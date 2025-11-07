Las 6 mejores películas de Guillermo del Toro y dónde verlas (incluida Frankenstein)

El laberinto del fauno (2006)

Esta cinta es la obra maestra que llevó a Guillermo al reconocimiento internacional. Ambientada en la posguerra española de 1944, la historia sigue a Ofelia, una niña que escapa de la brutalidad del régimen franquista al adentrarse en un mundo mágico con criaturas misteriosas, donde un fauno le revela que podría ser la reencarnación de una princesa.

'El laberinto del fauno' ha sido catalogada como un cuento de hadas para adultos, en el que la crueldad de la realidad se entrelaza con la esperanza que ofrece la fantasía, dándonos otra oportunidad para volver a soñar. Estuvo nominada a seis categorías en los Óscar: Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Dirección de Arte y Mejor Banda Sonora. De estas nominaciones, ganó tres: Mejor Fotografía, Dirección de Arte, y Maquillaje. Además, tiene el récord histórico como la ovación de pie más larga en la historia del Festival de Cannes, quitándole el aliento a la sala por 22 minutos seguidos.

Guillermo del Toro en 2006 para una proyección especial de "El laberinto del Fauno" (Kevin Winter/Getty Images)

Pinocho (2022)

La revolución de la animación moderna tomó fuerza en 2022 con el estreno de 'Pinocho'. La adaptación de Del Toro se alejó totalmente de la versión popularizada del cuento y exploró temas como la pérdida, la identidad, y rebeldía en el contexto de la Italia fascista de Mussolini a inicio de los 1900s. 'Pinocho', co-dirigida junto a Mark Gustafson, es una carta de amor a la imperfección de las relaciones entre padres e hijos (un tema recurrente en sus películas y que volvió a tocar en 'Frankenstein').

El largometraje fue aclamado por su trabajo artesanal en términos de la animación stop motion y el rechazo de Guillermo al uso de computadoras en la realización de sus películas lo llevó a ganar un Oscar, un Annie Award, un BAFTA, un Critic's Choice Award, un Golden Globe y un Satellite a Mejor Película Animada, además de otras 80 nominaciones y 35 premios, uno de los hitos más importantes de su carrera hasta ahora. Disfruta de esta película en Netflix.

Todos nos derretimos con el títere de Pinocho en las alfombras rojas. (Leon Bennett/Getty Images for Netflix)

La cumbre escarlata (2015)

En el género del cine gótico y las novelas de horror del siglo XIX es, sin duda, una de las películas que se convirtieron en el referente del romance gótico en el cine, además del misterio sobrenatural. La trama gira alrededor de Edith Cushing, una joven escritora que decide casarse con su amor, un aristócrata inglés de nombre Thomas Sharpe, que esconde muchos secretos. Al mudarse a su mansión (en ruinas), comienza a desentrañar los misterios de quien realmente es Thomas Sharpe, y los fantasmas se convierten en una metáfora del pasado que no puede dejar atrás.

'La cumbre escarlata' destacó por su impresionante diseño de producción, vestuario y fotografía. Es una muestra de la elegancia visual de Del Toro y su habilidad para combinar el terror con belleza y romance, como ya es de esperar en todas las obras con su firma. Logró 45 nominaciones de diferentes festivales de cine y premiaciones, con 7 de ellas ganadas, entre ellas un Saturn Award a Mejor Película de Terror. Está disponible para rentar o comprar en Prime Video.

Guillermo del Toro en un photocall para 'La Cumbre Escarlata' en Barcelona. (Robert Marquardt/Getty Images)

A lo largo de su carrera, Del Toro ha explorado distintos géneros y épocas, pero siempre con su mirada única de soñador que encuentra belleza en la oscuridad. Cada una de sus películas revela una faceta distinta de su arte y su fascinación por los monstruos, la inocencia, y lo oculto entre las sombras.