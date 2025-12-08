Diego Luna y Guillermo del Toro: los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026

Los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026

El primer mexicano en aparecer entre los nominados fue Diego Luna , quien nuevamente destaca gracias a su interpretación en Andor, la serie de Disney+.

Diego Luna (Getty Images)

El actor compite en la categoría a Mejor Actor de Televisión-Drama junto a Sterling K. Brown, por Paradise, Gary Oldman, por Slow Horses, Mark Ruffalo, por Task, Adam Scott, por Severance y Noah Wyle, por The Pitt.

Tampoco podía faltar Guillermo del Toro , quien obtuvo una nominación a Mejor Director por Frankenstein, su más reciente película y disponible en Netflix.

El cineasta mexicano comparte la categoría con Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another, Ryan Coogler, por Sinners, Jafar Panahi, por It Was Just an Accident, Joachim Trier, por Sentimental Value y Chloé Zhao, por Hamnet.

Guillermo del Toro (Getty Images)

Del Toro también cuenta con una nominación a Mejor Película-Drama junto Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Frankenstein también compite en las siguientes categorías: Mejor Película de Drama, Mejor Actor para Oscar Isaac, Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi y Mejor Banda Sonora Original para Alexandre Desplat.