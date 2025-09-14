La inesperada confesión de Jennifer Lopez sobre el papel que Madonna le ganó hace casi 30 años

Jennifer Lopez perdió el protagónico de Evita frente a Madonna

Hace unos días, Jennifer Lopez asistió en Los Ángeles a la proyección de Kiss Of The Spider Woman, su nueva película dirigida por Bill Condon y coproducida junto a su exesposo Ben Affleck. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la cantante sorprendió al público al revelar que, hace casi 30 años, perdió el papel principal de la película Evita frente a Madonna.

Jennifer Lopez (Getty Images)

“Fui a una audición para Evita con (el director) Alan Parker”, recordó JLo sobre la película de 1996 basada en la vida de la política argentina Eva Perón. “Estuve practicando durante semanas y canté con todo el corazón y (Parker) dijo: ‘Eres increíble. Sabes que Madonna tiene el papel, ¿verdad?’”, agregó la cantante. “Dije: ‘Está bien, adiós. Un placer conocerte’”.

Película Evita (Especial)

La actriz ya había hablado sobre varios proyectos en los que no logró obtener los papeles que buscaba: “Recuerdo audicionar para Evita, para Chicago y para Nine; estuve muy cerca de conseguir Nine”, dijo a The Hollywood Reporter durante la alfombra roja del estreno mundial de Kiss Of The Spider Woman en el Festival de Cine de Sundance.

“Había muchas cosas que siempre soñé poder hacer y simplemente no era el momento adecuado. Pero esto es lo correcto”, agregó. Y no se equivocaba, pues en 1997, un año después del estreno de Evita, llegó Selena, película que lanzó a Jennifer Lopez al estrellato.