Alberto Guerra pone fin a los rumores sobre supuesta cercanía con Madonna
El actor Alberto Guerra puso fin a los rumores que lo vinculan con Madonna, aclarando que no existe amistad ni cercanía entre ellos, pese a las especulaciones surgidas tras unas imágenes difundidas en 2024.
Alberto Guerrapuso punto final a las especulaciones que desde 2024 lo vinculan con Madonna. En aquel momento, el actor y la cantante aparecieron en la portada de la revista británica RE-Edition, y de inmediato las fotos despertaron rumores sobre una posible cercanía e incluso insinuaciones de una relación más allá de la amistad.
Durante una reciente entrevista, la estrella de Me late que sí explicó que no existe ningún tipo de relación con la Reina del Pop. Guerra aseguró que, pese a lo que se llegó a decir en redes sociales y medios, nunca han sido amigos y la situación fue completamente malinterpretada.
Alberto Guerra desmiente rumores sobre su amistad con Madonna
Alberto Guerra desmintió los rumores que lo vinculan con Madonna, surgidos desde que en 2024 ambos protagonizaron la portada de una revista británica. A partir de aquella colaboración comenzaron a circular especulaciones sobre una supuesta amistad e incluso un vínculo más cercano.
El actor abordó los rumores sobre su supuesto vínculo con la cantante frente a un grupo de reporteros y aclaró que no existe nada entre ellos. Incluso dejó en claro que ni siquiera son amigos: "No, no hay una amistad. Hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay", puntualizó.
Varios medios mexicanos presentes insistieron en preguntarle por la supuesta cercanía con la intérprete de “Like a virgin”, recordando que durante los conciertos que la cantante ofreció en la Ciudad de México como parte de gira The Celebration Tour, Alberto Guerra fue uno de los invitados especiales que subió al escenario con ella.
"Yo creo que iba bien con las fotos que acababan de salir, invitó a más gente también", contestó el intérprete refiriéndose a las primeras fotos que protagonizaron juntos para la revista británica.
En ese momento, Alberto Guerra también fue cuestionado sobre su matrimonio con Zuria Vega y cómo han logrado “callar bocas” después de más de 10 años juntos, pese a que muchos dudaron de su relación: “Siguen y seguirán dudando. El ser humano siempre duda del otro ser humano, es normal”, recalcó.
La experiencia de Alberto Guerra tras conocer a Madonna
Alberto Guerra compartió con la prensa en la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret 2024 cómo fue su primer encuentro con Madonna. Durante una entrevista con Ventaneando, el actor confesó si la presencia de la cantante le resultaba intimidante.
“Al principio intimida la idea, pero después hay una parte de ti que no puedes dejar que el miedo te quite la oportunidad de disfrutar algo tan increíble y de estar en el momento. Ella es todo lo contrario de alguien intimidante”, explicó.
Para Alberto, conocer el lado más humano de su ídolo fue muy especial: “Es increíblemente humilde, amable, educada y sensible. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de acercarme a alguien que ha sido tan importante a lo largo de décadas y que tiene una mente brillante”.
El actor agregó que estas experiencias son las que realmente enriquecen la vida: “Al final, cuando nos vayamos, son esas vivencias las que cuentan. Yo quiero llenar mi cabeza de grandes experiencias para, el día que me vaya, ser muy feliz”.