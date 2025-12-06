El encanto oscuro de 'Frankenstein' son las joyas de Tiffany & Co.

Tiffany and Co. y 'Frankenstein': una collab que fusiona dos universos

Guillermo del Toro reinterpretó el clásico de Mary Shelley con un enfoque más íntimo, poético y humano, y encontró en Tiffany & Co. el aliado perfecto para construir un mundo donde la belleza también puede ser peligrosa.

Detalles que cuentan historias. (imdb.com)

Kate Hawley, diseñadora de vestuario, y Christopher Young, director creativo de Tiffany, viajaron directamente a los archivos de la maison para seleccionar piezas que ayudaran a definir la estética de la película.

Al principio, Kate imaginó broches heráldicos y joyería religiosa. Pero la visión de Del Toro era otra: joyas con motivos de insectos, plumas, broches de diamantes y peinetas enjoyadas que cuentan una historia de metamorfosis, misterio y deseo.

Las joyas usadas en 'Frankenstein' proyectan el poder simbólico del lujo y la monstruosidad

Para sumarse a la producción de Frankenstein, Tiffany desempolvó verdaderas reliquias para entrar en un diálogo visual con la visión poética y oscura que Guillermo del Toro llevó a la pantalla.

En esta reinterpretación de la historia de Victor y su criatura, la belleza nace de la imperfección. Las joyas centenarias, objetos de plata y piezas contemporáneas equilibran la nostalgia con el presente.

Las piezas de Tiffany brillan en Frankenstein. (Vía Instagram (@tiffanyandco))

En pantalla aparecen 27 piezas de la firma, diez de ellas históricas, que acompañan la evolución emocional de los personajes.

Desde collares que parecen guardar secretos, hasta relojes que tienen memoria y broches y peines que reflejan la fragilidad de Elizabeth, interpretada por Mia Goth.