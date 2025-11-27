A pocos días de que Dua Lipa regrese a México con su Radical Optimism Tour, la cantante sorprendió a sus seguidores con una activación especial en la capital que combina gastronomía, ambiente temático y un guiño directo a la cultura local.
La propuesta está pensada como una experiencia paralela a sus conciertos y como un punto de encuentro para fans que buscan vivir algo más allá del show.
Todos los detalles sobre la taquería de Dua Lipa en CDMX: menú, horarios y dirección
La activación, bautizada como Taquería La Dua, funcionará como un espacio temporal donde los asistentes podrán probar un menú especial inspirado en el concepto creativo de la artista.
De acuerdo con la información publicada por la disquera de la cantante, la taquería estará abierta del 1 al 5 de diciembre en Avenida Michoacán 93, en la colonia Condesa, dentro de la taquería Los Caramelos.
También se confirmó que su horario será de 12:00 a 00:00 horas, lo que permitirá que tanto asistentes al concierto como público en general puedan visitarla.
En cuanto a la oferta gastronómica, el menú incluirá platillos temáticos como el Taco Radical Optimism, el Taco Houdini y el Taco María, además de un consomé y bebidas especiales.
Todo esto forma parte de un paquete diseñado exclusivamente para la experiencia cuya intención es mezclar la estética del nuevo álbum de Dua Lipa con elementos de la cocina mexicana, además de ofrecer ambientación especial, música y mercancía oficial relacionada con el tour.
¿Cuándo son los conciertos de Dua Lipa en la CDMX?
Dua Lipa regresará a México en 2025 para su tercera presentación en el país. Tras su primera visita en 2017 durante el Corona Capital y la segunda en 2022, la cantante promete un espectáculo renovado, con una producción más ambiciosa que combinará música, coreografía acorde a su era Radical Optimism.
El Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, será nuevamente el escenario donde miles de fans podrán disfrutar de la experiencia.
La demanda fue tan alta que se añadió una fecha adicional: el 5 de diciembre, sumándose a los conciertos del 1 y 2 de diciembre. Cada presentación promete transportar a los asistentes al universo creativo de Dua Lipa, reforzando su impacto cultural y mediático en la capital mexicana.