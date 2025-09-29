En una reciente aparición en el podcast On Purpose con Jay Shetty, Madonna reveló detalles muy personales sobre su relación con su hermano Christopher Ciccone, de quien estuvo distanciada desde 2008.
Tras años de distanciamiento, Madonna revela que perdonó a su hermano en su lecho de muerte
El distanciamiento de Madonna con su hermano
Christopher Ciccone
Durante su reciente y emotiva conversación con Jay Shetty, Madonna se sinceró sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal: su larga y compleja relación con su hermano Christopher Ciccone.
Durante la plática, la cantante habló sobre su disputa pública con su hermano, con quien estuvo distanciada desde 2008, cuando él lanzó un libro en el que reveló detalles íntimos de Madonna. Aunque Ciccone afirmó en 2012 que habían vuelto a hablarse, la cantante reveló con Shetty, que estuvieron distanciados durante años antes de que él falleciera de cáncer a los 63 años en 2024
"Creo que las personas más difíciles son las que sientes más cercanas, tus mejores aliadas y se vuelven contra ti. Las personas que más te lastiman son las que más amas", continuó, añadiendo que tener "pensamientos vengativos" sobre los demás solo te agobia.
Pese a que cada uno continuó con su vida mientras se encontraban distanciados, la intérprete de Hung up aseguró que, años después, fue él quien —en ese momento luchaba contra el cáncer— la buscó para limar asperezas.
"Así que tener que perdonar a mi hermano, saber que tenía que perdonarlo, te hace perder el ego. Ya lo haré, lo llamaré, hablaré con él, seré su amiga o lo ayudaré. Al final lo hice", continuó.
Además, la cantante apuntó que sintió un respiro y se quitó un peso de encima tras haberse reconciliado con su hermano.
"Fue un gran alivio, un gran peso que me quité, un lastre que dejé atrás para finalmente poder estar en una habitación con él y tomarle la mano, incluso cuando se estaba muriendo, diciéndole: 'Te amo y te perdono'", explicó. "Eso fue realmente importante".
"Pero si alguien a quien amas profundamente te traiciona y hace algo que demuestra que no tuvo conciencia en el momento en que tomó esa decisión, es un trago amargo para mí", dijo Madonna. "Por mi hermano, no hablé con él durante tres años. Años y años. Y fue él quien, estando enfermo, me contactó y me dijo: 'Necesito tu ayuda'. Eso significa tener ese momento, como: '¿Voy a ayudar a mi enemigo?'".
Por otro lado, Madonna reflexionó sobre el odio, y aseguró que guardarlo o el simple hecho de desear a alguien "que sufra", es una especie de veneno.
"Guardar rencor, odiar a alguien o desear que sufra... es una especie de veneno, una especie de cáncer. Por eso es importante encontrar la manera de perdonar a quienes percibes como tus peores enemigos", dijo. "Durante mucho tiempo, fue mi hermano, quien falleció recientemente".
La turbulenta relación entre Madonna y su hermano Christopher Ciccone
Madonna y Christopher Ciccone compartieron en sus primeros años no solo lazos familiares, sino también artísticos y profesionales. En los inicios de la carrera musical de la "Reina del pop", "Chris" —como lo llamaban sus más cercanos— tomó el rol como ayudante, asistente, diseñador escénico y director artístico para sus giras más emblemáticas, como la Blond Ambition Tour y The Girlie Show.
Sin embargo, esa cercanía no estuvo exenta de tensiones. En 2008, Christopher publicó un controversial libro titulado Life With My Sister Madonna, en donde expuso detalles íntimos sobre la cantante, trayendo consigo rupturas y reproches públicos. A raíz de esa publicación, la relación entre ambos se distanció.
Durante años (Madonna señala que hubo lapsos de separación de hasta tres años) no hubo comunicación entre ellos. Incluso, la cantante admitió que el dolor y la traición la hicieron mantener una coraza emocional, convencida de que algunas heridas eran imposibles de cerrar
¿De qué murió Christopher Ciccone, el hermano de Madonna?
Christopher Ciccone murió en octubre de 2024 a los 63 años tras una batalla con el cáncer. De acuerdo con comunicados oficiales, murió en paz, acompañado de su esposo, Ray Thacker, y rodeado de seres queridos.
Aunque su muerte fue profundamente dolorosa para Madonna, los últimos días parecen haber cerrado un capítulo con palabras que permitieron sanar un pasado marcado por distancias emocionales. Ella misma ha dicho que el proceso de perdón también la transformó: cambió su peso interior y potenció su voluntad de vivir más plenamente, sin las cargas antiguas.