Golden Globes 2026: la lista completa de nominados por categoría

La lista completa de nominados a los Golden Globes

"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio lidera la pelea con 9 nominaciones, además la comedia dramática deportiva "Marty Supremo", con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, también se destacan en los favoritos.

A continuación la lista completa de nominados:

Mejor película musical o comedia

“Blue Moon”

“Bugonia”

“Marty Supreme”

“No Other Choice”

“Nouvelle Vague”

“One Battle After Another”

Mejor película, drama

“Frankenstein”

“Hamnet”

“It Was Just an Accident”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

Congratulations to the 83rd #GoldenGlobes nominees for Best Picture – Drama: ✨ FRANKENSTEIN

✨ HAMNET

✨ IT WAS JUST AN ACCIDENT

✨ THE SECRET AGENT

✨ SENTIMENTAL VALUE

Mejor película de animación

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba"

"Elio"

"K- POP Demon Hunters"

"Little Amèlie"

"Zootopia 2"

Mejor película en idioma no inglés

"It Was Just an Accident"

"No Other Choice"

"Sentimental Value"

"Sirat"

"The Secret Agent"

"The Voice of Hinf Rajab"

Mejor miniserie de televisión

“Adolescence”

“All Her Fault”

“The Beast in Me”

“Black Mirror”

“Dying for Sex”

“The Girlfriend”

Mejor actor de reparto en una película

Benicio del Toro

Jacob Elordi

Paul Mescal

Sean Penn

Adam Sandler

Stellan Skarsgard

Mejor un actor en una serie de televisión - drama

Sterling K. Brown

Diego Luna

Gary Oldman

Mark Ruffalo

Adam Scott

Noah Wylie