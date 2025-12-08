FICLosCabos 2025: El festival que llega más allá de la pantalla

A trece años de su nacimiento, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos (FICLosCabos) llega a su edición 2025 con una evolución que refleja el pulso de la cultura contemporánea. Del 10 al 14 de diciembre, el destino sudcaliforniano se convertirá –una vez más– en punto de encuentro para cineastas, creativos y exploradores culturales que buscan historias capaces de trascender la pantalla.

El Festival, que desde sus inicios se posicionó como un puente entre México y la industria cinematográfica global, hoy abre un nuevo capítulo bajo la narrativa #BeyondTheScreen, una invitación a experimentar el cine como eje rector que dialoga con disciplinas como la música, el arte digital, y las experiencias inmersivas. La propuesta no solo amplía la identidad del FICLosCabos, lo consolida como un ecosistema creativo global en sintonía con la transformación digital y las nuevas formas de narrar.

El cruce singular entre el desierto y el Mar de Cortés no es solo el escenario de este evento, es su fuente de inspiración. La biodiversidad marina, la memoria cultural sudcaliforniana y la comunidad que habita la región se entrelazan para dar vida a un festival que entiende al territorio como un personaje más.

En este espíritu, la Marina de Puerto Los Cabos se convierte en un espacio simbólico y físico, un punto de partida donde el mar funge como telón de fondo para proyecciones, performances, convivencias y experiencias site-specific que reconfiguran la forma en la que el público se relaciona con las historias.

Bajo esta visión, el FICLosCabos 2025 propone un viaje de lo audiovisual a lo experiencial, donde cada historia se completa más allá del proyector; encuentros con la comunidad, conciertos y piezas inmersivas que se insertan en la geografía del destino; narrativas que integran territorio, identidad y creatividad, haciendo del mar, el desierto y la cultura local parte activa del discurso. Así como un diálogo con las industrias creativas, donde la digitalización, la regeneración y la innovación tienen un papel clave.

Más allá del espectáculo, el FICLosCabos 2025 refuerza su compromiso con la formación, el acompañamiento y la visibilidad del talento cinematográfico. Este año, el Festival fortalece tres de sus pilares gracias a su alianza estratégica con la Escuela Superior de Cine (ESCINE), institución líder en formación audiovisual en México.

● El Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, enfocado en impulsar proyectos mexicanos en etapa de postproducción, recibió 97 películas inscritas, de las cuales seleccionó cinco. Esta curaduría destaca la riqueza cultural del país y la variedad de enfoques geográficos y lingüísticos, con obras en español, mixteco, zapoteco y náhuatl. Los largometrajes elegidos obtendrán apoyo y acompañamiento profesional.

● La Baja Inspira, sección competitiva enfocada en narrativas vinculadas con Baja California y Baja California Sur, crece gracias a la curaduría y respaldo académico de ESCINE. De los más de 1,600 proyectos inscritos, solo nueve se seleccionaron como finalistas.

● La nueva sección de animación, incorporada por primera vez a la programación oficial, reconoce esta disciplina como uno de los lenguajes más poderosos del panorama audiovisual global.

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2025 no es solo un evento, es el lugar donde las historias se desbordan, se viven, se celebran y se convierten en magia.