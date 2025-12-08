Publicidad

Espectáculos

Golden Globes 2026: la lista completa de nominados por categoría

Esta es la lista completa de los nominados a los Globo de Oro 2026 en todas las categorías de cine y televisión.
lun 08 diciembre 2025 08:53 AM
Guillermo-del-Toro-maquillaje
Así luce Jacob Elordi caracterizado como Frankenstein en la nueva película de Guillermo del Toro. (Instagram - @gdtreal / Getty Images)

La temporada de premios de Hollywood comenzó este lunes tras el anuncio de las nominaciones a los Golden Globes, con títulos liderando las apuestas como el drama inspirado en la familia de Shakespeare, "Hamnet"; la cinta de horror "Pecadores", y el exitoso musical "Wicked: Por Siempre".

La lista completa de nominados a los Golden Globes

"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio lidera la pelea con 9 nominaciones, además la comedia dramática deportiva "Marty Supremo", con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, también se destacan en los favoritos.

A continuación la lista completa de nominados:

Mejor película musical o comedia

  • “Blue Moon”
  • “Bugonia”
  • “Marty Supreme”
  • “No Other Choice”
  • “Nouvelle Vague”
  • “One Battle After Another”

Mejor película, drama

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “It Was Just an Accident”
  • “The Secret Agent”
  • “Sentimental Value”
  • “Sinners”

Mejor película de animación

  • "Arco"
  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba"
  • "Elio"
  • "K- POP Demon Hunters"
  • "Little Amèlie"
  • "Zootopia 2"

Mejor película en idioma no inglés

  • "It Was Just an Accident"
  • "No Other Choice"
  • "Sentimental Value"
  • "Sirat"
  • "The Secret Agent"
  • "The Voice of Hinf Rajab"

Mejor miniserie de televisión

  • “Adolescence”
  • “All Her Fault”
  • “The Beast in Me”
  • “Black Mirror”
  • “Dying for Sex”
  • “The Girlfriend”
adolescence-netflix.jpg
Adolescence, 2025 (IMDb)

Mejor actor de reparto en una película

  • Benicio del Toro
  • Jacob Elordi
  • Paul Mescal
  • Sean Penn
  • Adam Sandler
  • Stellan Skarsgard

Mejor un actor en una serie de televisión - drama

  • Sterling K. Brown
  • Diego Luna
  • Gary Oldman
  • Mark Ruffalo
  • Adam Scott
  • Noah Wylie
Diego Luna
Diego Luna (Getty Images)

Mejor actriz en una película - musical o comedia

  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Selena Gomez – Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Jenna Ortega – Wednesday
  • Jean Smart – Hacks

Mejor actor de reparto de televisión

  • Owen Cooper
  • Billy Crudup
  • Walton Goggins
  • Jason Isaacs
  • Tramell Tillman
  • Ashley Walters
77th Primetime Emmy Awards - Show
Owen Cooper (/Getty Images)

Mejor director/a en una película

  • Ryan Coogler
  • Paul Thomas Anderson
  • Guillermo del Toro
  • Jafar Panahi
  • Joachim Trier
  • Chloe Zhao
Guillermo-del-Toro-biografía
La nueva película de Guillermo del Toro, Frankenstein, llega hoy 7 de noviembre a Netflix. (Getty Images)

Mejor actriz de televisión - drama

  • Kathy Bates
  • Britt Lower
  • Helen Mirren
  • Bella Ramsey
  • Keri Russell
  • Rhea Seehorn

Mejor podcast

  • Armchair Expert with Dax Shepherd
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First

¿Cuándo son los Golden Globes 2026?

Los Golden Globes se entregarán el 11 de enero y premian por separado a dramas y comedias/musicales, son considerados un termómetro para los Oscar

