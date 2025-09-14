La inesperada confesión de Jennifer Lopez sobre el papel que Madonna le ganó hace casi 30 años

El talento y la disciplina deJennifer Lopez la han llevado a consolidar una exitosa carrera en la música y el cine. Sin embargo, no todo han sido logros, pues también ha enfrentado momentos difíciles que le han dejado importantes lecciones.
Recientemente, la cantante recordó un episodio poco conocido de su carrera en Hollywood: cuando perdió un importante papel en el cine frente a una de las estrellas más influyentes de la música.
Jennifer Lopez perdió el protagónico de Evita frente a Madonna
Hace unos días, Jennifer Lopez asistió en Los Ángeles a la proyección de Kiss Of The Spider Woman, su nueva película dirigida por Bill Condon y coproducida junto a su exesposo Ben Affleck. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la cantante sorprendió al público al revelar que, hace casi 30 años, perdió el papel principal de la película Evita frente a Madonna.
“Fui a una audición para Evita con (el director) Alan Parker”, recordó JLo sobre la película de 1996 basada en la vida de la política argentina Eva Perón. “Estuve practicando durante semanas y canté con todo el corazón y (Parker) dijo: ‘Eres increíble. Sabes que Madonna tiene el papel, ¿verdad?’”, agregó la cantante. “Dije: ‘Está bien, adiós. Un placer conocerte’”.
La actriz ya había hablado sobre varios proyectos en los que no logró obtener los papeles que buscaba: “Recuerdo audicionar para Evita, para Chicago y para Nine; estuve muy cerca de conseguir Nine”, dijo a The Hollywood Reporter durante la alfombra roja del estreno mundial de Kiss Of The Spider Woman en el Festival de Cine de Sundance.
“Había muchas cosas que siempre soñé poder hacer y simplemente no era el momento adecuado. Pero esto es lo correcto”, agregó. Y no se equivocaba, pues en 1997, un año después del estreno de Evita, llegó Selena, película que lanzó a Jennifer Lopez al estrellato.
El amor por los musicales inspiró la carrera de Jennifer Lopez
A pocas semanas del estreno de Kiss Of The Spider Woman, Jennifer Lopezreveló que su pasión por los musicales ha sido la principal fuente de inspiración a lo largo de su carrera.
“Empecé amando los musicales, Eso fue lo que me hizo querer ser cantante, actriz y bailarina; ver musicales con mi madre de pequeña, mis dos hermanas y yo. Nos encantaban y cantábamos en casa”, le dijo al medio.
“Sinceramente, pensé que llegaría a Broadway porque empecé como bailarina y cantante, y hacía giras por Europa y Japón. Pensé: 'Bueno, el siguiente paso sería Broadway'. Luego me enviaron a Hollywood y el resto es historia, y (mi carrera) dio un giro diferente”, admitió. “Pueden recordar entrevistas de cuando tenía veintitantos años hablando de eso. Es todo lo que siempre he deseado. Cuando (Bill Condon) me envió esto, casi no podía creerlo”, señaló.