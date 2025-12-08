La temporada de premios de Hollywood comenzó este lunes tras el anuncio de las nominaciones a los Golden Globes, con títulos liderando las apuestas como el drama inspirado en la familia de Shakespeare, "Hamnet"; la cinta de horror "Pecadores", y el exitoso musical "Wicked: Por Siempre".
Golden Globes 2026: la lista completa de nominados por categoría
Esta es la lista completa de los nominados a los Globo de Oro 2026 en todas las categorías de cine y televisión.
lun 08 diciembre 2025 08:53 AM
La lista completa de nominados a los Golden Globes
"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio lidera la pelea con 9 nominaciones, además la comedia dramática deportiva "Marty Supremo", con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, también se destacan en los favoritos.
A continuación la lista completa de nominados:
Mejor película musical o comedia
- “Blue Moon”
- “Bugonia”
- “Marty Supreme”
- “No Other Choice”
- “Nouvelle Vague”
- “One Battle After Another”
Mejor película, drama
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “It Was Just an Accident”
- “The Secret Agent”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
Mejor película, drama
✨ FRANKENSTEIN
✨ HAMNET
✨ IT WAS JUST AN ACCIDENT
✨ THE SECRET AGENT
✨ SENTIMENTAL VALUE
✨ SINNERS pic.twitter.com/hrPp5wB19q
Mejor película de animación
- "Arco"
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba"
- "Elio"
- "K- POP Demon Hunters"
- "Little Amèlie"
- "Zootopia 2"
Mejor película en idioma no inglés
- "It Was Just an Accident"
- "No Other Choice"
- "Sentimental Value"
- "Sirat"
- "The Secret Agent"
- "The Voice of Hinf Rajab"
Mejor miniserie de televisión
- “Adolescence”
- “All Her Fault”
- “The Beast in Me”
- “Black Mirror”
- “Dying for Sex”
- “The Girlfriend”
Mejor actor de reparto en una película
- Benicio del Toro
- Jacob Elordi
- Paul Mescal
- Sean Penn
- Adam Sandler
- Stellan Skarsgard
Mejor un actor en una serie de televisión - drama
- Sterling K. Brown
- Diego Luna
- Gary Oldman
- Mark Ruffalo
- Adam Scott
- Noah Wylie
Mejor actriz en una película - musical o comedia
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Hacks
Mejor actor de reparto de televisión
- Owen Cooper
- Billy Crudup
- Walton Goggins
- Jason Isaacs
- Tramell Tillman
- Ashley Walters
Mejor director/a en una película
- Ryan Coogler
- Paul Thomas Anderson
- Guillermo del Toro
- Jafar Panahi
- Joachim Trier
- Chloe Zhao
Mejor actriz de televisión - drama
- Kathy Bates
- Britt Lower
- Helen Mirren
- Bella Ramsey
- Keri Russell
- Rhea Seehorn
Mejor podcast
- Armchair Expert with Dax Shepherd
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
¿Cuándo son los Golden Globes 2026?
Los Golden Globes se entregarán el 11 de enero y premian por separado a dramas y comedias/musicales, son considerados un termómetro para los Oscar
