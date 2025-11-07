Las 6 mejores películas de Guillermo del Toro y dónde verlas (incluida Frankenstein)

Guillermo del Toro es uno de los cineastas más queridos de México y el mundo por su clara pasión por el séptimo arte y su compromiso para hacer películas que resuenen con los sentimientos del ser humano. A lo largo de su carrera, sus cintas lo han llevado a ser aclamado por la crítica y ganar los premios más importantes del cine internacional. Estas son sus películas imperdibles, que definen su estilo y lo consagraron como el autor visual más emblemático de la fantasía actualmente.
Las mejores películas de Guillermo del Toro y dónde verlas
El laberinto del fauno (2006)
Esta cinta es la obra maestra que llevó a Guillermo al reconocimiento internacional. Ambientada en la posguerra española de 1944, la historia sigue a Ofelia, una niña que escapa de la brutalidad del régimen franquista al adentrarse en un mundo mágico con criaturas misteriosas, donde un fauno le revela que podría ser la reencarnación de una princesa.
'El laberinto del fauno' ha sido catalogada como un cuento de hadas para adultos, en el que la crueldad de la realidad se entrelaza con la esperanza que ofrece la fantasía, dándonos otra oportunidad para volver a soñar. Estuvo nominada a seis categorías en los Óscar: Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Dirección de Arte y Mejor Banda Sonora. De estas nominaciones, ganó tres: Mejor Fotografía, Dirección de Arte, y Maquillaje. Además, tiene el récord histórico como la ovación de pie más larga en la historia del Festival de Cannes, quitándole el aliento a la sala por 22 minutos seguidos.
Pinocho (2022)
La revolución de la animación moderna tomó fuerza en 2022 con el estreno de 'Pinocho'. La adaptación de Del Toro se alejó totalmente de la versión popularizada del cuento y exploró temas como la pérdida, la identidad, y rebeldía en el contexto de la Italia fascista de Mussolini a inicio de los 1900s. 'Pinocho', co-dirigida junto a Mark Gustafson, es una carta de amor a la imperfección de las relaciones entre padres e hijos (un tema recurrente en sus películas y que volvió a tocar en 'Frankenstein').
El largometraje fue aclamado por su trabajo artesanal en términos de la animación stop motion y el rechazo de Guillermo al uso de computadoras en la realización de sus películas lo llevó a ganar un Oscar, un Annie Award, un BAFTA, un Critic's Choice Award, un Golden Globe y un Satellite a Mejor Película Animada, además de otras 80 nominaciones y 35 premios, uno de los hitos más importantes de su carrera hasta ahora. Disfruta de esta película en Netflix.
La cumbre escarlata (2015)
En el género del cine gótico y las novelas de horror del siglo XIX es, sin duda, una de las películas que se convirtieron en el referente del romance gótico en el cine, además del misterio sobrenatural. La trama gira alrededor de Edith Cushing, una joven escritora que decide casarse con su amor, un aristócrata inglés de nombre Thomas Sharpe, que esconde muchos secretos. Al mudarse a su mansión (en ruinas), comienza a desentrañar los misterios de quien realmente es Thomas Sharpe, y los fantasmas se convierten en una metáfora del pasado que no puede dejar atrás.
'La cumbre escarlata' destacó por su impresionante diseño de producción, vestuario y fotografía. Es una muestra de la elegancia visual de Del Toro y su habilidad para combinar el terror con belleza y romance, como ya es de esperar en todas las obras con su firma. Logró 45 nominaciones de diferentes festivales de cine y premiaciones, con 7 de ellas ganadas, entre ellas un Saturn Award a Mejor Película de Terror. Está disponible para rentar o comprar en Prime Video.
A lo largo de su carrera, Del Toro ha explorado distintos géneros y épocas, pero siempre con su mirada única de soñador que encuentra belleza en la oscuridad. Cada una de sus películas revela una faceta distinta de su arte y su fascinación por los monstruos, la inocencia, y lo oculto entre las sombras.
El callejón de las almas perdidas (2021)
Con esta película, Guillermo del Toro incursionó en el cine neo-noir para explorar los límites del engaño y la ambición. Stanton Carlisle es un carismático vendedor de feria en el Nueva York de 1939, que hace una alianza con una psiquiatra para estafar a la alta sociedad neoyorquina, pero su gran sed de poder lo llevará a hacer cosas impensables para llegar a la cima.
'El callejón de las almas perdidas' es un brillante thriller psicológico protagonizado por Bradley Cooper y Cate Blanchett que fue nominado a Mejor Película en los Óscar, además de otras 121 nominaciones y 29 premios ganados por su excelente ejecución y retrato psicológico del deseo humano. Además, le dio dos Premio Guiness a Cate Blanchett: uno por ser la actriz con mayor cantidad de apariciones en películas nominadas al Óscar por Mejor Película al haber aparecido en 9, y otro por tener la mayor cantidad de nominaciones en los premios SAGA en la categoría de Mejor Actriz en un Papel Secundario, con 5. Mírala hoy en Disney+.
La forma del agua (2017)
El fenómeno mundial que consagró a Del Toro como el mayor exponente del arte mexicano en el panorama global es innegablemente una de sus mejores películas. Ambientada en los años 60s, cuenta la historia de Elisa, una mujer muda que trabaja en el área de limpieza de un laboratorio secreto del gobierno estadounidense y termina creando un vínculo inusual con una criatura acuática que fue capturada en el Amazonas, terminando por enamorarse.
El mensaje detrás de esta película va más allá de sólo el romance, es una crítica social sobre la empatía y las diferencias. 'La forma del agua' obtuvo 13 nominaciones al Óscar de las cuales ganó cuatro: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Esta es su película más nominada y premiada, con 350 nominaciones y 138 victorias. Está disponible en Disney+.
Frankenstein (2025)
Hoy, el rey de la fantasía regresa a las pantallas chicas (después de un rotundo éxito en las salas de cine) con 'Frankenstein', indudablemente la película más esperada del año. Es una adaptación del clásico de Mary Shelley sobre el Dr. Frankenstein y la criatura que creó a través de experimentaciones con cuerpos humanos. Esta nueva gran apuesta del director mexicano promete ser una de sus obras más personales, pues la ha descrito como un reflejo de su vida y exploración profunda sobre la soledad, relaciones paternales y la necesidad de ser amado.
Con un elenco encabezado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, Del Toro busca reinterpretar el mito del monstruo de Frankenstein desde la empatía, mostrando al ser incomprendido no como una amenaza bestial, sino como un espejo de la humanidad en la búsqueda de aceptación por parte de la sociedad y de su mismo creador. Todo apunta a que será una pieza clave en su legado y será ampliamente premiada en la siguiente temporada de premios, con el Óscar a Mejor Película en la mira. Ya está disponible en Netflix.
Su huella en la historia del cine universal será imborrable por las emociones que logra plasmar y trascienden fronteras. En cada historia, Guillermo del Toro nos recuerda que los monstruos reales e imaginarios pueden tener un corazón, y que todos tenemos un poco de monstruos dentro de nosotros.