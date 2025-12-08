Cuando el cine encuentra su mejor escenario

Mientras que algunos festivales se disfrutan por sus películas y otros por el lugar en donde se realizan, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos une esas dos experiencias. Su 13ª edición, presentada en CDMX, confirma que este encuentro se ha convertido en un punto clave para entender el rumbo hacia dónde avanza el cine hecho en México y las nuevas formas de contar historias.

La conferencia realizada en Cinemex Market Galerías reunió a figuras que hoy dan rumbo al festival: la Maestra Daniela Alatorre (Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía), Paola Desentis (Directora General del Festival), Juan Patricio Riveroll (Director de Extensión Académica de ESCINE) y Ximena Lamadrid (Coordinadora Artística del Festival). Juntos trazaron un panorama donde la creatividad, la industria y el territorio sudcaliforniano se entrelazan para dar vida a un proyecto cultural cada vez más sólido.

Juan Patricio Riveroll (Director de Extensión Académica de ESCINE), Paola Desentis (Directora General del Festival), Maestra Daniela Alatorre (Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía), Ximena Lamadrid (Coordinadora Artística del Festival). (MIGUEL ORTEGA)

Desde IMCINE, la Maestra Alatorre destacó el papel que tienen estos espacios para conectar a cineastas con audiencias y oportunidades profesionales en un momento decisivo para el cine nacional. Por otra parte, Paola Desentis presentó la visión que guiará esta edición bajo la narrativa de #BeyondTheScreen: una apuesta que suma cine, música, animación, arte digital y experiencias inmersivas inspiradas en el cruce entre desierto y mar que define a Puerto Los Cabos.

La alianza con ESCINE también toma fuerza este año. Juan Patricio Riveroll presentó las plataformas que impulsan a la industria, como el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa —que seleccionó cinco proyectos ganadores entre 97 inscritos— y La Baja Inspira, sección que este año recibió más de 1,600 postulaciones. A ello se suma la incorporación de animación como eje programático, en colaboración con CutOutFestival.

Ximena Lamadrid adelantó una programación internacional y diversa que incluye largometrajes de cineastas consolidados, la Competencia de Largometrajes Mexicanos, cortometrajes y proyecciones especiales que combinan cine con música y artes visuales. Todas las funciones se realizarán en Cinemex San José del Cabo, socio estratégico del festival desde hace más de una década.

Ximena Lamadrid presentó las líneas centrales de la programación fílmica. (MIGUEL ORTEGA)

El cierre llegó con la presentación del spot oficial dirigido por Sebastián Torres Greene, una pieza de animación 2D que rinde homenaje al territorio sudcaliforniano, seguida de la develación del cartel de la edición. Con esto, el festival marca su arranque formal y una invitación a vivir una experiencia que va más allá de la pantalla y que tendrá lugar del 10 al 14 de diciembre en Puerto Los Cabos.