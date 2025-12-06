El encanto oscuro de 'Frankenstein' son las joyas de Tiffany & Co.

Todos hablan de Frankenstein, la película que presenta una visión nostálgica y profundamente emotiva de Guillermo del Toro para Netflix.
Pero entre la tragedia y el romanticismo gótico, hay un detalle que cobra vida propia: las joyas que acompañan al vestuario.
Tiffany & Co. hizo una aparición histórica al contribuir con 27 piezas a la historia del director mexicano y el vestuario diseñado por Kate Hawley; entre tesoros de archivo y joyería contemporánea que se convierten en símbolos narrativos dentro del film.
Esta es la primera vez que la firma abre sus archivos para un proyecto de cine. El resultado: una fusión entre arte, lujo y nostalgia.
Tiffany and Co. y 'Frankenstein': una collab que fusiona dos universos
Guillermo del Toro reinterpretó el clásico de Mary Shelley con un enfoque más íntimo, poético y humano, y encontró en Tiffany & Co. el aliado perfecto para construir un mundo donde la belleza también puede ser peligrosa.
Kate Hawley, diseñadora de vestuario, y Christopher Young, director creativo de Tiffany, viajaron directamente a los archivos de la maison para seleccionar piezas que ayudaran a definir la estética de la película.
Al principio, Kate imaginó broches heráldicos y joyería religiosa. Pero la visión de Del Toro era otra: joyas con motivos de insectos, plumas, broches de diamantes y peinetas enjoyadas que cuentan una historia de metamorfosis, misterio y deseo.
Las joyas usadas en 'Frankenstein' proyectan el poder simbólico del lujo y la monstruosidad
Para sumarse a la producción de Frankenstein, Tiffany desempolvó verdaderas reliquias para entrar en un diálogo visual con la visión poética y oscura que Guillermo del Toro llevó a la pantalla.
En esta reinterpretación de la historia de Victor y su criatura, la belleza nace de la imperfección. Las joyas centenarias, objetos de plata y piezas contemporáneas equilibran la nostalgia con el presente.
En pantalla aparecen 27 piezas de la firma, diez de ellas históricas, que acompañan la evolución emocional de los personajes.
Desde collares que parecen guardar secretos, hasta relojes que tienen memoria y broches y peines que reflejan la fragilidad de Elizabeth, interpretada por Mia Goth.
Tesoros de los Archivos de Tiffany & Co. en 'Frankenstein' de Guillermo del Toro
La casa joyera llevó piezas de su colección Heritage como contrapeso visual a los temas de monstruosidad.
Entre las más destacadas está el collar Beetle, de Louis Comfort Tiffany. Un diseño de principios del siglo 20 que combina oro con cristales iridiscentes en forma de escarabajo, celebrando la transformación y la belleza de lo extraño.
También está el collar Wade, diseñado por Paulding Farnham alrededor de 1900 y engastado con diamantes.
Estas joyas no habían sido usadas en tiempos modernos, y es justo su aura atemporal y la pureza de Mia lo que las convierte en protagonistas silenciosas, logrando que Frankenstein tenga una vibe fresca e inquietante.
Tiffany y 'Frankenstein': un nuevo capítulo para el lujo en el cine
El diseño de vestuario de Kate Hawley en Frankenstein establece un diálogo íntimo con la joyería: tejidos inspirados en formas orgánicas, siluetas melancólicas y una estética que hace match con el brillo de los diamantes.
Cada pieza aumenta la tensión entre lo humano y lo inmortal. Hawley las describe como “una contribución creativa en sí mismas”.
Esta collab entre Tiffany & Co., Netflix y Guillermo del Toro demuestra que la joyería histórica puede convertirse en una voz dentro del cine contemporáneo.
Tiffany no sólo adorna una historia inmortal, la reinterpreta. En el universo de Del Toro, cada detalle cuenta.