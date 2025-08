Madonna rinde homenaje a los diseñadores de Barbie que murieron en un accidente

Madonna rinde homenaje a los diseñadores de Barbie Mario Paglino y Gianni Grossi

“Tras la trágica noticia esta semana del fallecimiento de los diseñadores de muñecas y superfans de Madonna, Mario Paglino y Gianni Grossi, les dedicamos este lanzamiento, se informó a través de un comunicado. "Gracias por vestir tantas de sus creaciones con looks icónicos de Madonna a lo largo de los años".

Madonna (Instagram)

La canción, que fue el último sencillo del álbum Like a Virgin, se lanzó el 31 de julio de 1985. "Sigue siendo apreciada por generaciones enteras por este clásico del baile atemporal", se agregó en el mensaje.

Dress You Up (Especial)

Las pistas del álbum incluyen Dress You Up Remix/Edit, Dress You Up the 12 Formal Mix y Dress You Up the Casual Instrumental Mix.