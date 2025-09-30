Madonna confiesa que pensó en el suicidio durante la batalla legal por la custodia de su hijo Rocco

Madonna y el director Guy Ritchie se separaron en 2008, pero su relación alcanzó un punto crítico en 2016, cuando se enfrentaron en una amarga batalla legal por la custodia de su hijo en común, Rocco, que entonces tenía 15 años. El conflicto los llevó primero a los tribunales británicos y luego a los neoyorquinos, marcando uno de los episodios más tensos y mediáticos en la vida personal de la artista.

La cantante confesó que, durante aquel proceso, llegó a contemplar el suicidio.

Madonna y sus hijos Rocco Ritchie y Lourdes Leon. (Getty Images )

“Hubo momentos en mi vida donde quise cortarme los brazos”, dijo Madonna, revelando que sintió que el sufrimiento era tan intenso que “no podía soportar ese dolor”. En sus palabras, la batalla por mantener a su hijo cerca se transformó en algo muy personal: “Que alguien tratase de quitarme a mi hijo era como igual mejor si me matan, eso pensaba”.

La tensión se intensificó cuando Rocco, decidió no regresar a Nueva York con su mamá y prefirió viajar al Reino Unido para vivir con su padre, Guy Ritchie. Aunque intervino la justicia para ordenarle el regreso a Estados Unidos, finalmente tras ocho meses de disputa se alcanzó un acuerdo y Rocco se mudó al Reino Unido con su padre.