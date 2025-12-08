Diego Luna y Guillermo del Toro: los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026

El anuncio, realizado esta mañana, confirmó a los talentos nacionales que competirán en la edición número 83, reafirmando el destacado trabajo que los mexicanos siguen proyectando en el extranjero.
Los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026
El primer mexicano en aparecer entre los nominados fue Diego Luna, quien nuevamente destaca gracias a su interpretación en Andor, la serie de Disney+.
El actor compite en la categoría a Mejor Actor de Televisión-Drama junto a Sterling K. Brown, por Paradise, Gary Oldman, por Slow Horses, Mark Ruffalo, por Task, Adam Scott, por Severance y Noah Wyle, por The Pitt.
Tampoco podía faltar Guillermo del Toro, quien obtuvo una nominación a Mejor Director por Frankenstein, su más reciente película y disponible en Netflix.
El cineasta mexicano comparte la categoría con Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another, Ryan Coogler, por Sinners, Jafar Panahi, por It Was Just an Accident, Joachim Trier, por Sentimental Value y Chloé Zhao, por Hamnet.
Del Toro también cuenta con una nominación a Mejor Película-Drama junto Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.
Frankenstein también compite en las siguientes categorías: Mejor Película de Drama, Mejor Actor para Oscar Isaac, Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi y Mejor Banda Sonora Original para Alexandre Desplat.
¿Cuándo será la entrega de los Golden Globes 2026?
La ceremonia de premiación de los Golden Globes se celebrará el domingo 11 de enero de 2026.
Ese día se revelarán los ganadores de todas las categorías de cine y televisión, en una gala que dará inicio oficialmente a la temporada de premios en Hollywood.
Este lunes, la actriz de Marlon Wayans y Matlock, Skye P. Marshall, dio a conocer a los nominados para la 83ª edición de los Golden Globes, que reconoce a lo mejor del cine y la televisión del año.
Además, esta entrega incorpora una nueva categoría: Mejor Podcast. La comediante Nikki Glaser volverá como anfitriona para presentar la ceremonia en vivo.