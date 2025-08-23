'Becoming Madonna': el inicio de la leyenda de la Reina del Pop en su propia voz

La historia de Madonna en sus propias palabras y con su propia voz

“Yo también soy fan”, dice emocionada Helen Carr en una videollamada para platicar sobre su trabajo de investigación en Becoming Madonna. “La música de Madonna ha moldeado mi vida, porque recuerdo el álbum que salió cuando fui a la universidad. Recuerdo el álbum de baladas. (Aunque) Madonna no es recordada por sus baladas, pero por Dios, he llorado con muchas de sus baladas a lo largo de los años cuando un novio me dejó o algo así”, cuenta emocionada.

Helen Carr investigadora y productora de archivo del documental Becoming Madonna (Cortesía / Universal+)

Sin embargo, aunque Helen confiesa que es fan, este aspecto no sesgó su labor y la recibió sin importar que fuera “una tarea enorme”, como ella misma la califica ya que hay infinidad de material sobre la cantante.

“Lo bueno es Madonna narra su vida a través de estas cintas de audio que encontramos entre varios periodistas”, lo que se traduce en verdaderas “joyas” para entender a la artista desde otra perspectiva.

Como periodista o como investigador, siempre se corre el riesgo de querer expresarse por los personajes sobre los que se escribe, pero Helen asegura que ella no cayó en esa tentación, aunque podría considerarse parte de la naturaleza humana de quien realiza este tipo de trabajo.

'Becoming Madonna': documental que explora los primeros años de la Reina del Pop en sus propias palabras (Cortesía / Universal+)

“Yo nunca querría hablar por Madonna, ni en un millón de años. Pero no tengo que hacerlo, porque en la película ella habla por sí misma”, explica.

Y es muy cierto. Quizá la mejor forma de entender el fenómeno en que se ha convertido Madonna sea escucharla, porque en cada declaración, en cada entrevista, ha dejado indicios claros de su visión, su personalidad, sus inspiraciones, sus aspiraciones y de todo aquello que a lo largo de más de 40 años de trayectoria ha querido proyectar.