el guión en 2024 y ha mantenido una relación cercana con Julia, incluso invitándola a subir al escenario durante una parada del tour en Brooklyn.

Su participación activa como directora y guionista garantiza que el proyecto contará con su supervisión directa, algo poco común en biopics sobre artistas vivos, pero muy característico de cualquier proyecto que involucre a Madonna, sobre todo, tratándose de su propia historia de vida.

Aunque no hay una fecha de estreno oficial, el proyecto ya se encuentra en fase de desarrollo. Julia Garner ha señalado que “cualquier cosa grandiosa lleva tiempo”, sugiriendo que el lanzamiento podría ocurrir en algún momento de 2026.

Con información de Agencia México

Madonna

