En una emotiva entrevista para el podcast On Purpose, Madonna abrió su corazón para hablar sin reservas sobre algunos momentos difíciles en su vida, como la lucha legal por la custodia de su hijo Rocco Ritchie, un capítulo que ella misma califica como uno de los momentos más oscuros de su vida.
Madonna confiesa que pensó en el suicidio durante la batalla legal por la custodia de su hijo Rocco
Madonna y el director Guy Ritchie se separaron en 2008, pero su relación alcanzó un punto crítico en 2016, cuando se enfrentaron en una amarga batalla legal por la custodia de su hijo en común, Rocco, que entonces tenía 15 años. El conflicto los llevó primero a los tribunales británicos y luego a los neoyorquinos, marcando uno de los episodios más tensos y mediáticos en la vida personal de la artista.
La cantante confesó que, durante aquel proceso, llegó a contemplar el suicidio.
“Hubo momentos en mi vida donde quise cortarme los brazos”, dijo Madonna, revelando que sintió que el sufrimiento era tan intenso que “no podía soportar ese dolor”. En sus palabras, la batalla por mantener a su hijo cerca se transformó en algo muy personal: “Que alguien tratase de quitarme a mi hijo era como igual mejor si me matan, eso pensaba”.
La tensión se intensificó cuando Rocco, decidió no regresar a Nueva York con su mamá y prefirió viajar al Reino Unido para vivir con su padre, Guy Ritchie. Aunque intervino la justicia para ordenarle el regreso a Estados Unidos, finalmente tras ocho meses de disputa se alcanzó un acuerdo y Rocco se mudó al Reino Unido con su padre.
Madonna confiesa que es la primera vez que habla del tema en público
Durante el periodo del pleito, Madonna no sólo enfrentaba la presión legal, sino la exigencia de su carrera artística: “Me la pasaba llorando en el suelo de mi vestidor. De verdad pensaba que era el fin del mundo y no podía con eso”, relató la artista. El contraste entre actuar frente a miles de espectadores y atravesar un colapso emocional en privado resulta estremecedor.
Para ella, esa fase representó “uno de los momentos más dolorosos” de su vida, pues todos sus pensamientos giraban en torno a la custodia del hijo que tuvo con Guy Ritchie.
Madonna explicó que esta es la primera vez en nueve años que aborda públicamente el tema en tal profundidad.
En su intervención en el podcast, volvió también hacia el camino espiritual que le ha permitido reconstruirse. Señaló que para ella la práctica del Kabbalah ha sido un pilar de fortaleza y, gradualmente, una forma de resignificar las experiencias dolorosas como lecciones con propósito, en lugar de castigos.