Alberto Guerra pone fin a los rumores sobre supuesta cercanía con Madonna

Alberto Guerra desmiente rumores sobre su amistad con Madonna

Alberto Guerra desmintió los rumores que lo vinculan con Madonna , surgidos desde que en 2024 ambos protagonizaron la portada de una revista británica. A partir de aquella colaboración comenzaron a circular especulaciones sobre una supuesta amistad e incluso un vínculo más cercano.

Alberto Guerra y Madonna (Instagram)

El actor abordó los rumores sobre su supuesto vínculo con la cantante frente a un grupo de reporteros y aclaró que no existe nada entre ellos. Incluso dejó en claro que ni siquiera son amigos: "No, no hay una amistad. Hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay", puntualizó.

Varios medios mexicanos presentes insistieron en preguntarle por la supuesta cercanía con la intérprete de “Like a virgin”, recordando que durante los conciertos que la cantante ofreció en la Ciudad de México como parte de gira The Celebration Tour, Alberto Guerra fue uno de los invitados especiales que subió al escenario con ella.

"Yo creo que iba bien con las fotos que acababan de salir, invitó a más gente también", contestó el intérprete refiriéndose a las primeras fotos que protagonizaron juntos para la revista británica.