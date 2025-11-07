Todo lo que debes saber sobre Guillermo del Toro tras el estreno de 'Frankenstein'

La historia de Guillermo del Toro antes de ser director

Guillermo del Toro nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco, y desde muy pequeño se enamoró de lo fantástico. Durante el Festival Lumière de Lyon, declaró que sus personajes favoritos eran Frankenstein, la criatura de la Laguna Negra y El Hombre Lobo.

Durante su infancia llegó a coleccionar objetos relacionados con monstruos y aún mantiene algunos de ellos en el baúl de recuerdos que tiene en su casa. Del Toro ha llegado a mencionar que cuando era pequeño tenía sueños lúcidos donde veía a monstruos a su alrededor, sobre todo en la casa de su abuela.

Su acercamiento con el mundo cinematográfico se dio gracias a su mamá, Guadalupe Gómez, quien era actriz y protagonizó los proyectos amateur del director. Su papá, Federico del Toro Torres, quien era un empresario automotriz, no llegó a comprender la fascinación de su hijo por lo fantástico y deseaba que él siguiera con el negocio familiar, pese a ello lo apoyó cuando decidió seguir el sueño de ser cineasta.

Desde muy joven mostró interés en el mundo del cine, lo que lo llevó a estudiar en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Al mismo tiempo, Guillermo del Toro fue aprendiendo por su cuenta sobre maquillaje y efectos especiales, dos aspectos muy reconocidos en sus películas actuales.