Todos los detalles sobre la taquería de Dua Lipa en CDMX: menú, horarios y dirección

La activación, bautizada como Taquería La Dua, funcionará como un espacio temporal donde los asistentes podrán probar un menú especial inspirado en el concepto creativo de la artista.

De acuerdo con la información publicada por la disquera de la cantante, la taquería estará abierta del 1 al 5 de diciembre en Avenida Michoacán 93, en la colonia Condesa, dentro de la taquería Los Caramelos.

También se confirmó que su horario será de 12:00 a 00:00 horas, lo que permitirá que tanto asistentes al concierto como público en general puedan visitarla.

En cuanto a la oferta gastronómica, el menú incluirá platillos temáticos como el Taco Radical Optimism, el Taco Houdini y el Taco María, además de un consomé y bebidas especiales.

Todo esto forma parte de un paquete diseñado exclusivamente para la experiencia cuya intención es mezclar la estética del nuevo álbum de Dua Lipa con elementos de la cocina mexicana, además de ofrecer ambientación especial, música y mercancía oficial relacionada con el tour.