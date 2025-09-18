Segundas partes sí pueden ser buenas: Madonna lanzará ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 2’ en 2026

El nuevo material será producido nuevamente por Stuart Price, colaborador clave en aquel proyecto que redefinió el sonido dance-pop de la artista. El lanzamiento está previsto para 2026 bajo el sello de Warner Records, lo que marca el regreso de la Reina del Pop a la casa que la vio nacer y hacer historia en la industria de la música.

Madonna regresa a 'su casa' Warner Music

“De ser una artista en apuros en Nueva York a firmar un contrato para lanzar solo tres sencillos, parecía en ese momento que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y en efecto, no podría haber sido más cierto”, aseguró Madonna al dar a conocer su regreso a Warner Music, sello discográfico con el que prepara su próximo álbum de estudio Confessions on a Dance Floor Pt. 2.

Madonna anuncia nuevo álbum "Confessions on a Dance Floor Pt. 2" para 2026, producido por Stuart Price (Instagram / Ricardo Gomes x Madonna)

“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de reunirme con ellos nuevamente y espero con entusiasmo el futuro: hacer música, hacer lo inesperado y, tal vez, provocar algunas conversaciones necesarias”, añadió la Reina del Pop en un comunicado difundido por la disquera.