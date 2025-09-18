Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Segundas partes sí pueden ser buenas: Madonna lanzará ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 2’ en 2026

Tras seis años sin estrenar álbum de estudio y a 20 años del estreno del disco original, Madonna anuncia ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 2’ para 2026.
jue 18 septiembre 2025 01:45 PM
Madonna anuncia nuevo álbum Confessions on a Dance Floor Pt. 2 para 2026
Madonna anuncia nuevo álbum "Confessions on a Dance Floor Pt. 2" para 2026

Tras seis años sin lanzar un nuevo álbum de estudio, Madonna confirmó su regreso a la música con Confessions on a Dance Floor Pt. 2, una “secuela” de su icónico disco Confessions on a Dance Floor que estrenó en 2005.

Publicidad

El nuevo material será producido nuevamente por Stuart Price, colaborador clave en aquel proyecto que redefinió el sonido dance-pop de la artista. El lanzamiento está previsto para 2026 bajo el sello de Warner Records, lo que marca el regreso de la Reina del Pop a la casa que la vio nacer y hacer historia en la industria de la música.

Tienes que verlo:

Madonna aparece en imagen de archivo del documental Becoming Madonna
Espectáculos

'Becoming Madonna': el inicio de la leyenda de la Reina del Pop en su propia voz

Madonna regresa a 'su casa' Warner Music

“De ser una artista en apuros en Nueva York a firmar un contrato para lanzar solo tres sencillos, parecía en ese momento que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y en efecto, no podría haber sido más cierto”, aseguró Madonna al dar a conocer su regreso a Warner Music, sello discográfico con el que prepara su próximo álbum de estudio Confessions on a Dance Floor Pt. 2.

Madonna anuncia nuevo álbum Confessions on a Dance Floor Pt. 2 para 2026
Madonna anuncia nuevo álbum "Confessions on a Dance Floor Pt. 2" para 2026, producido por Stuart Price

“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de reunirme con ellos nuevamente y espero con entusiasmo el futuro: hacer música, hacer lo inesperado y, tal vez, provocar algunas conversaciones necesarias”, añadió la Reina del Pop en un comunicado difundido por la disquera.

Publicidad

'Confessions on a Dance Floor Pt. 2', lo que sabemos del nuevo álbum de estudio de Madonna

Stuart Price, productor británico responsable de éxitos como “Hung Up” y “Sorry”, vuelve a colaborar con Madonna en el nuevo álbum que promete retomar la estética electrónica, disco y confesional que marcó una era en la carrera de la artista.

Es un hecho:

Julia Garner y Madonna
Espectáculos

La biopic de Madonna está en marcha, la actriz Julia Garner confirma que será ‘La Reina del Pop’

Aunque aún no se ha revelado el número total de canciones ni los títulos oficiales, Madonna confirmó en Instagram que está trabajando intensamente en el proyecto, “poniendo su corazón y alma” en un álbum que combinará influencias modernas con el estilo característico de Confessions.

Madonna anuncia nuevo álbum Confessions on a Dance Floor Pt. 2 para 2026
Madonna anuncia nuevo álbum "Confessions on a Dance Floor Pt. 2" para 2026, producido por Stuart Price

El último álbum de estudio de Madonna fue Madame X, lanzado en 2019. Se trató de una propuesta experimental con influencias de fado, reggaeton y música global. Aunque recibió críticas mixtas, debutó en el número 1 del Billboard 200 y fue acompañado por una gira teatral en escenarios pequeños.

Desde entonces, la artista se ha enfocado en proyectos personales, documentales, remezclas y en la celebración de sus 40 años de carrera con la gira The Celebration Tour.

Publicidad

Madonna, más vigente que nunca como la Reina del Pop

En 2022 lanzó Finally Enough Love: 50 Number Ones, una recopilación de sus éxitos en listas dance, y en julio de 2025 publicó Veronica Electronica, un álbum de remixes de Ray of Light (1998). Entre 2023 y 2024, Madonna realizó The Celebration Tour, gira de conciertos con la que recorrió más de 20 países y vendió más de 1.6 millones de boletos, generando ingresos superiores a los 225 millones de dólares.

Madonna anuncia nuevo álbum Confessions on a Dance Floor Pt. 2 para 2026
Madonna anuncia nuevo álbum "Confessions on a Dance Floor Pt. 2" para 2026, producido por Stuart Price

La gira incluyó momentos icónicos como su presentación en Río de Janeiro ante 1.6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los conciertos gratuitos más multitudinarios de la historia.

Tienes que leerlo:

Donald Trump y Madonna
Espectáculos

La Reina del Pop ha hablado: Madonna critica a Trump por autollamarse “rey”

Madonna cuenta con 14 álbumes de estudio, más de 300 canciones grabadas y más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo. Entre sus mayores éxitos se encuentran “Like a Virgin”, “Vogue”, “Like a Prayer”, “Hung Up”, “La Isla Bonita”, “Ray of Light” y “Music”. Ha ganado siete premios Grammy, dos Globos de Oro y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008.

madonna-salma-hayek
Madonna y Salma Hayek en The Celebration Tour en México

Su influencia se extiende más allá de la música: ha sido actriz, directora, empresaria, activista y figura clave en la lucha por los derechos LGBTQ+. Su capacidad para reinventarse ha sido reconocida por generaciones de artistas y críticos.

Con información de Agencia México

Tags

Madonna

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad