Tras años de distanciamiento, Madonna revela que perdonó a su hermano en su lecho de muerte

El distanciamiento de Madonna con su hermano

Christopher Ciccone

Durante su reciente y emotiva conversación con Jay Shetty, Madonna se sinceró sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal: su larga y compleja relación con su hermano Christopher Ciccone.

Durante la plática, la cantante habló sobre su disputa pública con su hermano, con quien estuvo distanciada desde 2008, cuando él lanzó un libro en el que reveló detalles íntimos de Madonna. Aunque Ciccone afirmó en 2012 que habían vuelto a hablarse, la cantante reveló con Shetty, que estuvieron distanciados durante años antes de que él falleciera de cáncer a los 63 años en 2024

"Creo que las personas más difíciles son las que sientes más cercanas, tus mejores aliadas y se vuelven contra ti. Las personas que más te lastiman son las que más amas", continuó, añadiendo que tener "pensamientos vengativos" sobre los demás solo te agobia.

Christopher Ciccone, hermano de Madonna. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Pese a que cada uno continuó con su vida mientras se encontraban distanciados, la intérprete de Hung up aseguró que, años después, fue él quien —en ese momento luchaba contra el cáncer— la buscó para limar asperezas.

"Así que tener que perdonar a mi hermano, saber que tenía que perdonarlo, te hace perder el ego. Ya lo haré, lo llamaré, hablaré con él, seré su amiga o lo ayudaré. Al final lo hice", continuó.

Además, la cantante apuntó que sintió un respiro y se quitó un peso de encima tras haberse reconciliado con su hermano.

"Fue un gran alivio, un gran peso que me quité, un lastre que dejé atrás para finalmente poder estar en una habitación con él y tomarle la mano, incluso cuando se estaba muriendo, diciéndole: 'Te amo y te perdono'", explicó. "Eso fue realmente importante".

Madonna y Christopher Ciccone. (Instagram)

"Pero si alguien a quien amas profundamente te traiciona y hace algo que demuestra que no tuvo conciencia en el momento en que tomó esa decisión, es un trago amargo para mí", dijo Madonna. "Por mi hermano, no hablé con él durante tres años. Años y años. Y fue él quien, estando enfermo, me contactó y me dijo: 'Necesito tu ayuda'. Eso significa tener ese momento, como: '¿Voy a ayudar a mi enemigo?'".

Madonna

Por otro lado, Madonna reflexionó sobre el odio, y aseguró que guardarlo o el simple hecho de desear a alguien "que sufra", es una especie de veneno.

"Guardar rencor, odiar a alguien o desear que sufra... es una especie de veneno, una especie de cáncer. Por eso es importante encontrar la manera de perdonar a quienes percibes como tus peores enemigos", dijo. "Durante mucho tiempo, fue mi hermano, quien falleció recientemente".