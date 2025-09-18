Tras seis años sin lanzar un nuevo álbum de estudio, Madonna confirmó su regreso a la música con Confessions on a Dance Floor Pt. 2, una “secuela” de su icónico disco Confessions on a Dance Floor que estrenó en 2005.
Segundas partes sí pueden ser buenas: Madonna lanzará ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 2’ en 2026
El nuevo material será producido nuevamente por Stuart Price, colaborador clave en aquel proyecto que redefinió el sonido dance-pop de la artista. El lanzamiento está previsto para 2026 bajo el sello de Warner Records, lo que marca el regreso de la Reina del Pop a la casa que la vio nacer y hacer historia en la industria de la música.
Madonna regresa a 'su casa' Warner Music
“De ser una artista en apuros en Nueva York a firmar un contrato para lanzar solo tres sencillos, parecía en ese momento que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y en efecto, no podría haber sido más cierto”, aseguró Madonna al dar a conocer su regreso a Warner Music, sello discográfico con el que prepara su próximo álbum de estudio Confessions on a Dance Floor Pt. 2.
“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de reunirme con ellos nuevamente y espero con entusiasmo el futuro: hacer música, hacer lo inesperado y, tal vez, provocar algunas conversaciones necesarias”, añadió la Reina del Pop en un comunicado difundido por la disquera.
'Confessions on a Dance Floor Pt. 2', lo que sabemos del nuevo álbum de estudio de Madonna
Stuart Price, productor británico responsable de éxitos como “Hung Up” y “Sorry”, vuelve a colaborar con Madonna en el nuevo álbum que promete retomar la estética electrónica, disco y confesional que marcó una era en la carrera de la artista.
Aunque aún no se ha revelado el número total de canciones ni los títulos oficiales, Madonna confirmó en Instagram que está trabajando intensamente en el proyecto, “poniendo su corazón y alma” en un álbum que combinará influencias modernas con el estilo característico de Confessions.
El último álbum de estudio de Madonna fue Madame X, lanzado en 2019. Se trató de una propuesta experimental con influencias de fado, reggaeton y música global. Aunque recibió críticas mixtas, debutó en el número 1 del Billboard 200 y fue acompañado por una gira teatral en escenarios pequeños.
Desde entonces, la artista se ha enfocado en proyectos personales, documentales, remezclas y en la celebración de sus 40 años de carrera con la gira The Celebration Tour.
Madonna, más vigente que nunca como la Reina del Pop
En 2022 lanzó Finally Enough Love: 50 Number Ones, una recopilación de sus éxitos en listas dance, y en julio de 2025 publicó Veronica Electronica, un álbum de remixes de Ray of Light (1998). Entre 2023 y 2024, Madonna realizó The Celebration Tour, gira de conciertos con la que recorrió más de 20 países y vendió más de 1.6 millones de boletos, generando ingresos superiores a los 225 millones de dólares.
La gira incluyó momentos icónicos como su presentación en Río de Janeiro ante 1.6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los conciertos gratuitos más multitudinarios de la historia.
Madonna cuenta con 14 álbumes de estudio, más de 300 canciones grabadas y más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo. Entre sus mayores éxitos se encuentran “Like a Virgin”, “Vogue”, “Like a Prayer”, “Hung Up”, “La Isla Bonita”, “Ray of Light” y “Music”. Ha ganado siete premios Grammy, dos Globos de Oro y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008.
Su influencia se extiende más allá de la música: ha sido actriz, directora, empresaria, activista y figura clave en la lucha por los derechos LGBTQ+. Su capacidad para reinventarse ha sido reconocida por generaciones de artistas y críticos.
